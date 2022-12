Modèle de résolution : Des municipalités décidées à agir pour décarboner les bâtiments

QUÉBEC, le 13 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Les maires et mairesse des municipalités de Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Petit-Saguenay, Prévost, et Saint-Cuthbert ont diffusé ce matin une lettre ouverte afin d'annoncer leur intention d'accélérer la transition énergétique des bâtiments. Un message est ainsi envoyé au gouvernement du Québec et à l'ensemble des acteurs du bâtiment, publics ou privés.

Les municipalités qui souhaitent accélérer la décarbonation des bâtiments sont appelées à adopter une résolution-type . Ce modèle de résolution demande au gouvernement du Québec de planifier l'abandon rapide du gaz naturel dans les bâtiments et d'encourager les associations municipales ainsi que les MRC à agir dans le même sens. D'autres municipalités pourront ainsi se joindre rapidement au mouvement afin de stopper la pénétration du gaz naturel dans les nouveaux bâtiments et d'assurer sa sortie rapide du cadre bâti existant.

« Nous, municipalités, pouvons agir pour faire évoluer le cadre réglementaire québécois. Un rapport sur le sujet a d'ailleurs été lancé récemment. Nous devons à la fois être exemplaires et jouer un rôle moteur dans la décarbonation des bâtiments résidentiels, commerciaux et institutionnels. », affirment les maires et la mairesse.

Au-delà des initiatives municipales, nous en appelons à la responsabilité du gouvernement du Québec face à l'urgence climatique. Tout comme pour l'abandon du mazout dans le cadre bâti, il a le pouvoir de réglementer la sortie du gaz naturel dans les bâtiments, et ce à l'échelle du Québec. Nous demandons également au gouvernement d'être proactif et de soutenir publiquement et financièrement les municipalités engagées pour le climat qui prendront les moyens pour réduire et éliminer rapidement les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments.

SOURCE Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Petit-Saguenay, Prévost et Saint-Cuthbert

Renseignements: Pour des demandes d'entrevues ou renseignements : Noémie Laurendeau, [email protected], 438 826-5816