« L'industrie du divertissement a été confrontée à des défis cette année en raison de la pandémie, mais je suis fier de la façon dont les membres de notre équipe se sont mobilisés et ont mis MGE sur la voie d'une dynamique positive, avec de bonnes performances dans toutes les propriétés depuis nos réouvertures », a déclaré Mario Kontomerkos, chef de la direction et président de Mohegan Gaming & Entertainment. « Depuis le début, notre mission a été de constituer la meilleure équipe de direction du secteur, et je crois que nous sommes en passe d'atteindre ce statut avec un vétéran comme Ray à la barre. »

Ray Pineault, chef d'exploitation

Après près de 20 ans au service de l'équipe Mohegan en tant que président et directeur général de la propriété phare de la marque, Mohegan Sun Connecticut, et plus récemment en tant que président régional de MGE, Ray Pineault apporte une richesse de connaissances juridiques et commerciales au rôle de chef exploitation. Dans ce rôle, Ray supervisera les présidents régionaux de MGE afin d'assurer le succès opérationnel de chacune des neuf propriétés du portefeuille de MGE aux États-Unis, au Canada et en Corée du Sud.

En tant que chef d'exploitation, Ray veillera à ce que chacune des propriétés du MGE dans le monde entier respecte ou dépasse les plans opérationnels, de mobilisation des employés, de service à la clientèle, culturels, stratégiques et fiscaux, tout en maintenant les plus hauts standards de conformité réglementaire. Ray occupe le poste de chef d'exploitation précédemment occupé par Michael Silberling qui a quitté le poste en juillet.

À PROPOS DE MOHEGAN GAMING & ENTERTAINMENT

Mohegan Gaming & Entertainment (MGE), est un maître-concepteur et opérateur de centres de centres de divertissement intégrés de premier plan, incluant Mohegan Sun à Uncasville au Connecticut, Inspire à Incheon en Corée du Sud et Niagara au Canada. MGE est le propriétaire, le concepteur et/ou le gestionnaire de centres de divertissement intégrés à travers les États-Unis, incluant le Connecticut, le New Jersey, l'état de Washington, la Pennsylvanie, la Louisiane ainsi que le nord de l'Asie et Niagara Falls, au Canada, et bientôt, en attente de l'approbation réglementaire, Las Vegas, Nevada. MGE est propriétaire et exploitant du Sun du Connecticut, une équipe professionnelle de basketball dans la WNBA et les Black Wolves de la Nouvelle-Angleterre, une équipe professionnelle de crosse dans la National Lacrosse League. Pour de plus amples informations à propos de MGE et nos propriétés, visitez www.mohegangaming.com.

