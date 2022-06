Modernisation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont - La ministre Chantal Rouleau annonce plusieurs projets

MONTRÉAL, le 16 juin 2022 /CNW/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, annonce, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, plusieurs projets entourant la modernisation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, notamment en cancérologie et en médecine nucléaire. Avec ces projets, le gouvernement du Québec pose un geste supplémentaire en vue de faire de l'est de Montréal un pôle de santé majeur au bénéfice de la population et du rayonnement de la métropole.

Parmi les projets annoncés, mentionnons l'agrandissement du centre de soins ambulatoires en cancérologie, qui permettra de consolider l'offre de services ambulatoires en cancérologie concentrée au Centre de services ambulatoires (CSA) de l'hôpital. Le service de médecine nucléaire bénéficiera également d'une modernisation en vue de s'assurer qu'il demeure une référence et un allié de l'axe d'excellence en cancérologie.

La ministre a également profité de l'occasion pour annoncer que le gouvernement du Québec a confirmé sa participation à la stratégie Urgence d'agir en octroyant une enveloppe exceptionnelle de 24,5 millions $ pour combler le manque à gagner par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS). Cette stratégie a été développée pour moderniser les infrastructures vétustes devenues inadéquates et assurer une transition sécuritaire des soins et services dans l'attente de l'ouverture de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, dont la réfection et l'agrandissement ont été annoncés par le gouvernement du Québec au mois d'août 2021.

Citations :

« En cancérologie comme dans d'autres secteurs de soins, les besoins sont nombreux et la modernisation des infrastructures est cruciale pour offrir de meilleurs services. Nous nous attaquons à ces projets avec un grand enthousiasme, convaincus qu'ils vont contribuer à faire entrer l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont dans le 21e siècle. C'est le pari que nous faisons, et nous le faisons à grande échelle, en procédant à un renouvellement cohérent des infrastructures de notre réseau, là où sont les besoins les plus criants, de manière adaptée aux besoins concrets de chaque communauté. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Avec l'annonce d'aujourd'hui, c'est un grand pas en avant que nous faisons vers la modernisation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Cet hôpital a tout le potentiel de devenir un pôle de santé majeur pour l'est de Montréal et nous sommes en train de le concrétiser. Les importants projets que nous annonçons vont permettre aux citoyens d'avoir enfin accès à des services de santé modernes qui répondront adéquatement à leurs besoins. C'est là une excellente nouvelle qui nous permet de prendre de l'avance dans le grand chantier de la réfection et de l'agrandissement de cet hôpital. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Il est à noter qu'Urgence d'agir comporte des projets qui permettront de répondre aux normes dans leur domaine respectif, diminuant ainsi grandement les risques de rupture de services. Parmi les projets qui concernent l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, notons :

la relocalisation de la médecine nucléaire, qui sera réalisée à l'automne 2023;

la mise aux normes de l'animalerie, qui sera terminée d'ici le printemps 2023;

la transition du secteur mère-enfant, dont les travaux se termineront au printemps prochain;

la mise à niveau de l'unité de retraitement des dispositifs médicaux (URDM), qui vient de s'achever;

la mise aux normes des laboratoires, qui sera terminée d'ici l'automne 2023;

l'ajout de lits de soins critiques, attendu d'ici le début de 2023.

