MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE - MEILLEUR ENCADREMENT POUR LA PÊCHE À LA OUANANICHE ET AU SAUMON ATLANTIQUE DANS LA ZONE 21

QUÉBEC, le 5 avril 2022 /CNW Telbec/ - Afin de mieux encadrer la pêche sportive à la ouananiche et au saumon atlantique dans les eaux du fleuve et du golfe Saint-Laurent ainsi que dans une partie de la rivière Saguenay (zone de pêche 21), le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs annonce l'entrée en vigueur, en date du 1er avril 2022, d'une nouvelle réglementation.

Il est désormais interdit de pêcher la ouananiche dans la zone 21, sauf dans les deux seuls secteurs où sa présence est confirmée, soit à l'embouchure de la rivière aux Outardes sur la Côte-Nord et dans un tronçon de la rivière Saguenay au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Cette interdiction vise à faciliter l'application des règles relatives à la pêche au saumon atlantique dans la zone 21 dans une perspective d'amélioration continue de la gestion de la ressource. En effet, le saumon atlantique et la ouananiche peuvent avoir une taille et une morphologie similaires et ils ne peuvent donc pas être adéquatement distingués visuellement. Toutefois, leurs modalités de pêche diffèrent.

La pêche à la ouananiche occasionnait donc une ambiguïté avec les règles de pêche pour le saumon atlantique, notamment au regard des limites de prises, de la limite de longueur, du permis de pêche requis et de la période de pêche. Dorénavant, dans la zone 21, à l'exception des deux secteurs spécifiés, les règles de pêche au saumon atlantique s'appliquent et demeurent inchangées.

La zone de pêche 21 couvre le fleuve Saint-Laurent à partir du pont Pierre-Laporte à Québec et inclut la baie des Chaleurs ainsi qu'une partie du golfe du Saint-Laurent , de même que la rivière Saguenay à partir du fleuve jusqu'au côté aval du pont Dubuc à Saguenay.

Secteurs où la pêche à la ouananiche demeure autorisée et modalités applicables :

dans la rivière aux Outardes, la partie comprise entre une droite reliant la pointe aux Outardes et la pointe à Jos-Caron et le côté aval du barrage aux Outardes-2. Pêche permise entre le 16 avril et le dimanche précédant le deuxième lundi de septembre, soit le 11 septembre pour l'année 2022. Limite de prise quotidienne d'une (1) ouananiche;



dans la rivière Saguenay, la partie entre une ligne perpendiculaire au courant passant par le côté amont de la flèche littorale située à la hauteur de la municipalité de Saint-Fulgence et le côté aval du pont Dubuc à Saguenay. Pêche permise entre le 16 mai et le 31 octobre. Limite de prise quotidienne de deux (2) ouananiches. Rappelons que la pêche à la ouananiche demeure autorisée dans un secteur contigu de la rivière Saguenay situé dans la zone de pêche 28, soit en amont du pont Dubuc .

et le côté aval du pont à Saguenay. Pêche permise entre le 16 mai et le 31 octobre. Limite de prise quotidienne de deux (2) ouananiches. Rappelons que la pêche à la ouananiche demeure autorisée dans un secteur contigu de la rivière Saguenay situé dans la zone de pêche 28, soit en amont du pont . La pêche au saumon atlantique demeure permise dans la zone 21 entre le 1er juin et le 31 août (sauf exception) et nécessite un permis de pêche au saumon. La limite de prise quotidienne est d'une capture mesurant moins de 63 cm ou de trois remises à l'eau, selon le contingent pris en premier.

Les pêcheurs sont invités à consulter la réglementation sur la pêche sportive au Québec pour les détails.

