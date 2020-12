Modification réglementaire - Pêche d'hiver interdite sur le lac Piché

QUÉBEC, le 10 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe la population d'une récente modification réglementaire concernant la pêche d'hiver dans un secteur de la région de la Capitale-Nationale. Le lac Piché, situé sur le territoire de la forêt Montmorency, sera fermé à la pêche d'hiver à compter de l'hiver 2020-2021 étant donné les risques de surexploitation que cela pourrait entraîner.

Pour obtenir plus de renseignements, les citoyens sont invités à consulter la réglementation au lien suivant : www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/peche-sportive/.

Le Ministère invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en rapportant tout acte de braconnage ou geste qui va à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel. Pour ce faire, ils peuvent communiquer avec SOS Braconnage, au numéro sans frais 1 800 463-2191, sur le site Web du Ministère ou au bureau de la protection de la faune le plus près.

