Les vaccins fabriqués par Moderna dans son installation canadienne de pointe spécialisée en ARNm seront préparés et emballés dans l'installation de Novocol située en Ontario

L'entente concernant le remplissage-finition assurera la production nationale de bout en bout de vaccins et renforcera les capacités d'intervention rapide pour mieux préparer les Canadiens à affronter une nouvelle pandémie

TORONTO, le 4 mai 2023 /CNW/ - Moderna, Inc. (NASDAQ :MRNA), société de biotechnologie pionnière des thérapies et des vaccins à base d'ARN messager (ARNm), a annoncé aujourd'hui une entente à long terme avec Novocol Pharma, un organisme de développement et de fabrication en sous-traitance (« Contract Development Manufacturing Organisation », CDMO) de produits injectables stériles de premier plan basé en Ontario, visant à permettre le remplissage-finition aseptique, l'étiquetage et l'emballage de vaccins à ARNm contre des affections respiratoires devant être fabriqués au Canada. Le processus de remplissage-finition stérile est la dernière étape du cycle de production et comprend le transfert du produit vaccinal dans des flacons et son emballage pour utilisation.

L'entente avec Novocol Pharma permettra de réaliser le processus de remplissage-finition des vaccins fabriqués dans l'installation d'ARNm de Moderna à Laval, laquelle devrait devenir opérationnelle d'ici la fin de 2024, sous réserve de la planification et des approbations réglementaires.

Afin de contribuer à la création de capacités de fabrication hautement sophistiquées nécessaires au processus de remplissage-finition des vaccins à ARNm, le gouvernement de l'Ontario, par l'entremise du fonds « L'Ontario, ensemble » , a octroyé une subvention à Moderna. Le partenariat entre Moderna et Novocol Pharma soutient également les investissements stratégiques du gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du Canada, visant à fournir des capacités de fabrication de vaccins contre des affections respiratoires sur sol canadien et ainsi soutenir la préparation nationale aux pandémies pour tous les Canadiens.

L'entente élargit également la présence et l'investissement de Moderna en Ontario dont le but est d'aider à rendre disponibles les vaccins à ARNm pour tous les Canadiens et de soutenir des emplois hautement qualifiés dans ce secteur en croissance. De concert avec la nouvelle installation à Laval et les partenariats avec les universités locales et les jeunes entreprises biotechnologiques, Moderna contribue à affirmer la position du Canada en tant que centre d'excellence de l'ARNm.

Le carnet de projets d'ARNm de Moderna comprend 47 programmes, y compris des vaccins contre les virus respiratoires, des vaccins contre les virus latents et des vaccins contre les menaces pour la santé publique à l'échelle mondiale.

Citations :

« Grâce à son expertise scientifique et ses capacités de biofabrication, le Canada s'impose comme un pays clé et stratégique, capable de soutenir l'élargissement des capacités technologiques en matière d'ARNm de Moderna à l'échelle mondiale. Novocol Pharma est l'exemple même de l'expérience, des capacités, des systèmes de fabrication et des contrôles les plus performants de sa catégorie, nécessaires pour préparer nos vaccins à ARNm et augmenter la production au besoin pour combattre les virus nouveaux ou émergents. » - Jerh Collins, chef des opérations techniques et responsable de la qualité, Moderna

« Moderna est heureuse d'accroître sa présence en Ontario à la suite de son accord avec Novocol Pharma, rendu possible en partie grâce à l'importante contribution du gouvernement d'Ontario. L'annonce d'aujourd'hui est le complément de nos activités au Québec et contribue au partenariat à long terme de Moderna avec le gouvernement du Canada pour fournir des capacités de fabrication au Canada de vaccins contre des affections respiratoires et soutenir la préparation nationale en cas de pandémie pour tous les Canadiens. » - Patricia Gauthier, présidente et directrice générale de Moderna Canada

