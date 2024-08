QUÉBEC, le 15 août 2024 /CNW/ - Dès le 19 août prochain, les contrôleuses routières et contrôleurs routiers de la Société de l'assurance automobile du Québec arboreront de nouvelles couleurs d'uniformes. Ainsi, le vert et le beige utilisés depuis 2002 feront place au bleu-noir.

Faits saillants

Modernisation des uniformes de Contrôle routier Québec

Le changement de couleur facilitera l'approvisionnement auprès des fournisseurs, ce qui réduira du même coup les délais de fabrication.

L'écusson gardera sa forme et ses armoiries actuelles. Seule la couleur de fond sera changée.

L'identification des véhicules de Contrôle routier Québec (CRQ), en fonction de ce changement, se fera au fur et à mesure qu'ils seront remplacés en raison de leur désuétude.

Tous les anciens uniformes seront récupérés de façon écoresponsable et sécuritaire.

À propos de Contrôle routier Québec

Les contrôleuses et contrôleurs routiers ont pour mandat de surveiller et de contrôler le transport routier des personnes et des biens au Québec. Ce mandat s'inscrit dans la mission de protection de CRQ, dont les bases ont été établies il y a 75 ans, lors de l'entrée en vigueur de la Loi concernant le transport routier, le 10 mars 1949, et de la mise en place de la Régie des transports.

Par leurs actions, les contrôleuses et contrôleurs routiers assurent une plus grande sécurité aux usagères et usagers de la route, protègent le réseau routier et veillent au maintien de l'équité concurrentielle dans le domaine du transport de biens et de personnes.

