« Après avoir surmonté de nombreux défis cette année, nous sommes ravis d'annoncer l'agrandissement et la croissance du complexe du casino ilani, qui permettront d'offrir une foule de nouvelles commodités et de possibilités de divertissement à nos futurs invités, a déclaré Mario Kontomerkos, président et chef de la direction de Mohegan Gaming & Entertainment. Alors que nous poursuivons sur la voie de notre développement stratégique, nous sommes conscients que cet agrandissement favorisera la croissance et la prospérité et suscitera l'enthousiasme dans la région du Nord-Ouest du Pacifique, en plus de faire de cette région une destination de choix pour le jeu, les repas, le divertissement et les réunions. »

Les travaux de construction de deux nouveaux restaurants et d'une aire de jeu supplémentaire commenceront le 15 octobre 2020. Une fois les travaux d'agrandissement terminés, la superficie totale de la propriété du complexe du casino ilani s'élèvera à plus de 400 000 pieds carrés. Les travaux de construction de la tour de verre de 14 étages qui accueillera 300 chambres débuteront dès 2021. Celle-ci comprendra de vastes suites et des commodités comme un spa, un centre de conditionnement physique, un restaurant à l'étage supérieur, et bien plus.

« Nous n'avons ménagé aucun effort pour mettre en place un modèle d'affaires qui renforce l'offre de services de notre région et offre une expérience inégalée à nos invités, a déclaré Kara Fox-LaRose, directrice générale et présidente de ilani. Notre entreprise a graduellement pris de l'ampleur depuis son ouverture il y a un peu plus de trois ans, et notre nouveau garage de stationnement, l'agrandissement de l'espace de jeu et l'ajout de restaurants augmentent les possibilités de garantir la viabilité de notre entreprise et continueront de contribuer à la vitalité économique de notre nation et de la région. La construction d'un hôtel supplémentaire nous permettra d'attirer davantage de visiteurs dans notre région, et nous attendons avec impatience la stabilisation de notre économie afin de pouvoir commencer les travaux de construction. Entre-temps, nous améliorerons le concept de concert avec la nation Cowlitz afin de faire en sorte que ses éléments représentent bien le patrimoine de la nation et répondent aux besoins de nos invités. »

Les nations Cowlitz et Mohegan travailleront ensemble à la conception du plan directeur des réservations tout en continuant d'investir dans le développement économique qui renforce leurs entreprises existantes et la collectivité environnante.

Mohegan Gaming & Entertainment (MGE) est l'un des principaux concepteurs et exploitants de complexes de divertissement intégrés de premier plan à l'échelle mondiale, dont Mohegan Sun à Uncasville, au Connecticut, Inspire à Incheon, en Corée du Sud et Niagara Casinos à Niagara, au Canada. MGE est le propriétaire, le promoteur ou le gestionnaire de centres de divertissement intégrés partout aux États-Unis, y compris au Connecticut, au New Jersey, dans l'état de Washington, en Pennsylvanie, en Louisiane, ainsi qu'en Asie du Nord et à Niagara Falls, au Canada, et bientôt à Las Vegas, au Nevada, sous réserve de l'approbation réglementaire. MGE est le propriétaire exploitant du Sun du Connecticut, une équipe de basketball professionnelle de la WNBA et des New England Black Wolves, une équipe de crosse professionnelle de la National Lacrosse League. Pour en savoir plus sur MGE et nos propriétés, consultez le www.mohegangaming.com.

Le complexe du casino ilani, qui est situé sur un site de 159 acres à Ridgefield, dans l'état de Washington, a été développé par la nation Cowlitz et Salishan-Mohegan, un partenariat qui comprend Mohegan Sun, l'un des plus importants concepteurs et exploitants d'établissement de jeu et de divertissement de la planète. C'est la destination de choix pour le jeu, les repas, le divertissement et les réunions dans la région du Nord-Ouest du Pacifique. Comptant sur une superficie totale de près de 400 000 pieds carrés, le complexe du casino ilani comprend un espace de jeu de 100 000 pieds carrés offrant plus de 2 500 machines à sous et 75 tables de jeu; 15 restaurants, bars et points de vente au détail; et un espace de réunion et de divertissement de 2 500 places présentant des spectacles de renommée nationale. Pour en savoir plus, consultez ilaniresort.com, et suivez ilani sur Facebook, Twitter et Instagram.