« Novocol Pharma, une entreprise de Septodont, est honorée d'être le partenaire remplissage-finition de Moderna pour la production nationale de vaccins. Notre partenariat est une synergie de capacités entre nos organisations respectives. Ensemble, nous renforcerons la chaîne d'approvisionnement nationale du Canada pour la production de vaccins et la préparation aux pandémies. Ce résultat a été rendu possible grâce à la collaboration entre le secteur privé et le secteur public, tant au niveau provincial que fédéral. » - Atif Zia, directeur de l'exploitation de Septodont et président de Novocol Pharma

« Le nouvel investissement de Moderna constitue un important vote de confiance envers notre province, notre main-d'œuvre et notre secteur des sciences de la vie en pleine croissance. Non seulement cet investissement créera des emplois bien rémunérés, mais il permettra aussi à nos professionnels de la santé et à notre population d'avoir un meilleur accès à des vaccins essentiels, afin que nous n'ayons plus à compter sur les autres compétences territoriales pour assurer notre sécurité. » - Le premier ministre de l'Ontario, l'honorable Doug Ford

« Grâce au fonds L'Ontario, ensemble, nous continuons à stimuler le secteur des sciences de la vie et à aider les entreprises ontariennes à innover et à donner vie à leurs projets. Notre gouvernement est fier de s'associer à des entreprises comme Moderna et Novocol Pharma, qui contribuent au développement de la prochaine génération de solutions de technologie médicale en Ontario. Renforcer notre capacité de biofabrication nous permettra de disposer d'une chaîne d'approvisionnement médicale solide, tant aujourd'hui que dans les années à venir. » - Le ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario, l'honorable Vic Fedeli

« Renforcer notre capacité à fabriquer des vaccins essentiels permettra à l'Ontario de ne plus dépendre des autres pays pour assurer la sécurité de sa population. Ce partenariat entre Moderna et Novocol Pharma créera des emplois bien rémunérés et contribuera à soutenir notre production locale de vaccins afin de garantir un accès plus rapide en cas de problème de santé publique futur. » - La vice-première ministre de l'Ontario et ministre de la Santé, l'honorable Sylvia Jones

« Ce partenariat entre Moderna et Novocol Pharma démontre bien les retombées générées par la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie de notre gouvernement. Cette collaboration, qui va de la production de vaccins à ARNm de pointe dans l'installation de Moderna, à Laval, au remplissage et au conditionnement de ceux-ci dans l'installation de Novocol, à Cambridge, favorise l'implantation au pays d'un secteur concurrentiel des sciences de la vie. Ainsi, nous veillons non seulement à préparer le Canada à faire face à de futures pandémies et urgences sanitaires, mais aussi à renforcer l'économie et à créer de bons emplois pour les Canadiens. » - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Pour appuyer l'innovation dans le domaine des sciences de la santé et nous préparer en prévision des pandémies et urgences sanitaires à venir, nous devons renforcer notre capacité nationale de fabrication de vaccins. Le nouvel accord entre Moderna et Novocol Pharma nous aidera à atteindre cet objectif tout en veillant à ce que les Canadiennes et Canadiens aient un accès rapide à des vaccins de première qualité fabriqués en sol canadien. » - Le ministre de la Santé, l'honorable Jean-Yves Duclos

« Novocol Pharma est une entreprise phare de la communauté de Cambridge depuis plus de 45 ans. Je suis donc ravi qu'elle s'associe à Moderna, une entreprise innovatrice de calibre international dans le domaine des sciences de la vie. Ce partenariat entre le gouvernement et le secteur privé contribue à la renommée de l'Ontario comme centre mondial de pointe en biofabrication et en sciences de la vie, et l'investissement qui y est rattaché permettra de stimuler la croissance économique et de créer de l'emploi à Cambridge. » - Le secrétaire parlementaire de la ministre de la Défense nationale et député de Cambridge, Bryan May

