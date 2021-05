Mois de l'arbre et des forêts - Des célébrations aux quatre coins du Québec!

QUÉBEC, le 1er mai 2021 /CNW Telbec/ - Le Mois de l'arbre et des forêts 2021 est officiellement lancé. Jusqu'au 31 mai 2021, la population est conviée aux nombreuses activités organisées aux quatre coins du Québec, et ce, dans le plus grand respect des mesures sanitaires actuellement en place dans les différentes régions.

La forêt québécoise représente l'une des plus précieuses ressources renouvelables du Québec et elle mérite amplement d'être célébrée. Des dizaines de milliers de personnes y travaillent et en vivent, et plusieurs la côtoient pour s'y ressourcer en y pratiquant des loisirs variés. C'est pourquoi les Québécoises et les Québécois ont un fort attachement à leur milieu forestier. Et que dire du rôle des forêts dans la lutte contre les changements climatiques, alors que, grâce au renouvellement des arbres dans les forêts et à leur transformation en matériaux durables, des gaz à effet de serre sont retirés de l'atmosphère et stockés dans ces matériaux écologiques pour longtemps, créant un gain pour l'environnement.

Mis de l'avant depuis maintenant 139 ans au Québec, le Mois de l'arbre et des forêts est également l'occasion pour les parents inscrits au programme « Mon arbre à moi » de se procurer un plant d'arbres. Ce programme permet à tout enfant, qui naît ou qui est adopté au Québec dans l'année en cours, de recevoir un petit plant d'arbres qui grandira avec lui. En raison de la pandémie ayant forcé l'annulation de la remise 2020, les parents inscrits l'an dernier et cette année seront contactés et pourront connaître les modalités d'obtention du plant pour leur enfant.

Le succès d'un tel événement est rendu possible grâce à la collaboration dévouée des associations forestières régionales ainsi qu'aux nombreux partenaires municipaux, scolaires et communautaires qui s'impliquent dans tout le Québec. Pour connaître tous les détails et consulter la liste des activités offertes dans les différentes régions, visitez le site du ministère.

« C'est avec une immense fierté que j'invite toute la population à célébrer les arbres et les forêts. Après une année marquée par le confinement, le moment est venu de saluer cette ressource si importante pour notre société. Comme Québécoises et Québécois, nous pouvons nous enorgueillir d'avoir mis en place un aménagement forestier parmi les meilleurs au monde. En ce mois de mai, participez en grand nombre aux différentes activités offertes dans chacune des régions! »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

