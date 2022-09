MOIS DE L'HABILLEMENT KIWANIS - LANCEMENT DE LA CAMPAGNE

QUÉBEC, le 1er sept. 2022 /CNW Telbec/ - Kiwanis Québec lance aujourd'hui sa traditionnelle collecte de fonds du Mois de l'habillement : En septembre, habillons la famille Kiwanis!

« Avec le thème de la campagne de cette année, nous souhaitons toucher le cœur des gens. En faisant un parallèle avec leur réalité, nous voulons qu'ils comprennent que nous aidons leurs voisins, les amis de leurs enfants ou un compagnon assis dans la même classe. L'hiver, aucun enfant ne devrait aller à l'école sans bottes, sans mitaines, sans habit de neige. Souvent, on pense qu'à Québec on ne voit pas cela… C'est faux et je le vois très bien avec Kiwanis », précise Vicky Verreault, présidente du Club Kiwanis de Québec.

Chaque année, Kiwanis Québec se donne le défi d'habiller davantage d'enfants. Son objectif est plus ambitieux que l'an dernier : habiller un minimum de 350 enfants de la tête aux pieds pour l'hiver.

Pour soutenir la campagne, il suffit de se rendre sur le site Web de Kiwanis Québec : https://kiwanisquebec.org/ . Précisons également que le 17 septembre, plusieurs bénévoles seront dans les rues de Québec au petit matin pour récolter des dons aux coins des rues les plus passantes.

L'argent amassé sert à 100 % à acheter des habits de neige et des bottes aux jeunes de la région de Québec dont les parents n'ont pas les moyens pour le faire.

Kiwanis Québec a vu le jour le 5 juillet 1921. Il s'agit du premier club francophone au monde. Depuis sa création, l'organisme joue un rôle de premier plan dans les clubs de service de la région de Québec. Ses membres sont un groupe actif qui œuvre au sein de Kiwanis International, dont le mandat est de changer le monde, un enfant, et une communauté à la fois.

SOURCE Kiwanis Québec

Renseignements: Joçanne Prévost, Bénévole responsable des communications et du marketing, 418 580-6905| [email protected]