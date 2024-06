HONG KONG, le 11 juin 2024 /CNW/ -- Wacaco Company Ltd, un leader mondial des fabricants d'espresso portatifs, présente fièrement le Minipresso GR2 - la dernière innovation dans les machines portatives à café espresso.

Savourez toute la gamme des saveurs de café moulu et savourez une expérience authentique d’espresso, peu importe l’endroit, avec le Minipresso GR2. Maud Le Car brasse avec le Minipresso GR2. Crédit photo : Garance Rx.

S'appuyant sur le succès du Minipresso GR original lancé en 2013, le Minipresso GR2 incarne l'inclusion et l'innovation dans le monde du café. Fabriqué avec passion et inspiré par la nature, son design minimaliste sert de porte d'entrée vers un espresso aromatique parfaitement infusé, accessible à tous. La mission de Wacaco est de démocratiser la joie du café savoureux, en veillant à ce qu'il s'agisse d'une expérience sans frontières.

En incorporant des polymères innovants composés de blé et en réduisant sa taille de 30 %, le Minipresso GR2 illustre une conception durable, nous propulsant vers un avenir plus vert. Ce fabricant d'espresso écologique fonctionne entièrement à la main, éliminant ainsi le besoin d'électricité. Le Minipresso GR2 est non seulement écologique et ultra-portable, mais il redéfinit également la commodité pour les amateurs de café du monde entier.

L'équipe de conception de Wacaco, qui se consacre à offrir l'expérience utilisateur ultime, a méticuleusement raffiné le panier à café, l'intégrant parfaitement dans la tête de la machine. Plus particulièrement, il est maintenant réglable, ce qui permet aux utilisateurs de choisir entre 8 ou 12 grammes de café moulu. Cette caractéristique unique distingue cette machine à espresso portable comme la seule sur le marché à offrir une telle flexibilité, mettant en valeur l'engagement inébranlable de Wacaco envers l'innovation. Le Minipresso GR2 a déjà remporté des prix IF et Reddot 2024 en matière de conception, ce qui témoigne de son dévouement envers l'excellence du design.

Découvrez le Minipresso GR2 dès aujourd'hui et faites passer votre expérience du café à de nouveaux sommets.

Le Minipresso GR2 est offert au détail à 59,90 $ US sur le site https://www.wacaco.com/products/minipresso-gr2

À propos de Wacaco :

Fondée en 2013 à Hong Kong par Hugo Cailleton et Jessie Wang, Wacaco Company Limited est rapidement devenue l'un des principaux fabricants de cafetières portatifs dans le monde. Notre marque préconise de briser les frontières traditionnelles de la fabrication du café grâce à notre mentalité de brasserie n'importe où, tout en maintenant des normes inébranlables en matière de qualité et de conception.

