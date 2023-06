La présentation effectuée auprès de Santé Canada suit les recommandations internationales concernant le développement de vaccins monovalents XBB.1.5 contre la COVID-19

Moderna est prête à livrer les vaccins contre la COVID-19 mis à jour à temps pour la saison de vaccination de l'automne 2023

TORONTO, le 29 juin 2023 /CNW/ - Moderna, Inc. (NASDAQ:MRNA), une société de biotechnologie pionnière dans les thérapies et les vaccins à base d'ARN messager (ARNm), a annoncé aujourd'hui avoir initié le dépôt d'une présentation de drogue nouvelle (PDN) en continu auprès de Santé Canada pour son vaccin monovalent contre la COVID-19 mis à jour, SPIKEVAX® XBB.1.5 (ARNm-1273.815), qui cible le sous-variant d'Omicron XBB.1.5 du SARS-CoV-2. Cette décision fait suite à la présentation par Moderna d'une demande d'autorisation auprès de la « Food and Drug Administration » (FDA) américaine.

« Le virus de la COVID-19 évolue, et les vaccins, eux aussi, doivent évoluer. Un vaccin mis à jour permettra aux Canadiens de disposer de l'option la plus récente et la plus efficace pour se protéger. Nous avons initié notre présentation auprès de Santé Canada et, sous réserve d'approbation, nous mettrons à disposition un vaccin monovalent XBB à temps pour l'automne », a déclaré Patricia Gauthier, présidente et directrice générale de Moderna Canada.

Cette démarche est conforme aux recommandations des organismes de réglementation et des agences mondiales de santé publique en faveur d'une formule monovalente contre le XBB.1.5. Par ailleurs, Moderna a produit des données cliniques préliminaires sur son vaccin candidat monovalent XBB.1.5, montrant une réponse immunitaire contre les sous-lignées descendantes de XBB, telles que XBB.1.5, XBB.1.16 et XBB.2.3.2.

Moderna est prête à livrer ses vaccins contre la COVID-19 mis à jour à temps pour la saison de vaccination de l'automne.

À propos de Moderna

Au cours des dix années qui ont suivi sa création, Moderna est passée d'une société en phase de recherche développant des programmes dans le domaine de l'ARN messager (ARNm) à une entreprise disposant d'un portefeuille clinique diversifié de vaccins et de produits thérapeutiques dans sept domaines, un vaste portefeuille de propriété intellectuelle et d'installations de fabrication intégrées permettant une production clinique et commerciale rapide à l'échelle. Moderna entretient des alliances avec un large éventail de collaborateurs gouvernementaux et commerciaux, au niveau national et international, ce qui lui a permis de poursuivre des travaux scientifiques innovants et d'étendre rapidement ses activités de production. Plus récemment, le regroupement des capacités de Moderna a permis la mise au point d'un des vaccins les plus précoces et les plus efficaces contre la pandémie de la COVID-19, dont l'utilisation a été autorisée et approuvée.

La plateforme ARNm de Moderna s'appuie sur les progrès continus de la science fondamentale et appliquée de l'ARNm, de la technologie d'administration et de la fabrication, et a permis le développement de thérapies et de vaccins pour les maladies infectieuses, l'immuno-oncologie, les maladies rares, les maladies cardio-vasculaires et les maladies auto-immunes. Moderna a été nommée par Science comme faisant partie des meilleurs employeurs biopharmaceutiques au cours des huit dernières années. Pour en savoir plus, visitez le site www.modernatx.com .

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, telle que modifiée, notamment en ce qui concerne : l'initiation par Moderna d'une demande réglementaire auprès de Santé Canada pour son vaccin contre la COVID-19 mis à jour; la capacité de Moderna à fournir son vaccin contre la COVID-19 mis à jour pour la saison de vaccination de l'automne 2023, sous réserve d'autorisation; enfin, la capacité du vaccin mis à jour de Moderna à susciter une réponse immunitaire contre les variants XXB préoccupants. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse ne constituent ni des promesses ni des garanties, et vous devez ne pas vous fier indûment à ces déclarations, car elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de Moderna et qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent les autres risques et incertitudes décrits à la section « Risk Factors » (Facteurs de risque) du rapport annuel de Moderna sur le formulaire 10-K pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2022, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et dans les dépôts subséquents effectués par Moderna auprès de la SEC, qui sont disponibles sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Sauf obligation légale, Moderna décline toute intention ou responsabilité de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse en cas de nouvelles informations, de développements à venir ou autres. Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes actuelles de Moderna et ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse.

SOURCE Moderna, Inc.

Renseignements: Personnes-ressources de Moderna : Médias : Sacha Kennedy, Directrice, Communications, [email protected]; Médias internationaux : Luke Mircea-Willats, Directeur principal, Communications, [email protected]