Modification de la loi 104 : un premier pas en avant pour le dossier de langue française

MONTRÉAL, le 6 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le Mouvement des Québécoises et Québécois (MNQ) salue avec grand enthousiasme la décision du ministre responsable de la Langue française, monsieur Simon Jolin-Barrette, en ce qui concerne l'entrée en vigueur de l'article 1 de la Loi modifiant la Charte de la langue française adoptée en 2002 (aussi connue sous le nom de « loi 104 »). La loi entrera en vigueur dès le 5 mai 2022. Rappelons que l'article 1 de la Loi 104 a pour objectif d'obliger l'État québécois à communiquer uniquement en français avec les personnes morales et les entreprises présentes sur le territoire.

Le MNQ considère que la table est mise et ceci est de bon augure. Ce décret fait figure de premier pas en avant quant au dossier complet de la relance linguistique au Québec qui doit être revu de façon plus large, tel que demandé par une majorité de Québécois.es depuis plusieurs mois. Cette première modification est un geste symbolique de la part du gouvernement québécois, qui répond notamment aux propositions concernant l'exemplarité de l'État qui ont été avancées par le MNQ et d'autres intervenants dans le dossier de la langue française.

Le dernier sondage Léger dévoilé par le MNQ en novembre 2020 faisait état de nombreuses inquiétudes et de plusieurs propositions auxquelles adhéraient les Québécois.es quant à leur langue officielle. « Nous nous attendons cependant à des décisions rapides pour l'ensemble du dossier de la langue française. Le MNQ y travaille ardemment et ce, depuis longtemps. Cette première modification à la Loi permet toutefois de voir la suite avec optimisme. » a affirmé Thérèse David, présidente du MNQ.

Fondé en 1947, le MNQ regroupe aujourd'hui 19 Sociétés nationales et Sociétés Saint-Jean-Baptiste réparties sur tout le territoire du Québec. Il a pour mission de défendre et promouvoir l'identité québécoise, la langue, l'histoire, la culture et le patrimoine.

