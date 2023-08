Moët Hennessy renforce son partenariat avec Charton Hobbs inc. en ajoutant Château Minuty à son portefeuille

L'annonce de cette croissance renforce une relation de longue date

MONTRÉAL , le 16 août 2023 /CNW/ - Moët Hennessy a annoncé aujourd'hui le renforcement de ses relations avec Charton Hobbs inc., ambassadeur de marques de prestige au Canada depuis 1925. Charton Hobbs distribuera et assurera la gestion de la marque emblématique Château Minuty dans tout le pays, renforçant ainsi ce partenariat de longue date.

Bien enraciné dans l'authenticité et l'innovation, Château Minuty possède une histoire riche et une lignée dont les origines remontent à Napoléon III, lors de la création du domaine.

Situé dans la prestigieuse péninsule de Saint-Tropez, Château Minuty est élaboré avec le plus grand soin depuis quatre générations par la famille Matton-Farnet. Répertorié grand cru classé Côtes-de-Provence depuis 1955, il est aujourd'hui l'un des chefs de file mondiaux du rosé des Côtes-de-Provence.

« Château Minuty est la quintessence du rosé haut de gamme de Provence, et nous sommes ravis d'ajouter cette marque prestigieuse à notre portefeuille », déclare Nick Robinson, directeur général de Moët Hennessy au Canada. « Notre partenariat avec Charton Hobbs ne cesse de grandir et, ensemble, nous sommes fiers de faire découvrir ce célèbre rosé à un plus grand public. »

Fidèle à son engagement envers la pureté et l'excellence, Château Minuty est l'un des derniers domaines familiaux des Côtes de Provence à vendanger exclusivement à la main, garantissant ainsi l'intégrité des raisins et préservant leur arôme et leur structure naturels. Château Minuty a recours à la viticulture durable et biodynamique afin de protéger le sol, de conserver un vignoble exempt de produits chimiques, assurant ainsi l'obtention d'une qualité supérieure.

Depuis 2007, Moët Hennessy et Charton Hobbs forgent un solide partenariat, collaborant pour cultiver, innover et établir une position de tête dans les catégories des spiritueux et des vins de luxe. En s'appuyant sur leur expertise collective et en s'associant avec les producteurs les plus talentueux et les plus influents du monde, les principaux détaillants et les réseaux du secteur de l'hôtellerie et de la restauration, ils se sont élevés ensemble au rang de chefs de file dans le marché canadien.

« Nous attendons avec impatience que les Canadiens et Canadiennes découvrent ce rosé de qualité supérieure », précise Duncan R. Hobbs, président et chef de la direction de Charton Hobbs. « Château Minuty a été méticuleusement élaboré depuis huit générations, il est donc particulièrement important de célébrer ce riche héritage. »

À propos de Château Minuty

Depuis quatre générations, la famille Matton-Farnet cultive l'excellence et perpétue un art de vivre à la provençale en proposant une gamme de vins d'une grande fraîcheur et d'une exceptionnelle richesse aromatique. Du golfe de Saint-Tropez aux plus grandes tables du monde, un verre de Minuty est garant de moments conviviaux et de plaisirs partagés. Les vins portant le nom de Minuty, propriété familiale depuis 1936, sont aujourd'hui présents dans plus de 100 pays. C'est avec fierté que Minuty offre au monde le plaisir et la délectation de ses vins rosés, blancs et rouges, fruits d'un héritage historique et d'un savoir-faire transmis depuis quatre générations. Cet héritage garantit la qualité irréprochable de Minuty, qu'il s'agisse de cuvées issues du domaine ou de vins de marque.

À propos de Moët Hennessy

Moët Hennessy est la division des vins et spiritueux de LVMH, le plus grand groupe mondial de produits de luxe. Moët Hennessy, qui est la plus grande société de vins et spiritueux haut de gamme au monde, regroupe les grandes marques suivantes, réputées internationalement pour la qualité exceptionnelle de leurs artisans et de leurs produits :

les champagnes Armand de Brignac, Dom Pérignon, Krug, Moët & Chandon, Ruinart et Veuve Clicquot, le cognac Hennessy, la vodka Belvedere, le spritz mousseux Chandon Garden, les scotches single malt Glenmorangie et Ardbeg, la téquila Volcan di mi Tierra, et de grands vins dont Ao Yun, Cloudy Bay, Newton, Numanthia et Terrazas de Los Andes. Au Canada, les produits Moët Hennessy sont distribués exclusivement par Charton Hobbs.

À propos de Charton Hobbs

L'entreprise Charton Hobbs attribue sa longévité et sa passion au plaisir de développer de grandes marques. Depuis 1925, l'entreprise collabore avec certains des producteurs les plus talentueux et les plus influents du monde afin de pouvoir offrir à tous les Canadiens et Canadiennes des produits alcoolisés de grande qualité. Elle entretient des relations durables avec des détaillants, prospère aux côtés des chefs de file de l'hôtellerie et de la restauration et reste engagée à soutenir une équipe de professionnels dévoués. En partageant sa vision avec ces acteurs indispensables, l'entreprise a fait connaître à plusieurs générations de Canadiens et de Canadiennes des marques de vins et de spiritueux pérennes. Charton Hobbs est véritablement « l'Ambassadeur des grandes marques ». Pour plus d'informations, consultez www.chartonhobbs.com.

