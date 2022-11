Moët & Chandon présente L'art d'offrir : une expérience de personnalisation effervescente pour les fêtes

Cet innovant concept pop-up luxueux débutera chez Holt Renfrew à Toronto, et plusieurs activités seront organisées dans d'autres villes du Canada

MONTRÉAL, le 9 nov. 2022 /CNW/ - Moët & Chandon a le plaisir de présenter L'art d'offrir, une expérience ponctuelle sur mesure qui fera découvrir la générosité de la Maison grâce à la personnalisation. Que ce soit sur un boitier exclusif ou par la découverte de l'art intemporel de la calligraphie, la maison permettra d'offrir le cadeau idéal.

« Depuis plus de 275 ans, Moët & Chandon est le champagne de choix pour commémorer les moments intimes et les événements les plus grandioses, » affirme Véronique Gonneville, directrice nationale des communications, Moët Hennessy Canada. « Pour célébrer cet héritage, les Canadiens auront, en cette saison des Fêtes, l'occasion de créer des cadeaux uniques et sincères et de les partager avec leur proche. »

Du 17 novembre au 31 décembre, L'art d'offrir envahit Holt Renfrew à Toronto dans le cadre d'une expérience efferrvescente mettant en vedette les cuvées signatures de Moët & Chandon; l'Impérial Brut et l'Impérial Rosé. Les invités pourront personnaliser leur flacon en y faisant calligraphier un message. Pour ceux préférant un souvenir durable qui peut être chéri longtemps après que le champagne ait été dégusté, la personnalisation, directement appliqué sur la magnifique boîte cadeau métallique sera disponible.

Moët & Chandon s'est également associé au Holts Café Toronto pour offrir une expérience déjeuner et dîner mettant Moët & Chandon Impérial Brut et Rosé à l'honneur.

Au Québec, la Maison présente un tout premier comptoir éphémère au Carrefour Laval, offrant des messages personnalisés sur les bouteilles Moët & Chandon Impérial Brut et Rosé, ainsi que sur une boîte métallique festive.

À Vancouver, Calgary et Edmonton, les clients pourront faire envelopper leurs bouteilles de Moët & Chandon Impérial Brut et Rosé dans un magnifique emballage-cadeau.

Voici l'horaire des activités de l'expérience L'art d'offrir de Moët & Chandon :

Expérience éphémère L'art d'offrir, Toronto

Holt Renfrew : 50, rue Bloor Ouest

Du 17 novembre au 31 décembre de 10 h à 21 h

Le service de personnalisation sera offert du jeudi au dimanche.

L'art d'offrir une expérience sur mesure à Laval, Québec

CF Carrefour Laval : 3003, boulevard le Carrefour

Du 3 au 23 décembre de 10 h à 21 h

L'art d'offrir Vancouver

BC Liquor Store : 39th & Cambie, 5555, rue Cambie

Les 3 et 4 décembre de 12 h à 18 h

BC Liquor Store : Park Royal, 785 Park Royal North

Les 10 et 11 décembre de 12 h à 18 h

L'art d'offrir, Calgary et Edmonton

Wine and Beyond Calgary : Signal Hill, 5518 Signal Hill Centre Southwest

Les 26 novembre, 3 décembre, 10 décembre et 17 décembre de 14 h à 18 h

Wine and Beyond Edmonton : 6284 Currents Drive Northwest

Les 26 novembre, 3 décembre, 10 décembre et 17 décembre de 14 h à 18 h

À propos de Moët & Chandon

Fondée en 1743, Moët & Chandon est la Maison qui a contribué à faire connaître le champagne au monde entier en proposant une gamme de vins uniques pour chaque occasion. De l'emblématique Moët Impérial à la collection Grand Vintage, de l'extraverti Rosé Impérial à l'innovant Ice Impérial, chaque champagne éblouit et ravit par son fruité éclatant, son palais savoureux et sa maturité élégante. Depuis sa création, Moët & Chandon est le champagne de prédilection pour célébrer des moments historiques ou des moments privés de grande importance. La Maison propose un style de champagne pour marquer d'une manière tout à fait unique chacun des moments mémorables de la vie.

À propos de Holt Renfrew

Holt Renfrew est considéré comme le détaillant de mode et de style de vie du Canada. Fondé à Québec en 1837, Holt Renfrew est réputé pour les expériences de vente au détail inégalées qu'il offre à sa clientèle et constitue une plaque tournante au Canada des meilleures marques de mode et de beauté du monde. Reconnue comme chef de file en matière d'expériences et de service personnalisé, la société a pour mission de favoriser l'expression de soi et de susciter des changements positifs, tout en s'engageant à respecter la durabilité, la diversité et l'intégration. Les clients peuvent découvrir les offres de Holt Renfrew dans ses sept magasins au Canada, dont quatre dans la région du Grand Toronto, ainsi qu'à Montréal, à Calgary et à Vancouver, de même que sur le site holtrenfrew.com. Holt Renfrew a été acquis par la famille Weston en 1986 et demeure une entreprise privée canadienne. Visitez le site www.holtrenfrew.com.

Renseignements: et des demandes d'entrevues ou d'images, veuillez communiquer avec : Brigitte Filiatrault, Spécialiste en relations publiques et communications, Edery & Lord Communications, [email protected], 514-702-2744