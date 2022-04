Modification de la période de pêche sportive au bar rayé

QUÉBEC, le 7 avril 2022 /CNW/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe les adeptes de la pêche qu'un changement est apporté à la réglementation de la pêche sportive au bar rayé, à partir de la saison 2022.

Ainsi, la saison de pêche sportive à cette espèce débutera dorénavant le 15 mai dans la portion de la zone de pêche 21, située à l'est d'une droite reliant Forestville (à la hauteur de l'île Patte de lièvre) à Rimouski (à la hauteur de la pointe Santerre). Le début de la saison est donc devancé d'un mois puisque la pêche débutait le 15 juin dans les années antérieures. Cette modification de date s'appliquera également dans les estuaires et rivières se déversant dans ce secteur, à moins que des modalités plus restrictives y soient en vigueur pour d'autres espèces.

Les autres modalités encadrant la pêche au bar rayé dans la zone 21, dont la fin de la saison le 31 octobre, demeurent pour leur part inchangées.

Rappel des principales modalités de la pêche sportive au bar rayé :

la pêche au bar rayé est permise dans la portion de la zone 21, située à l'est d'une droite reliant les villes de Forestville et de Rimouski (voir la carte);

et de (voir la carte); elle est aussi permise dans la plupart des rivières qui se déversent dans le secteur de pêche de la zone 21 décrit précédemment. Des modalités particulières pourraient toutefois s'appliquer;

un maximum de trois crochets, avec hameçon ou combinaison d'hameçons dont chaque tige ne comporte qu'un seul crochet, sur une même ligne peut être utilisé;

seuls des leurres artificiels peuvent être employés (les appâts naturels sont interdits);

un pêcheur ou une pêcheuse peut capturer un maximum de trois bars rayés par jour. Dès qu'il est en possession de trois bars rayés, il doit aussi cesser de pêcher cette espèce pour la journée;

seuls les bars rayés mesurant entre 50 et 65 centimètres inclusivement (du bout du museau jusqu'au bout de la queue) peuvent être conservés. Les bars rayés pêchés qui ne répondent pas à ces critères doivent être remis à l'eau sur-le-champ.

Le Ministère invite les personnes pratiquant la pêche sportive à toujours vérifier son site Web pour connaître la réglementation en vigueur dans le secteur de pêche visé avant d'entreprendre leur activité.

Le Ministère appelle également les citoyens et citoyennes à poursuivre leur collaboration en signalant tout acte de braconnage ou geste qui va à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel à SOS Braconnage - Urgence faune sauvage au numéro sans frais 1 800 463-2191 ou en visitant sa page Web. Ce service est gratuit et confidentiel.

Faits saillants :

Les bars rayés se trouvant au Québec appartiennent à deux populations distinctes, soit celle du sud du golfe du Saint-Laurent et celle du fleuve Saint-Laurent .

et celle du fleuve . L'amélioration de la situation démographique de la population de bars rayés du sud du golfe du Saint-Laurent permet son exploitation par la pêche sportive depuis 2013. En revanche, la population du fleuve Saint-Laurent demeure protégée par la Loi sur les espèces en péril du Canada , ce qui en interdit toute forme d'exploitation. De ce fait, la pêche au bar rayé est interdite ailleurs que dans les secteurs de pêche mentionnés plus haut.

Liens connexes :

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

Information :

Relations médias

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

[email protected]

Tél. : 418 521-3875

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs