Le journaliste de Gaza qui a survécu en étant enterré sous des gravats a été honoré, 249 collègues ayant été tués depuis octobre 2023

NEW YORK, 3 décembre 2025 /CNW/ - Le prix Neal Conan pour l'excellence en journalisme a nommé Mohammed R. Mhawish lauréat de son prix annuel de 50 000 $ lors d'une cérémonie à New York le 22 novembre. rendre hommage à ses reportages extraordinaires sur la vie civile pendant la guerre de Gaza et les risques sans précédent que courent les journalistes qui la couvrent.

L'œuvre de Mhawish a paru dans The New Yorker, The New York Times, The Nation et This American Life. Elle a été reconnue pour sa précision, sa corroboration attentive dans des conditions impossibles et son humanité profonde.

Dans ce court métrage documentaire, Mohammed R. Mhawish, lauréat du prix Neal Conan de 2025, raconte son profond sens de la responsabilité de raconter les expériences de ses compatriotes gaziers, malgré les risques extraordinaires que comporte un tel effort, compte tenu de la portée mondiale de son travail. Mohammed Mhawish (au centre), lauréat du Prix Neal Conan en 2025, avec Hind Hassan (à droite), gagnant en 2024, et Jane Ferguson (à gauche), première gagnante.

Au cours de la cérémonie, M. Mhawish s'est joint aux anciennes lauréates Jane Ferguson et Hind Hassan lors d'une table ronde animée par Bruce Shapiro, du Global Center for Journalism and Trauma. M. Mhawish a raconté avoir survécu à ce qu'il a décrit comme une attaque ciblée de la FIL contre sa maison, ayant été « enterré sous les décombres pendant des heures » après « une grève a détruit l'immeuble où ma famille et moi restions » et a tué des membres de la famille.

Une guerre qui a transformé le journalisme mondial

Les deux dernières années ont été la période la plus meurtrière pour les journalistes dans le monde depuis le début de la tenue des dossiers. Plus de 249 journalistes palestiniens ont été tués depuis octobre 2023, ce qui dépasse les pertes combinées de journalistes de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre de Corée, de la guerre du Vietnam, des guerres yougoslaves et de la guerre d'après 11 septembre en Afghanistan. Plus de 50 des collègues de Mhawish ont été tués alors qu'ils rapportaient, abritaient ou tentaient de fuir, ce qui représente un nombre plus élevé que le nombre de morts de journalistes dans certaines des guerres les plus importantes et les plus longues de l'histoire.

« Les journalistes palestiniens ont été déshumanisés, congédiés et ciblés, a déclaré Hind Hassan, lauréat de 2024. « Ils continuent de dire la vérité alors même que le monde débat de leur existence, de leur professionnalisme et de leur droit à la sécurité. »

Jane Ferguson, la première lauréate, a ajouté : « La dévastation à Gaza aujourd'hui est sans précédent depuis deux décennies que je fais des reportages sur la guerre. Sa portée, son bilan civil et l'effondrement des protections de base qui devraient protéger les journalistes et les familles ordinaires sont sans précédent. »

Dans son discours d'acceptation, Mohammed R. Mhawish a déclaré : « Le journalisme à Gaza n'a jamais été un choix de carrière pour moi. C'est devenu une bouée de sauvetage, une façon d'éviter que ma communauté ne soit effacée, une façon de dire que nous étions là. « C'est arrivé, souvenez-vous de nous.

« Le travail de Mohammed est l'un des dossiers les plus nécessaires et les plus exigeants de la vie civile pendant la guerre de Gaza », a déclaré le Comité consultatif.

Soutenir un journalisme rigoureux dans un contexte de bouleversements dans l'industrie

Le prix Neal Conan, qui en est à sa troisième année, soutient le journalisme rigoureux et axé sur l'humain à un moment de contraction historique dans l'industrie de l'information. Lorsque Talk of the Nation a été annulé, l'auteur Gretel Ehrlich se souvient : « Le message que Neal a entendu était que les reportages sérieux ne recueillaient pas autant d'argent que le divertissement. « Cela nous a appris quelque chose sur l'orientation du journalisme.

Aidez à soutenir le journalisme essentiel : Pour en savoir plus sur le prix, proposez la candidature de journalistes exceptionnels et soutenez un reportage rigoureux, visitez le nealconanprize.org.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2836398/Neal_Conan_Prize_2025_Winner.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2836399/Neal_Conan_Prize_Winners.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2836400/Neal_Conan_Prize_Logo.jpg

