Modernisation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont - Un projet accéléré à la hauteur des besoins de la population de l'est de Montréal

MONTRÉAL, le 19 août 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, ainsi que la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, annoncent aujourd'hui que le projet de modernisation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR), faisant partie du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, est autorisé par le gouvernement. L'établissement peut ainsi procéder à l'élaboration de son dossier d'affaires. En passant directement au dossier d'affaires, il sera possible de moderniser les milieux de soins et améliorer l'expérience hospitalière des patients plus rapidement.

Le dossier d'affaires est l'étape de la conception menant à la réalisation des plans et devis détaillés, de l'estimation des coûts et des ressources ainsi que la planification des travaux à entreprendre en termes de phasage et de transition. Il inclut également les enjeux environnementaux et économiques ainsi qu'une évaluation des risques liés au projet. Un budget de 94,2 millions de dollars permettra de financer cette étape du projet.

Le projet majeur de l'HMR consiste en la reconstruction de plusieurs secteurs actuels de l'hôpital et son agrandissement, et ce, à même le présent site. Il permettra d'augmenter considérablement la capacité d'accueil de l'infrastructure hospitalière, qui passera de 544 à 720 lits. Cette phase représente un investissement majeur de 2,5 milliards de dollars, une bonification de 700 millions de dollars du projet auparavant annoncé en 2018, qui sera entièrement assumé par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Ce projet majeur tiendra également compte du potentiel de développement des axes d'excellence de l'HMR, dont les équipes sont reconnues mondialement en matière d'immunologie-oncologie, de néphrologie et de santé de la vision.

« Notre gouvernement s'est engagé à faire entrer le réseau de la santé et des services sociaux dans le 21e siècle, et cela passe nécessairement par une mise à niveau majeure de nos installations les plus sollicitées, comme c'est le cas de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont. L'est de la métropole a connu une croissance démographique fulgurante. Il est grand temps de doter le territoire d'un hôpital à la hauteur des besoins des gens d'ici et de fournir aux médecins, infirmières et professionnels un environnement de pratique adéquat. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je me réjouis de l'énergie avec laquelle notre gouvernement s'est engagé à accélérer ce grand projet d'infrastructure majeur en matière de santé pour la métropole. L'est de Montréal est en plein essor et ce n'est qu'un début. Ce projet s'inscrit dans une série de mesures pour améliorer la qualité et l'accessibilité des services pour les citoyens ainsi que pour de nombreuses personnes en situation de vulnérabilité. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

L'Hôpital Maisonneuve-Rosemont passera de 544 à 720 lits d'hospitalisation auxquels s'ajoutent 26 berceaux à la suite de ces travaux. La capacité des unités critiques sera accrue pour répondre aux besoins futurs de la population.

Dans le cadre de cette phase, la capacité des unités critiques serait accrue pour répondre aux besoins futurs de la population.

La Société québécoise des infrastructures (SQI) a été désignée comme gestionnaire du projet. Elle collabore avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal et le MSSS au sein du comité directeur du projet.

