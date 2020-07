Pour poursuivre cette initiative historique, MGE a nommé Joe Hasson directeur général , poste qui le verra diriger l'implantation de la marque sur le marché de Las Vegas en chapeautant, en concertation avec l'équipe de direction, la direction stratégique des opérations commerciales et la performance financière de l'actif du casino. À ses côtés, le directeur du marketing , Tyler Conover , nommé il y a peu, jouera également un rôle déterminant en contribuant à amplifier la présence de Mohegan et à faire avancer les grandes initiatives commerciales visant à attirer des clients. Sous leur leadership, MGE entend offrir des expériences mémorables aux clients, les meilleures prestations du secteur et un service personnalisé hors pair.

« Cette annonce marque une étape importante, et nous sommes impatients de faire découvrir les jeux MGE, une offre de classe mondiale, à notre réseau de fidèles amateurs, friands de sensations fortes, dans la capitale mondiale du divertissement », a déclaré Mario Kontomerkos, chef de la direction de MGE. « Joe et Tyler, deux vétérans du secteur, étant aux rênes du Mohegan Sun Casino de Las Vegas, nous sommes convaincus que notre première aventure à Las Vegas sera fructueuse, et nous nous réjouissons à la perspective d'accueillir des clients plus tard dans l'année. »

Profil du nouveau directeur général du Mohegan Sun Casino Las Vegas, un homme à connaître

Joe Hasson apporte à son nouveau poste près de 40 ans d'expérience du secteur. En tant que directeur général, il est appelé, entre autres, à gérer l'intégrité globale des opérations et à assurer de la conformité réglementaire en matière de normes, de contrôles internes, de politiques et procédures. En outre, il sera responsable du développement de stratégies et de l'exécution d'activités propres à favoriser, voire à améliorer durablement les résultats financiers, la satisfaction des clients, la mobilisation du capital humain et les gains d'efficacité dans l'optique de la croissance de l'entreprise. Exerçant un leadership affirmé, tout en fixant les attentes, il tiendra l'équipe de direction du Mohegan Sun Casino Las Vegas comptable de la mise en œuvre de la stratégie et des initiatives de la marque.

Alors vice-président exécutif, directeur de l'exploitation et directeur général au sein d'une importante société de casinos à Las Vegas, Joe Hasson avait la charge d'exploiter un portefeuille comptant plus de 20 casinos, centres de loisirs et tavernes, avec plus de 20 000 machines à sous, 400 tables à jeu, 5 000 chambres d'hôtel et 60 restaurants, ainsi que des équipements de villégiature, régionaux et de quartier à grande échelle. Son vaste expérience du secteur des jeux et des divertissements lui a également valu plus de 20 ans d'expérience de première main dans tout le pays lorsqu'il travaillait chez Harrah's Entertainment et Penn National Gaming.

Un nouveau directeur marketing chargé de promouvoir la marque MGE sur le marché de classe mondiale de Las Vegas

Tyler Conover, un professionnel du marketing comptant 15 ans d'expérience du secteur des jeux et de l'hôtellerie, possède une connaissance approfondie du marché de Las Vegas, sans compter ses acquis dans diverses régions des États-Unis et du Canada en tant qu'expert-conseil.

En sa qualité de directeur du marketing chez Mohegan Gaming & Entertainment, il pilotera la base de données de jeux de la marque, ainsi que la mercatique directe, les efforts de fidélisation et la publicité promotionnelle des jeux et des événements spéciaux. Son rôle déterminant dans la notoriété de la marque MGE le verra agir pour gagner à l'expérience Mohegan un nouveau marché de consommateurs d'envergure mondiale.

