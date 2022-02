M. Robinson a occupé divers postes de vente et de direction, gravissant les échelons qui lui ont permis d'acquérir son expertise au cours de ses 15 années de carrière au sein de Moët Hennessy. Il occupait dernièrement le poste de directeur des ventes aux détaillants pour Moët Hennessy au Royaume-Uni, où il dirigeait les activités de vente au détail, de gros et de commerce en ligne à partir de Londres.

« Nous sommes ravis d'accueillir Nick dans l'équipe nord-américaine en tant que directeur général pour le Canada, a déclaré Seth Kaufman, président-directeur général de Moët Hennessy, Amérique du Nord. Nick a dirigé avec brio le service des ventes de Moët Hennessy au Royaume-Uni. Il a maintes fois prouvé sa capacité à créer des initiatives de transformation axées sur l'innovation, la croissance et l'efficacité de l'entreprise, un atout considérable pour la direction de notre équipe au Canada. »

Dans ses nouvelles fonctions, M. Robinson dirigera également le partenariat stratégique de Moët Hennessy avec Charton Hobbs, qui distribue la gamme de vins et spiritueux de luxe de Moët Hennessy au Canada depuis 2007.

« Nous sommes très heureux de collaborer avec Nick et nous avons hâte de profiter de son expérience considérable pour continuer à stimuler la croissance des marques de Moët Hennessy au Canada », a affirmé Duncan R. Hobbs, président de Charton Hobbs inc.

Membre de l'équipe de direction nord-américaine de Moët Hennessy, M. Robinson relève de M. Kaufman. Il est entré en fonction le 13 décembre 2021, succédant à son prédécesseur Alexis de Calonne, qui a récemment été nommé vice-président du service de transformation des produits de luxe pour Moët Hennessy États-Unis, à New York.

« L'équipe de Moët Hennessy-Charton Hobbs est composée de personnes incroyablement talentueuses, qui sont déjà sur une bonne lancée pour développer les marques au Canada, a énoncé M. Robinson. C'est pour moi une occasion emballante et valorisante. Je suis impatient de voir la croissance se poursuivre au sein du marché canadien. »

Moët Hennessy

Moët Hennessy est la division des vins et spiritueux de LVMH; leader mondial de l'industrie des produits de luxe. Plus grande société de vins et spiritueux de luxe au monde, elle regroupe les marques prestigieuses et de renommée internationale suivantes, qui sont reconnues pour l'excellente qualité de leurs produits et le savoir-faire dont elles sont issues :

Les champagnes Armand de Brignac, Dom Pérignon, Krug, Moët & Chandon, Ruinart, et Veuve Clicquot, le cognac Hennessy, la vodka Belvedere, les vins mousseux Chandon California, les scotchs de single malt Glenmorangie et Ardbeg, la téquila Volcan et les vins d'exception, dont Ao Yun, Cloudy Bay, Newton, Numanthia et Terrazas de los Andes. Les produits Moët Hennessy sont distribués au Canada par Charton Hobbs.

À propos de Charton Hobbs

Charton Hobbs attribue sa pérennité et sa passion à la création de grandes marques. Depuis 1925, la société travaille en collaboration avec certains des producteurs les plus talentueux et les plus influents du monde afin de pouvoir offrir à tous les Canadiens des produits alcoolisés de grande qualité. Charton Hobbs entretient des relations durables avec des détaillants, prospère aux côtés des chefs de file de l'hôtellerie et de la restauration et reste engagée à soutenir une équipe de professionnels dévoués. En partageant sa vision avec ces acteurs indispensables, elle a fait connaître à plusieurs générations de Canadiens des marques de vins et de spiritueux durables. Charton Hobbs est « l'ambassadeur des grandes marques ». Pour en savoir plus, consultez https://www.chartonhobbs.com/ .

