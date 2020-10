INSPIRE Athènes, le premier casino et centre de villégiature intégré, contribuera au lancement d'une nouvelle ère de croissance du tourisme et de prospérité économique pour la Grèce

UNCASVILLE, Connecticut, 14 octobre 2020 /CNW/ - The Hellenic Gaming Commission ("HGC") a sélectionné Mohegan Gaming & Entertainment (MGE), maître développeur de centres mondiaux de divertissement intégré dans le monde, pour développer le premier casino et centre de villégiature intégré ("IRC") en Grèce. L'offre gagnante de MGE, soumise en partenariat avec GEK TERNA, propose un plan de développement à la fine pointe de la technologie, INSPIRE Athènes, qui comprend un hôtel de luxe, des lieux de divertissement de premier plan, un centre de congrès, des boutiques, des restaurants, un casino et un ensemble complet de commodités de première qualité.

Le projet phare INSPIRE Athens IRC devrait attirer un afflux de touristes internationaux et apporter une contribution importante au Projet Hellinikon, qui redéfinira l'identité moderne de la Grèce.

"Nous sommes honorés d'avoir été choisis par la Hellenic Gaming Commission et croyons qu'en tant que première expérience de villégiature et de casino intégrés en Grèce, INSPIRE Athènes consolidera la ville d'Athènes comme l'une des destinations les plus attrayantes et emblématiques d'Europe", a déclaré Mario Kontomerkos. président-directeur général de Mohegan Gaming and Entertainment. « Nous reconnaissons l'importance de cet effort de transformation pour la Grèce et nous sommes impatients de mener la charge pour l'un des projets de développement les plus ambitieux jamais entrepris dans le pays. »

La participation du MGE au projet Hellinikon soutiendra l'économie locale de la Grèce en créant plus de 7 000 emplois dans la région pendant et après la construction, y compris des emplois directs, indirects et induits. Le projet devrait apporter chaque année des millions d'euros au gouvernement et à la population de la Grèce sous la forme de taxes, d'amélioration des infrastructures et de services publics. En outre, le tourisme international dans la région d'Attica devrait croître d'au moins 10 %, ce qui souligne l'engagement du MGE à améliorer les collectivités dans lesquelles il exerce ses activités à l'échelle mondiale.

Avec des installations de réunion à la fine pointe de la technologie qui feront d'Athènes la destination MICE préférée, un espace intérieur multifonctionnel pour les événements et des piscines de villégiature débordantes, INSPIRE Athènes a l'intention d'épouser le monde. . .l'hospitalité de luxe et le divertissement incessant d'une manière jamais vue auparavant dans le Sud de l'Europe. Le projet de développement se déroulera sur le site de l'ancien aéroport international Hellinikon à Athènes et suivra le calendrier établi dans la proposition de l'IRC.

La conception emblématique du bâtiment a été créée par Steelman Partners, une firme d'architectes internationale spécialisée dans la conception et le développement de l'IRC. Une grande partie du centre de villégiature a été conçue pour tirer parti de l'affinité grecque pour le plein air, où presque tous les restaurants, bars, salons et boîtes de nuit du centre offrent des expériences intérieures et extérieures. La collection d'aliments, de boissons et de points de vente au détail comprend des marques reconnues à l'échelle internationale ainsi que des favoris nationaux qui accentuent la cuisine, la boisson et le magasinage traditionnels grecs. INSPIRE Athènes sera le centre de l'Europe méridionale pour des concerts de musique, des représentations théâtrales, des manifestations sportives majeures et d'autres activités artistiques et culturelles sur une base hebdomadaire.

À PROPOS DE MOHEGAN GAMING & ENTERTAINMENT

Mohegan Gaming & Entertainment (MGE) est l'un des principaux concepteurs et exploitants de complexes de divertissement intégrés de premier plan à l'échelle mondiale, dont Mohegan Sun à Uncasville, au Connecticut, Inspire à Incheon, en Corée du Sud et Niagara Casinos à Niagara, au Canada. MGE est le propriétaire, le promoteur ou le gestionnaire de centres mondiaux de divertissement intégré partout aux États-Unis, y compris au Connecticut, au New Jersey, dans l'état de Washington, en Pennsylvanie, en Louisiane, ainsi qu'en Asie du Nord et à Niagara Falls, au Canada, et bientôt à Las Vegas, au Nevada, sous réserve de l'approbation réglementaire. MGE est le propriétaire exploitant du Sun du Connecticut, une équipe de basketball professionnelle de la WNBA et des New England Black Wolves, une équipe de crosse professionnelle de la National Lacrosse League. Pour en savoir plus sur MGE et nos propriétés, consultez le www.mohegangaming.com.

À propos de GEK TERNA

GEK TERNA Group est l'un des principaux groupes d'affaires en Grèce, avec des activités également en Europe centrale et du Sud-Est, aux États-Unis et au Moyen-Orient. L'expertise du Groupe s'étend de la construction à la production et à l'approvisionnement énergétiques, en passant par les concessions, la gestion des déchets et les activités minières, en passant par le développement et la gestion immobiliers. Avec 4 000 collaborateurs à travers le monde, le Groupe a investi plus de 2,5 milliards d'euros au cours des dernières années. Actuellement, GEK TERNA met en œuvre des projets et des investissements de plus de 5 milliards d'euros, alors que la capacité totale des centrales énergétiques que le Groupe possède ou participe dépasse 2 500 MW. GEK TERNA (www.gekterna.com) est coté à la Bourse d'Athènes (FTSE / Athex Large Cap).

À propos de Steelman Partners

Steelman Partners, établie à Las Vegas, au Nevada, est une entreprise d'architecture internationale spécialisée dans les facettes multidisciplinaires de l'architecture de divertissement, de la conception d'intérieur, de la conception graphique, de la planification, de la conception théâtrale, de l'achat, de la conception 3D et de l'éclairage. L'entreprise a des bureaux à Santa Monica, Zhuhai, Macao, Manille et Ho Chi Minh-Ville, ainsi qu'un nouveau site européen ouvert en 2011. Créée en 1987, Steelman Partners s'est positionnée comme la première pierre de touche de l'architecture de divertissement. L'entreprise est bien connue dans l'industrie du jeu vidéo avec une liste de clients qui comprend MGM, Harrah's, Wynn, Venetian, Lady Luck, Swiss Casinos, Sheraton, Hyatt, Plaza/El-Ad, Crown SDJM, Melco, Caesars et bien d'autres. La taille de l'entreprise est passée de 155 000 $ de revenus avec 4 employés en 1987 à 42 000 000 $ US de revenus avec environ 200 employés à ce jour.