Des moments intenses, sensationnels, en perspective à Las Vegas

Parallèlement, pour susciter l'enthousiasme à Las Vegas, le Mohegan Sun Casino Las Vegas ouvrira ses portes avec le programme de récompenses de fidélité Momentum, offrant donc aux clients la possibilité de bénéficier facilement de récompenses et de réductions dans plus de 100 restaurants, magasins, lieux de vie nocturne et de divertissement, hôtels, spas et terrains de golf du Mohegan Sun dans le Connecticut; le Mohegan Sun à Pocono Downs en Pennsylvanie; le Resorts Casino Hotel à Atlantic City, dans le New Jersey; chez ilani à Washington; et le Mohegan Sun Casino Las Vegas à Las Vegas, au Nevada.

Alors que les travaux de rénovation se poursuivent, le Mohegan Sun Casino Las Vegas, flambant neuf, devrait ouvrir ses portes, sous réserve d'approbation des autorités de la réglementation, vers la fin de 2020.

À propos de Mohegan Sun Casino de Virgin Hotels Las Vegas

Le Mohegan Sun Casino de Virgin Hotels Las Vegas est un casino ultramoderne style de vie exploité par Mohegan Gaming & Entertainment (MGE), maître d'œuvre d'impressionnants complexes de loisirs intégrés dans le monde entier. Le Mohegan Sun Casino Las Vegas, établissement de jeux occupant 60 000 pieds carrés au sein du complexe Virgin Hotels Las Vegas, qui fait partie de la Curio Collection by Hilton, est manifestement le premier casino tribal sur le prestigieux marché de Las Vegas. Pour en savoir plus sur le Mohegan Sun Casino et les établissements Las Vegas ou MGE, veuillez consulter le site www.mohegangaming.com.

À propos de Mohegan Gaming & Entertainment

Mohegan Gaming & Entertainment (MGE) est un maître d'œuvre et exploitant à l'échelle mondiale de complexes de loisirs intégrés de premier plan, notamment le Mohegan Sun à Uncasville, au Connecticut, Inspire à Incheon, en Corée du Sud, et Niagara Casinos à Niagara, au Canada. MGE est propriétaire, concepteur et/ou gestionnaire de complexes de divertissement intégrés dans tous les États-Unis, notamment dans le Connecticut, le New Jersey, à Washington, en Pennsylvanie, en Louisiane, ainsi qu'en Asie du Nord et à Niagara Falls, au Canada, et bientôt, sous réserve d'approbation par les autorités de réglementation, à Las Vegas, au Nevada. MGE est propriétaire et exploitant du Connecticut Sun, une équipe professionnelle de basketball de la WNBA et des Black Wolves de la Nouvelle-Angleterre, une équipe professionnelle de crosse dans la National Lacrosse League. Pour en savoir davantage sur MGE et nos établissements, consultez notre site www.mohegangaming.com.

À propos de Virgin Hotels Las Vegas

Virgin Hotels Las Vegas, qui fait partie de la Curio Collection by Hilton™, est un complexe casino-hôtels-loisirs, reconçu et réaménagé, dont l'ouverture est prévue pour l'automne 2020. Conjuguant la nourriture et les boissons avec la musique et la culture, et ce, sur le registre de la passion, le complexe intégré comprendra trois tours d'hôtel totalisant plus de 1 500 chambres et suites, un casino Mohegan Sun de 60 000 pieds carrés exploité par Mohegan Gaming & Entertainment, une piscine de 2 hectares dans un paradis tropical, un espace-réunions-événements intérieur modulable de 117 000 pieds carrés, une salle de concert et de divertissement sur scène, exploitée par AEG Presents, offrant une capacité d'accueil de plus de 4 500 personnes, et un portefeuille de 12 restaurants, dont l'emblématique Nobu et la grilladerie de luxe MB Steak. L'établissement est détenu par JC Hospitality, LLC, en partenariat avec Juniper Capital Partners, Virgin Group, LiUNA, Fengate Real Assets, Dream et Orlando Development. Ce terrain de loisirs, sorti de l'autoroute, situé au 4455 Paradise Road, est actuellement fermé pour rénovation. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur https://virginhotels.com/las-vegas/.

