Modification des hauteurs sur le site de la Tour 6 du Square Children, prématurée estime l'OCPM

MONTRÉAL, le 29 août 2022 /CNW Telbec/ - L'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) rend public aujourd'hui son rapport portant sur la Tour 6 du Square Children. La version intégrale du rapport et la documentation de la consultation se trouvent sur le site de l'OCPM au https://ocpm.qc.ca/fr/tour-6 .

Tour 6 du Square Children : vue aérienne du secteur (Groupe CNW/Office de consultation publique de Montréal)

Dans le cadre de la consultation, la commission a analysé la proposition de la Ville de Montréal d'adopter le règlement (P-16-082-1). Celui-ci vise à modifier la hauteur de construction maximale permise, passant de 61 mètres à 12 mètres, sur le lot à l'emplacement prévu pour la tour 6 du complexe immobilier auparavant occupé par l'Hôpital de Montréal pour enfants. Cet ensemble d'immeubles est délimité par le boulevard René-Lévesque, l'avenue Atwater et les rues Tupper et du Sussex. Le règlement en place (16-082), auquel réfère la présente proposition, a fait l'objet d'une première consultation publique menée par l'OCPM en 2017. Ce rapport est disponible à l'adresse : https://ocpm.qc.ca/fr/hme.

La commission a reçu au total une quarantaine d'opinions de citoyens et d'organismes. Sous plusieurs aspects, la consultation fut atypique pour l'OCPM. L'Office a dû attendre près de deux ans avant de pouvoir mettre à la disposition du public la documentation nécessaire à la tenue de cette consultation. De plus, la nature incomplète des informations fournies par la Ville de Montréal, le contexte du litige entre la Ville et l'actuel propriétaire du lot ainsi que l'absence de logements sociaux sur cet ancien site public ont marqué la consultation.

Pour plusieurs personnes, le règlement proposé remet en question le choix effectué en 2017 de construire une tour qui aurait la capacité d'accueillir des logements sociaux. Il signifie donc l'échec d'un projet jugé important pour le district Peter-McGill. La commission note aussi que la modification règlementaire proposée ne renvoie à aucun projet précis ni à aucune temporalité. Pour ces raisons la commission considère prématuré et inopportun d'en recommander l'adoption.

Constatant une offre insuffisante dans le secteur Peter-McGill, la commission recommande à la Ville de mettre en œuvre un plan d'action pour le développement de logements sociaux. De plus, pour éviter la répétition de l'échec de la construction de logements sociaux, la commission recommande que la Ville fournisse l'encadrement et l'accompagnement nécessaires aux promoteurs qui s'engagent dans la livraison clé en main de logements sociaux, familiaux et abordables.

À propos de l'Office de consultation publique de Montréal

L'Office de consultation publique de Montréal (OCPM), créé en septembre 2002 et inscrit à la Charte de la Ville de Montréal, est un organisme indépendant qui réalise les mandats de consultation publique confiés par le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville de Montréal. Il est chargé de recueillir l'opinion des citoyens et des parties prenantes concernées sur divers sujets. Ces derniers peuvent le faire en personne, ou par l'entremise des plateformes numériques de l'Office. Les employés de L'OCPM et les commissaires ne sont ni des élus ni des employés municipaux et mènent les consultations en toute neutralité.

Une consultation publique de l'OCPM permet la compréhension en profondeur d'un projet et de ses enjeux. Elle donne une voix à la communauté, offre une tribune pour poser des questions et recueille les points de vue afin de préparer des recommandations spécifiques pour la décision publique. Les recommandations émanant des consultations prennent aussi en compte les politiques, les lois et les règlements en vigueur.

L'OCPM a également le mandat de proposer des règles afin d'assurer la mise en place de mécanismes de consultation crédibles, transparents et efficaces à Montréal.

SOURCE Office de consultation publique de Montréal

Renseignements: Jean-Philippe Gavina, Coordonnateur aux relations publiques, Office de consultation publique de Montréal, 514 872-8719, [email protected]