À propos de Moderna

Depuis sa création il y a 10 ans, Moderna est passée d'une entreprise de découverte de médicaments faisant progresser des programmes dans le domaine de l'ARN messager (ARNm) à une entreprise possédant un portefeuille clinique diversifié de vaccins et de produits thérapeutiques dans sept secteurs d'application, un portefeuille de propriété intellectuelle étendu et des installations de fabrication intégrées qui permettent une production clinique et commerciale rapide à grande échelle. Moderna maintient des alliances avec une vaste gamme de collaborateurs gouvernementaux et commerciaux nationaux et étrangers, ce qui a permis de poursuivre le développement d'avancées scientifiques révolutionnaires et l'expansion rapide de la fabrication. Plus récemment, Moderna a mobilisé l'ensemble de ses capacités pour permettre l'utilisation autorisée et l'approbation de l'un des vaccins les plus précoces et les plus efficaces contre la pandémie de COVID-19.

La plateforme d'ARNm de Moderna s'appuie sur des progrès continus dans la recherche scientifique fondamentale et appliquée, la technologie d'administration et la fabrication de l'ARNm, et a permis le développement de traitements et de vaccins en immuno-oncologie et contre les maladies infectieuses, les maladies rares, les maladies cardiovasculaires et les maladies auto-immunes. Moderna a été nommée un des meilleurs employeurs biopharmaceutiques par Science au cours des huit dernières années. Pour en savoir plus, visitez le site www.modernatx.com.

À propos de Novocol Pharma

Novocol Pharmaceutical of Canada Inc. (faisant affaire sous le nom de Novocol Pharma) est un fier membre du groupe d'entreprises Septodont détenues par la famille Schiller en France et employant 2 000 employés dans le monde entier. Bien établie, Novocol est une organisation spécialisée dans le processus de remplissage-finition stérile de produits injectables qui compte plus de 500 employés hautement qualifiés et qui exerce ses activités à Cambridge, en Ontario, depuis 45 ans.

Forte d'une longue expérience sur les marchés mondiaux des anesthésiques dentaires injectables stériles, l'entreprise est au service de partenaires biopharmaceutiques et pharmaceutiques mondiaux en tant qu'organisation intégrée de développement et de fabrication contractuelle (CDMO), spécialisée dans le remplissage et la finition aseptiques. Les services CDMO de Novocol comprennent le remplissage et la finition stériles à l'échelle clinique et commerciale, le développement de produits et les services analytiques, l'assemblage de produits mixtes et la conception de systèmes d'administration de médicaments. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.novocolpharma.com

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, telle que modifiée, notamment en ce qui concerne : une entente avec Novocol Pharma pour effectuer des opérations aseptiques de remplissage-finissage, d'étiquetage et d'emballage de vaccins respiratoires à ARNm devant être produits au Canada; l'accord de Moderna avec le gouvernement canadien pour développer une installation de fabrication d'ARNm au Canada; le calendrier prévu pour le début de la construction de l'installation, et la date à laquelle l'installation devrait être opérationnelle. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse ne constituent ni des promesses ni des garanties, et vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations car elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de Moderna et qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent les autres risques et incertitudes décrits à la section « Risk Factors » (Facteurs de risque) du rapport annuel de Moderna sur le formulaire 10-K pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2022, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et dans les dépôts subséquents effectués par Moderna auprès de la SEC, qui sont disponibles sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Sauf obligation légale, Moderna décline toute intention ou responsabilité de mise à jour ou de révision des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse en cas de nouveaux renseignements, de développements futurs ou autres. Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes actuelles de Moderna et ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse.

SOURCE Moderna, Inc.

Renseignements: Personnes-ressources de Moderna : Médias au Canada : Sacha Kennedy, Directrice, Communications et relations avec les médias, Canada, [email protected]; Médias internationaux : Luke Mircea Willats, Directeur principal, Communications de l'entreprise, [email protected] ; Novocol Pharma, Aïcha Goudiaby, Directrice des communications, [email protected]