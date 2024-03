SAN FRANCISCO, 12 mars 2024 /CNW/ -- MoEngage, a plateforme d'engagement de la clientèle fondée sur des renseignements, apparait pour la première fois dans le rapport Real-Time Interaction Management de The Forrester Wave™ du T1 2024 dans la catégorie « Concurrents ».

MoEngage a obtenu les meilleurs résultats en ce qui concerne les critères liés à la personnalisation des expériences et au marketing numérique. Les clients de référence de MoEngage ont complimenté son soutien local sur le terrain et sa capacité à s'intégrer à leurs écosystèmes existants. Un client a également mentionné que les équipes de soutien sont toujours disponibles pendant les périodes d'essai.

« Nous sommes ravis de faire ce premier pas, en tant que plus jeune entreprise du domaine. Chez MoEngage, notre principe de base était de comprendre que les marques de produits de consommation veulent bien connaitre leurs clients et interagir avec eux en temps réel. Toutefois, ils sont gênés par les anciens outils qui mettent l'accent sur les campagnes plutôt que sur les préférences du consommateur final.

Au fil du temps, notre hypothèse s'est avérée exacte. L'an dernier, nous avons réussi à intégrer un nombre record de clients provenant de plateformes infonuagiques de marketing désuètes, y compris des marques provenant de notre principal concurrent. Cela confirme notre conviction que les marques majeures de produits de consommation cherchent à mettre à niveau leurs systèmes de technologie de marketing désuets, qui sont devenus inutilement complexes, frustrants, coûteux et exigeant en ressources. Plus de 1 200 marques mondiales de plus de 60 pays ont choisi MoEngage en raison de nos offres de produits complètes, de notre capacité d'nnovation, de notre interface conviviale et de notre capacité à gérer les complexités, la sécurité, l'évolutivité et les processus de migration associés aux opérations au niveau de l'entreprise », a déclaré Raviteja Dodda, chef de la direction et cofondateur de MoEngage.

L'an dernier, MoEngage a réalisé des investissements importants pour renforcer sa gamme de produits personnalisés et combler l'écart entre les entreprises et les consommateurs. L'entreprise a mis au point des produits pour s'assurer que les marques puissent accéder aux plus récents canaux et aux nouvelles capacités, y compris l'IA générative à partir d'une seule plateforme. Cela a aidé les entreprises clientes de MoEngage à simplifier les infrastructures technologiques et à éliminer la nécessité de changer de plateforme tout en réduisant le coût total de possession.

The Forrester WaveTM met en valeur les fournisseurs dans 4 catégories : Leaders, Strong Performers, Contenders, et Challengers. Dans son évaluation à 30 critères des fournisseurs de services de gestion des interactions en temps réel, Forrester a identifié les fournisseurs les plus importants et les a évalués dans le cadre du présent rapport. Forrester recommande aux marques de rechercher des fournisseurs qui maximisent les investissements interfonctionnels dans l'expérience client, facilitent l'adoption d'une IA responsable et aident à harmoniser les résultats des clients avec les objectifs commerciaux. Vous pouvez consulter le rapport complet ici .

MoEngage est une plateforme de mobilisation de la clientèle axée sur les renseignements, à laquelle font confiance plus de 1 200 marques mondiales de consommateurs, comme Ally Financial, McAfee, Flipkart, Domino's, Nestlé, Deutsche Telekom, Travelodge et plus encore. MoEngage donne aux spécialistes du marketing et aux propriétaires de produits des renseignements sur le comportement des clients et la capacité d'agir en fonction de ces renseignements pour établir des liens avec eux à travers des canaux comme le Web, les appareils mobiles, la messagerie par courriel, les réseaux sociaux et la messagerie personnalisée. Les marques de produits de consommation de 60 pays font appel à MoEngage pour créer des expériences numériques pour plus d'un milliard de clients chaque mois. Avec des bureaux dans 13 pays, MoEngage est soutenu par Goldman Sachs Asset Management, B Capital, Steadview Capital, Multiple Private Equity, Eight Roads, F-Prime Capital, Matrix Partners, Ventureast et Helion Ventures.

