Mois de l'arbre et des forêts - Les arbres du Québec au cœur des célébrations depuis 140 ans!

Si l'histoire du Québec est intimement liée à la forêt, son avenir l'est tout autant. Le secteur forestier est un intervenant incontournable dans le développement économique du Québec et de ses régions. Les forêts et les produits forestiers qui en découlent jouent également un rôle important dans la lutte contre les changements climatiques.

Cette année encore, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs met gratuitement à la disposition des organismes près de 700 000 arbres afin qu'ils soient remis aux citoyennes et citoyens intéressés. Ces plants ont poussé pendant deux ans dans les pépinières du gouvernement du Québec, avec les 130 millions de plants cultivés annuellement pour contribuer au renouvellement de nos forêts.

Pour consulter la liste des activités offertes dans les différentes régions, visitez le site du Ministère.

Programme Mon arbre à moi

Les parents inscrits au programme « Mon arbre à moi » recevront une invitation personnalisée au cours du mois de mai leur précisant quand et à quel endroit ils pourront se procurer leur plant d'arbres ainsi qu'une échelle de croissance. Rappelons que ce programme permet à tout enfant né ou adopté au Québec dans l'année d'obtenir un petit plant d'arbres qui grandira avec lui.

Citation :

« Depuis maintenant 140 ans, le Mois de l'arbre et des forêts est un rendez-vous qui permet aux Québécoises et aux Québécois de renouer avec le plaisir de suivre la croissance d'un jeune arbre et de se rapprocher ainsi de la nature. Je tiens d'ailleurs à saluer le travail du personnel du Ministère qui rend possible, année après année, la tenue de cet événement. Je remercie également nos précieux collaborateurs et collaboratrices dans cette aventure : les associations forestières régionales, mais également les nombreux partenaires municipaux, scolaires et communautaires qui vont à la rencontre des citoyennes et citoyens pour leur offrir un arbre. Participez en grand nombre à l'une ou l'autre des activités qui se déroulent partout au Québec! »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

