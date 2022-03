Modification réglementaire - MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE DE LA PÊCHE SPORTIVE DANS LE SECTEUR TSHITASSINU-LA ROMAINE

BAIE-COMEAU, QC, le 29 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe les citoyens et citoyennes qu'à partir du 1er avril 2022, les règles de pêche sportive dans le secteur Tshitassinu-La Romaine, situé au nord de Havre-Saint-Pierre, seront les mêmes que celles de la partie sud B de la zone de pêche 19. Par ailleurs, les adeptes de la pêche n'auront plus à se doter d'un droit d'accès ni à enregistrer leurs captures.

Cependant, la pêche aux touladis demeure interdite dans le réservoir de la Romaine 1, en amont du barrage de la Romaine-1 (50°23'16" N., 63°15'10" O.) jusqu'à la limite en amont du réservoir de la Romaine 1. De plus, la pêche est interdite dans le secteur ou les lacs suivants :

Lac Sans nom (50°23'57'' N., 63°15'32'' O.)

Lac Sans nom (50°57'97'' N., 63°24'36'' O.)

Lac Sans nom (51°19'43'' N., 63°34'10'' O.)

Lac Sans nom (51°44'16'' N., 63°43'59'' O.)

Lac Maurice (50°57'41'' N., 63°23'27'' O.)

(50°57'41'' N., 63°23'27'' O.) Un secteur de la rivière Romaine

Rappelons que le secteur Tshitassinu-La Romaine a été créé en 2011 à la demande des représentants et représentantes du milieu minganois et de la communauté d'Ekuanitshit pour que des modalités particulières de pêche sportive s'appliquent. L'objectif de cette demande était d'assurer la conservation et la saine gestion de la faune pendant les travaux de construction du Complexe de la Romaine.

Pour plus de renseignements, les pêcheurs et pêcheuses ainsi que la population sont invités à consulter la réglementation.

Le Ministère invite les citoyens et citoyennes à poursuivre leur collaboration en rapportant tout acte de braconnage ou geste qui va à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel. Pour ce faire, ils peuvent communiquer avec SOS Braconnage au numéro sans frais 1 800 463-2191, sur le site Web du Ministère ou au bureau de la protection de la faune le plus près.

