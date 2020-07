Modernisation du régime forestier : un chantier essentiel et pressant

QUÉBEC, le 13 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ) se réjouit de l'annonce, par le Premier ministre du Québec, M. François Legault, du dépôt d'une nouvelle mouture du régime forestier dès cet automne, en accord avec son engagement électoral de l'automne 2018.

Le CIFQ est fier d'avoir participé, ces derniers mois, à de nombreuses discussions afin de définir les besoins de l'industrie dans le cadre de cette modernisation, et nous sommes confiants que le travail déjà effectué servira d'assisse à des travaux qui se mettront rapidement en branle. Le CIFQ souhaite, par son expertise, contribuer aux travaux qui seront menés par les autorités gouvernementales, notamment par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

« Je suis fier du travail de longue haleine accompli par l'équipe du CIFQ et je remercie le Premier ministre d'avoir pris l'engagement de revoir notre régime forestier. Nous avons démontré que le secteur forestier a beaucoup à offrir aux Québécoises et aux Québécois. En obtenant, entre autres, plus de prévisibilité, nos entreprises pourront contribuer encore davantage à la relance économique post-COVID-19. », a précisé M. Denis Lebel, président-directeur général du CIFQ.

Rappelons que le nouveau régime forestier n'avait pas été modernisé depuis sa mise en place en 2013.

L'industrie forestière du Québec représente une force économique dans toutes les régions du Québec ainsi que pour 60 000 familles qui vivent directement des fruits de la forêt. Le CIFQ rappelle que la forêt est le meilleur outil pour lutter contre les changements climatiques, car elle capte et séquestre du carbone. De plus, le bois récolté peut être recyclé, réutilisé et récupéré en plus d'être renouvelable.

