« Nous sommes ravis de présenter Kevin Lowry à titre de nouveau directeur général adjoint de notre propriété phare », a déclaré Mario Kontomerkos, chef de la direction de Mohegan Gaming & Entertainment. « Kevin fait partie de la famille Mohegan depuis plus de 20 ans et a servi fidèlement Mohegan Sun Connecticut depuis que nous avons ouvert nos portes en 1996. Nous sommes convaincus que Kevin guidera Mohegan Sun, l'un des plus grands complexes de divertissement intégrés d'Amérique du Nord, sur la voie de la croissance continue et du succès. »

En tant que membre à part entière de l'équipe de Mohegan Sun depuis sa création, Kevin a été l'ancien vice-président et le chef des services financiers de Mohegan Sun et de Mohegan Sun Pocono. Au sein du département des finances, Kevin a occupé les fonctions d'analyste, d'analyste principal, de gestionnaire des budgets et des analyses, de directeur de l'analyse et la planification financières ainsi que de vice-président de l'analyse et la planification financières au fil des ans. Il mettra à profit ses vastes connaissances en matière financière en tant que directeur général adjoint et veillera à ce que les performances et la croissance fiscale de la propriété soient optimales.

Kevin travaillera aux côtés de Jeffrey Hamilton, président et directeur général du Mohegan Sun, et avec de l'équipe de direction sur toutes les initiatives majeures. Kevin a obtenu un baccalauréat en gestion des affaires au Marietta College et réside actuellement à Pawcatuck, au Connecticut, avec ses deux fils Kyle et Luke.

À PROPOS DE MOHEGAN GAMING & ENTERTAINMENT

Mohegan Gaming & Entertainment (MGE), est un maître-concepteur et opérateur de centres de divertissement intégrés de premier plan, incluant Mohegan Sun à Uncasville au Connecticut, Inspire à Incheon en Corée du Sud et Niagara au Canada. MGE est le propriétaire, le concepteur et/ou le gestionnaire de centres de divertissement intégrés à travers les États-Unis, incluant le Connecticut, le New Jersey, l'état de Washington, la Pennsylvanie, la Louisiane ainsi que le nord de l'Asie et Niagara Falls, au Canada, et bientôt, en attente de l'approbation réglementaire, Las Vegas, Nevada. MGE est propriétaire et exploitant du Sun du Connecticut, une équipe professionnelle de basketball dans la WNBA et des Black Wolves de la Nouvelle-Angleterre, une équipe professionnelle de crosse dans la National Lacrosse League. Pour de plus amples informations à propos de MGE et nos propriétés, visitez www.mohegangaming.com .

À PROPOS DE MOHEGAN SUN :

Propriété de Mohegan Gaming & Entertainment, Mohegan Sun est l'une des plus importantes et des plus spectaculaires destinations de divertissement, de jeu, de restauration et de magasinage aux États-Unis. Situé sur 185 acres, le long de la rivière Thames, dans la région pittoresque du sud-est du Connecticut, Mohegan Sun dispose de deux casinos uniques, 1 600 chambres d'hôtel de luxe, deux spas de classe mondiale, un terrain de golf, plus de 80 boutiques, restaurants et bars ainsi que trois lieux de divertissement primés, dont un aréna de 10 000 places. Le Mohegan Sun est facilement accessible depuis New York, Boston, Hartford et Providence et se trouve à 15 minutes des musées, des magasins d'antiquités et du front de mer de Mystic Country. Pour plus d'informations, appelez le 1.888.226.7711 ou visitez le site mohegansun.com. Connectez-vous avec nous sur Facebook, suivez-nous sur Twitter et Instagram @mohegansun, regardez-nous sur YouTube et retrouvez-nous sur Snapchat à l'identifiant MoheganSun.

