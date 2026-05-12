Mois de l'audition - L'Ordre des audioprothésistes du Québec rappelle le rôle clé de la santé auditive pour prévenir le déclin cognitif et appelle à un meilleur accès public aux aides auditives

MONTRÉAL, le 12 mai 2026 /CNW/ - À l'occasion du Mois de l'audition, l'Ordre des audioprothésistes du Québec souhaite rappeler aux Québécois l'importance de prendre soin de leur santé auditive puisqu'elle représente le principal facteur de risque modifiable en lien avec la démence et les troubles de santé cognitive. Dans ce contexte, l'Ordre réitère également la nécessité de moderniser le Programme d'aides auditives de la RAMQ afin de permettre à la population de bénéficier pleinement de solutions reconnues pour préserver la santé cognitive.

Alors que la perte auditive non traitée peut grandement altérer les fonctions cognitives, un appareillage auditif adéquat peut permettre une diminution pouvant atteindre 30 % du risque de démence chez les personnes appareillées, comparativement à celles qui ne le sont pas.

« Bien entendre, c'est essentiel pour garder son cerveau actif et maintenir une qualité de vie. Une personne qui entend moins bien a davantage tendance à s'isoler ce qui peut entraîner des effets néfastes à la fois pour sa santé physique, psychologique et même financière », souligne David Gélinas, audioprothésiste et président de l'Ordre des audioprothésistes du Québec. « J'encourage tous les Québécois à prendre au sérieux toute perte auditive, et ce, peu importe leur âge. En particulier, il faut considérer l'appareillage auditif comme un élément clé de la préservation de la santé cognitive chez les personnes plus âgées. Pour les aînés du Québec, nous devons faire de la santé auditive une priorité de santé publique. »

Santé cognitive et santé auditive : un lien indéniable

Bien que la science se penche sur la question depuis longtemps, le lien entre santé auditive et cognitive demeure méconnu du public. Or, les données sont sans équivoque. Par exemple, le risque de développer une démence augmente de 89 % pour une perte auditive légère, 300 % pour une perte auditive modérée et 500 % pour une perte auditive sévère. Il est essentiel que l'ensemble de la population considère la santé auditive comme faisant partie intégrante du bien-être global à long terme.

« Dans un contexte de vieillissement accéléré de la population, la prévention devient incontournable. Plus de 150 000 Québécois vivent actuellement avec un trouble neurocognitif, et ce nombre pourrait dépasser 360 000 d'ici 2050. Maintenir une bonne santé auditive chez les personnes plus âgées, c'est une des clés dont on dispose actuellement pour agir en amont et préserver la santé cognitive de notre population », explique le Dr Michael Stiffel, gériatre et secrétaire de l'Association des médecins gériatres du Québec.

Un accès plus équitable aux appareils auditifs est primordial

L'Ordre des audioprothésistes du Québec réitère sa demande au gouvernement du Québec : moderniser les critères d'admissibilité au Programme d'aides auditives de la RAMQ afin d'assurer un accès plus équitable aux prothèses auditives pour permettre à chaque personne malentendante d'être appareillée à la hauteur de ses besoins.

À l'heure actuelle, plusieurs restrictions limitent l'accès à une couverture publique et elles touchent particulièrement certaines populations, dont les personnes retraitées et sans emploi. En conséquence, de nombreuses personnes malentendantes retardent leur appareillage, ce qui entraîne à long terme des coûts sociaux et économiques importants.

« Au moment où toutes les formations politiques québécoises réfléchissent aux engagements qu'ils proposeront à la population au cours des prochains mois, il est essentiel que la santé auditive, et notamment celles des personnes plus vulnérables, soit au cœur des préoccupations. Près de 70 % des personnes malentendantes du Québec ne sont pas équipées de prothèses auditives, alors que les bienfaits de celles-ci sont largement démontrés. Il est donc urgent d'élargir et de moderniser notre programme de couverture publique puisqu'il s'agit du levier le plus efficace pour améliorer la santé auditive des Québécois. », mentionne David Gélinas.

D'ailleurs, une étude indépendante commandée par l'Ordre des audioprothésistes du Québec a démontré clairement que l'investissement en santé auditive pourrait être économiquement bénéfique : chaque dollar investi dans une couverture publique élargie générerait près de 9 $ en bénéfices nets pour le gouvernement sur un horizon de 5 ans.

À propos de l'Ordre des audioprothésistes du Québec

L'Ordre des audioprothésistes (OAQ) a pour mandat, comme stipulé dans le Code des professions, de protéger le public qui fait appel aux services professionnels d'un audioprothésiste. Il a pour obligation d'assurer que chacun de ses membres se conforme à la réglementation qui régit sa pratique. Pour ce faire, l'Ordre doit surveiller et contrôler la pratique professionnelle de ses membres pour répondre aux besoins de la population québécoise.

SOURCE Ordre des audioprothésistes du Québec

Pour renseignements: Sandrine Gagné, [email protected], 438 873-2909