Modernisation de la Loi sur les agronomes - L'Ordre des agronomes du Québec souhaite rectifier le tir à la suite de la parution d'un article

MONTRÉAL, le 12 nov. 2021 /CNW Telbec/ - L'Ordre des agronomes du Québec veut rectifier le tir à la suite d'un article de La presse canadienne paru le 12 novembre dans lequel il est indiqué que l'Ordre souhaite aller moins loin que la proposition du gouvernement du Québec dans le projet de modernisation de la Loi sur les agronomes. Cette affirmation est surprenante puisque l'Ordre a récemment déclaré vouloir aller au-delà de la proposition du gouvernement en séparant le conseil et la vente dans l'ensemble des champs de pratiques de l'agronomie, sans se limiter aux pesticides (phytoprotection).

« Pour ce faire, l'Ordre est d'avis que c'est dans le Code de déontologie qu'il faudra apporter des modifications à ce sujet et non dans la loi elle-même. L'Ordre poursuit actuellement ses consultations afin de proposer la meilleure manière de faire au gouvernement du Québec et à l'Office des professions », affirme la présidente de l'Ordre, Martine Giguère.

« Nous devons dialoguer avec les parties prenantes liées à la profession pour nous assurer que les modifications proposées soient applicables dans le quotidien des agronomes, ajoute Mme Giguère. Le statu quo n'est pas une option. Il faut proposer la meilleure option pour protéger le public et préserver l'indépendance professionnelle. »

