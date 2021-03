Mois de l'arbre et des forêts - La distribution d'arbres est de retour!

Rappelons que, l'an dernier, les remises d'arbres avaient été annulées en raison de la pandémie de COVID-19. Un an plus tard, le Ministère a confiance que les remises d'arbres pourront se dérouler en toute sécurité, puisque le respect des mesures sanitaires est maintenant bien intégré dans le quotidien de la population.

Le gouvernement du Québec annonce également le retour du programme Mon arbre à moi. Tous les parents inscrits l'an dernier et cette année seront contactés et pourront obtenir un plant d'arbres pour leur enfant.

Citation :

« C'est avec enthousiasme que j'annonce notre intention d'aller de l'avant cette année avec les remises de plants d'arbres dans le cadre du Mois de l'arbre et des forêts. J'invite d'ailleurs les organismes à but non lucratif, les écoles et les municipalités qui souhaitent organiser des remises de plants d'arbres à communiquer avec leur responsable régional sans tarder pour s'inscrire à l'activité. »

M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec.

Faits saillants :

Annuellement, près d'un millier d'activités sont organisées dans les 17 régions administratives du Québec au cours du mois de mai, dans le cadre des célébrations du Mois de l'arbre et des forêts.

Les plants d'arbres offerts proviennent en majeure partie des pépinières publiques du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et sont offerts gratuitement au public dans le cadre des activités du Mois de l'arbre et des forêts.

Pour obtenir des informations sur le Mois de l'arbre et des forêts : https://mffp.gouv.qc.ca/maf

Pour savoir comment organiser une remise de plants d'arbres et consulter la liste des organismes de culture forestière participants : https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/mois-de-larbre-forets/activites/

SOURCE Cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

Renseignements: Michel Vincent, Directeur des communications et attaché de presse, Cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, Tél. : 514 231-2251

