MODAMODA se prépare à lancer des magasins hors ligne à l'ouverture des magasins en ligne au sein de Walmart et vend actuellement à Amazon USA, Target, H.E.B., ABC Store, 99 Ranch Market et Planet Beauty.

Selon Song Nam-yoon, chef de la filiale américaine de MODAMODA, « la qualité des produits MODAMODA a été approuvée par WERCSmart, une solution logicielle de conformité des produits utilisée pour assurer la sécurité des produits vendus par les grands réseaux de vente au détail aux États-Unis, et nous avons effectué tous les tests de sécurité pour atténuer les risques potentiels ». Il a ajouté : « Notre qualité et notre sécurité ont été confirmées par HRIPT (Human Repeat Insult Patch Test) que nous avons subi par l'intermédiaire d'une organisation accréditée aux États-Unis, et nous sommes déterminés à diffuser l'excellence de K-beauty dans les grands réseaux de détail américains. »

Renseignements :

MODAMODA au sein de Walmart

MODAMODA sur Youtube

À propos de MODAMODA

MODAMODA est une entreprise mondiale de soins capillaires créée en avril 2021. En collaboration avec le professeur Haeshin Lee, professeur titulaire du Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), l'entreprise a mis au point un matériau breveté qui est efficace dans les soins capillaires vieillissants et a lancé le shampoing MODAMODA Pro-change Black Shampoo en utilisant ce matériau comme technologie source en juin et août 2021, respectivement aux États-Unis et en Corée du Sud. Le shampoing MODAMODA Pro-change Black Shampoo tire parti du mécanisme de divers polyphénols qui adhèrent à la surface protéique des cheveux, réagissent à l'oxygène dans l'air et causent un assombrissement naturel des cheveux. Il a été très bien accueilli par les consommateurs qui ont besoin d'un traitement contre le grisonnement prématuré des cheveux ou le grisonnement en raison du vieillissement, et plus de 3 millions de bouteilles ont été produites à ce jour. MODAMODA Pro-change Black Shampoo est actuellement vendu dans le monde entier, y compris aux États-Unis, au Japon et à Taïwan.

