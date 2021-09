Modification réglementaire - Modifications au règlement de pêche du Québec dans un tronçon de la rivière Saint-Jean au Saguenay

SAGUENAY,QC, le 16 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), en collaboration avec la Corporation de gestion Rivière Saint-Jean Saguenay, annonce aujourd'hui une modification au Règlement de pêche du Québec concernant la pêche dans un tronçon de la rivière Saint-Jean.

Ainsi, la pêche à l'omble de fontaine (truite de mer), dans les secteurs 3 et 4 de la rivière Saint-Jean, fermera en même temps que la pêche au saumon, soit le 15 septembre. Ces secteurs sont situés entre une droite traversant la rivière perpendiculairement au courant située au point 48°12'01" N., 70°14'33" O., située directement en aval de la fosse n° 32, correspondant à la limite supérieure du secteur de pêche n° 2, et une droite perpendiculaire au courant située directement en aval de la fosse n° 46 , soit à 30 m en aval de la chute située au kilomètre 10,5 et aux coordonnées suivantes: 48°12'02" N., 70°15'23" O.

Cette année, sur la rivière Saint-Jean, le nombre de saumons est à la baisse et la pêche à l'omble de fontaine occasionne un dérangement au saumon sur ses sites de reproduction. Les pêcheurs pourront poursuivre l'activité comme prévu au Règlement dans les secteurs 1, 2 et 5 de la rivière.

Pour obtenir plus d'information, les pêcheurs touchés par cette modification peuvent communiquer avec la Corporation de gestion Rivière Saint-Jean, directement à l'accueil de la ZEC au 418 272-2974. Les pêcheurs sont invités à consulter la réglementation concernant la pêche.

Collaboration de la population

Le Ministère invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en dénonçant tout acte de braconnage ou toute action allant à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel, en communiquant avec S.O.S. Braconnage par téléphone, au numéro sans frais 1 800 463-2191, par Internet ou en se rendant directement au bureau de la protection de la faune le plus près. Ce service est gratuit et confidentiel.

