UNCASVILLE, Connecticut, 10 août 2020 /CNW/ - Mohegan Gaming & Entertainment (MGE), un maître d'œuvre de complexes de divertissements intégrés impressionnants dans le monde entier, a annoncé aujourd'hui deux nouvelles nominations au sein de son équipe de direction. Dès à présent, David Martinelli assumera le rôle de directeur marketing et Judy Newman-Locke a été nommée vice-présidente de la gestion des ressources humaines de MGE. Dave et Judy apportent tous deux de vastes connaissances et une expertise approfondie dans leurs nouvelles fonctions et contribueront à guider MGE durant cette période de croissance et de développement stratégiques.

« Il faudra une équipe de direction forte et efficace pour guider notre organisation à travers cette prochaine phase de croissance et d'innovation. Je suis donc très heureux que Dave et Judy rejoignent notre équipe afin de soutenir davantage nos efforts aux États-Unis et à l'étranger », a déclaré Mario Kontomerkos, chef de la direction et président de Mohegan Gaming & Entertainment. « L'expérience considérable de Dave et Judy sera déterminante pour promouvoir MGE en tant que chef de file mondial du secteur des centres de divertissements intégrés et pour retenir les meilleurs talents au sein de notre famille MGE. »

David Martinelli, directeur marketing

Après plus de 20 ans de service pour la propriété phare de MGE, Mohegan Sun Connecticut, et en tant que directeur marketing de celle-ci, David Martinelli a été promu directeur marketing pour la marque MGE. Dave a commencé sa carrière chez Mohegan en 1999 et a été rapidement promu au poste de responsable de la planification et de l'analyse financière. Il a travaillé en étroite collaboration avec l'équipe de basketball féminine du Connecticut Sun dans la WNBA et avec l'amphithéâtre Mohegan Sun Arena en tant que directeur commercial avant d'être nommé vice-président pour la gestion des relations avec la clientèle et finalement directeur marketing. Dave a obtenu un diplôme en économie de l'université Brown. Il est marié à Kerry Martinelli. Ils ont deux fils, David et Danny, et résident à North Kingstown dans le Rhode Island.

Dave supervisera une équipe de marketing diversifiée et disposée à introduire la marque Mohegan de commerce et de divertissement dans de nouveaux marchés emblématiques tels que Las Vegas et Incheon en Corée du Sud et à consolider la notoriété de la marque MGE dans les lieux existants.

Judy Newman-Locke, vice-présidente de la gestion des ressources humaines

Judy Newman-Locke, nommée récemment vice-présidente de la gestion des ressources humaines chez MGE, a rejoint la marque de divertissement de classe mondiale après avoir accumulé plusieurs années d'expérience dans la gestion des ressources humaines au niveau mondial et national. En tant qu'ancienne directrice principale des ressources humaines mondiales chez The Leading Hotels of the World, Ltd. (LHW) et directrice et propriétaire de Grey Heron Partners, Judy est prête à relever les défis de la gestion internationale de manière transparente pour aider à positionner MGE comme une organisation inclusive et un chef de file de l'industrie, tant aux États-Unis qu'à l'étranger.

Dans son nouveau rôle, Judy assurera un leadership stratégique dans le développement et la mise en œuvre de pratiques, de systèmes et de programmes intégrés de gestion des ressources humaines à l'échelle mondiale, notamment la rémunération, les avantages sociaux, la gestion des performances, le Système d'information sur les ressources humaines (SIRH) et l'analyse concernant les données relatives aux dirigeants et aux employés. Elle travaillera en étroite collaboration avec les chefs de département dans toute l'entreprise afin de créer une base solide qui soutienne l'harmonisation organisationnelle, la productivité, l'efficacité et la rentabilité.

À PROPOS DE MOHEGAN GAMING & ENTERTAINMENT

Mohegan Gaming & Entertainment (MGE), est un maître-concepteur et opérateur de centres de centres de divertissement intégrés de premier plan, incluant Mohegan Sun à Uncasville au Connecticut, Inspire à Incheon en Corée du Sud et Niagara au Canada. MGE est le propriétaire, le concepteur et/ou le gestionnaire de centres de divertissement intégrés à travers les États-Unis, incluant le Connecticut, le New Jersey, l'état de Washington, la Pennsylvanie, la Louisiane ainsi que le nord de l'Asie et Niagara Falls, au Canada, et bientôt, en attente de l'approbation réglementaire, Las Vegas, Nevada. MGE est propriétaire et exploitant du Sun du Connecticut, une équipe professionnelle de basketball dans la WNBA et les Black Wolves de la Nouvelle-Angleterre, une équipe professionnelle de crosse dans la National Lacrosse League. Pour de plus amples informations à propos de MGE et nos propriétés, visitez www.mohegangaming.com .

