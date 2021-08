Modernisation de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme - Le projet de modernisation est accéléré et un bureau de projet est mis en place

SAINT-JÉRÔME, QC, le 30 août 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides, Nadine Girault, ainsi que le député de Saint-Jérôme, Youri Chassin, annoncent que le projet de modernisation de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme annoncé en 2019 est autorisé par le gouvernement à amorcer son dossier d'affaires (DA). Dans le cadre de ce vaste projet de modernisation de l'hôpital, qui représente un investissement de 450 millions de dollars, un bureau de projet a aussi été mis en place.

Pour la réalisation du DA du projet de modernisation , une enveloppe budgétaire non récurrente de 30,8 M$ est accordée, dont la gestion financière sera assurée par la Société québécoise des infrastructures (SQI). La réalisation de cette étape permettra de préciser les différents paramètres de l'option retenue et d'entamer les travaux préparatoires.

Pour ce qui est de la mise en place du bureau de projet, celle-ci consiste à regrouper des ressources, notamment des architectes et des ingénieurs concepteurs, qui travaillent à la réalisation du projet , avec pour mandat de s'assurer que les échéanciers seront respectés et que la réalisation du DA progresse, de même que les travaux préparatoires prévus en 2022 en vue d'amorcer la mise en chantier en 2024. Cette équipe travaille en collaboration avec les ressources du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides (CISSS) œuvrant sur le projet depuis plusieurs années, dont l'équipe mise en place depuis 2019. Cette équipe du CISSS finalise actuellement le programme fonctionnel prévu dans le dossier d'opportunité et participe à l'analyse immobilière en cours.

Il s'agit d'une étape importante pour ce projet qui se concrétisera au cours des prochaines années, et qui s'est vu bonifié en 2019. Celui-ci vise à mieux répondre aux besoins croissants de la région et à régler les problèmes liés à la vétusté du bâtiment et au manque d'espace. Il inclut notamment un rehaussement du plateau technique chirurgical, du centre mère-enfant-famille, des soins intensifs et des différents services de soutien nécessaires au bon fonctionnement de l'installation ainsi que l'ajout d'unités de soins de courte durée.

Citations :

« Notre gouvernement a la volonté de doter le réseau de la santé et des services sociaux d'infrastructures qui répondent vraiment aux besoins de la population et qui sont adaptées aux enjeux présents et à venir. Le projet de modernisation de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme s'inscrit dans cette foulée. À terme, des effets positifs notables et durables sur la qualité des services fournis à la population seront observés, et c'est là notre plus grande priorité. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je suis très fière de voir que notre gouvernement souhaite rendre l'hôpital encore plus fonctionnel, dans les meilleurs délais possible, tout en s'assurant que l'ensemble du projet se poursuive en vue de préparer les années à venir. Cela reflète bien notre engagement de revoir l'organisation du système de santé, afin de mieux faire face aux enjeux actuels de la région, notamment celui de la hausse majeure des besoins que celle-ci a connu au cours des dernières années. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides

« Aujourd'hui, en devançant le début du dossier d'affaires et en mettant sur pied un bureau de projet, le gouvernement donne deux grands coups d'accélérateur à la modernisation de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme. Ces deux avancées majeures permettront de réduire les délais et de rattraper le retard, parce que l'important, c'est d'assurer le plus rapidement possible la qualité des installations et des soins. Je remercie le ministre Dubé de son engagement dans ce dossier, et aussi toute l'équipe qui travaille à la réalisation de ce projet tant attendu. Comptez sur moi pour continuer de suivre de près l'évolution du dossier. »

Youri Chassin, député de Saint-Jérôme

Faits saillants :

Considérant la décision de passer directement à la réalisation du DA, le CISSS, la SQI et les professionnels concepteurs travaillent conjointement selon une organisation en bureau de projet pour réaliser les différentes étapes menant au dépôt du DA. Celui-ci permettra, à terme, de déterminer le scénario optimal de réalisation du projet en respectant le budget alloué.

Rappelons que l e projet annoncé en 2019 vise notamment à moderniser l'ensemble du plateau technique chirurgical, à savoir le bloc opératoire, les soins intensifs, la chirurgie d'un jour, la chirurgie mineure, l'endoscopie et l'unité de retraitement des dispositifs médicaux.

Soulignons qu'un tout nouveau bâtiment de l'hôpital, destiné à accueillir l'unité de soins en cardiologie et soins coronariens, l'unité d'hospitalisation brève en santé mentale ainsi que des civières d'urgence à vocation psychiatrique, a été inauguré en mai dernier . Un projet d'acquisition et d'implantation d'un tomographe à émission de positons couplé d'une technologie de tomodensitométrie (TEP/TDM) a également été annoncé en juin .

