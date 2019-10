Modernisation de l'urgence et des soins intensifs de l'Hôpital d'Amos - La ministre Danielle McCann autorise la phase de conception du projet

AMOS, QC, le 7 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, Pierre Dufour, ainsi que la députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, annoncent aujourd'hui, au nom de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, que le gouvernement du Québec autorise la phase de conception d'un projet de modernisation de l'urgence et des soins intensifs de l'Hôpital d'Amos, une installation du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS).

Les travaux prévus dans le cadre de ce projet consistent à construire un agrandissement de l'ordre de 2 300 mètres carrés qui permettra le réaménagement de l'urgence, de l'unité de soins intensifs et d'autres services cliniques et administratifs dans des locaux plus spacieux et plus modernes. Le projet vise à doter l'hôpital de locaux mieux adaptés aux besoins actuels et à combler certaines lacunes, telles que le nombre insuffisant de civières et le manque d'espace.

Citations :

« Ce projet témoigne de l'engagement de notre gouvernement de moderniser les installations du réseau de la santé et des services sociaux, de manière bien adaptée à la réalité de chaque région et aux besoins concrets de la population. Les travaux prévus permettront d'offrir aux usagers du CISSS une meilleure qualité de services, dans un cadre beaucoup plus convivial et sécuritaire, conformément aux pratiques cliniques les plus récentes. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Il s'agit d'une nouvelle étape dans la concrétisation de ce projet porteur pour la région. Je me réjouis que la population d'Amos et des environs puisse à terme bénéficier d'un meilleur accès aux soins d'urgence, des soins qui seront également plus efficaces, mieux organisés et offerts dans des conditions optimales respectant davantage la confidentialité et favorisant la sécurité des patients, notamment en ce qui concerne les infections nosocomiales. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec

« Bien qu'on ne soit encore qu'au début du parcours d'élaboration du projet, une étape importante vient d'être franchie, et nous pouvons toutes et tous en être très fiers. De tels travaux permettront de faire entrer l'Hôpital d'Amos dans le 21e siècle, en lui donnant l'espace nécessaire pour répondre aux besoins actuels des gens d'ici et pour mieux affronter les défis à venir en matière de santé dans la région. »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest

Faits saillants :

Parmi les autres lacunes que vise à combler ce projet de modernisation, notons :

des conditions de pratique non optimales, notamment quant à l'organisation spatiale des locaux;

des espaces non adaptés à la clientèle âgée;

l'absence d'une zone de décontamination et d'une entrée propre à l'urgence.

La nouvelle urgence pourrait à terme disposer de onze civières d'observation, de deux civières en salle de choc, de trois salles d'examens spécialisés, d'une salle de chirurgies mineures et d'un garage pouvant accueillir une ambulance.

La Société québécoise des infrastructures a été désignée comme gestionnaire du projet. Un programme fonctionnel sera réalisé par le CISSS au cours des prochains mois.

