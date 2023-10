MOBLAN : LE FORAGE CONFIRME LE POTENTIEL D'EXPANSION

Les derniers résultats de forage comprennent l'identification d'une minéralisation de lithium à haute teneur à l'extérieur du modèle de fosse de l'estimation des ressources minérales (ERM), indiquant le potentiel d'expansion de la ressource existante, qui est déjà l'une des plus grandes ressources de lithium d'Amérique du Nord. La minéralisation à l'intérieur de l'enveloppe d'estimation des ressources minérales continue de montrer une continuité et une cohérence en termes de teneur et d'épaisseur, le projet étant caractérisé par une pegmatite de spodumène épaisse et plate.

Sayona a réalisé 60 084 m de forage d'exploration sur le projet Moblan en 2023, avec des résultats d'analyse en attente pour 170 forages supplémentaires totalisant 35 459 m. Le programme de forage de 2023 comprend également un programme de forage de stérilisation afin de vérifier l'emplacement potentiel des infrastructures sans impact sur la zone de ressources minérales.

Guy Belleau, chef de la direction de Sayona, a commenté l'événement : « Nous sommes heureux de ces résultats qui confirment le potentiel d'expansion de Moblan et démontrent qu'il a toutes les qualités pour devenir un actif majeur pour Sayona et pour notre partenaire de coentreprise, SOQUEM ».

« Nous attendons avec fébrilité les prochains résultats d'analyse de la campagne de forage 2023. Nous sommes convaincus qu'ils démontreront une continuité et confirmeront le potentiel minéralogique du projet ».

Les études d'évaluation de l'impact environnemental se poursuivent, et Sayona continue son approche proactive d'engagement des parties prenantes envers la communauté d'accueil, y compris les communautés des Premières Nations.

Sayona étudie également l'interprétation lithologique et structurale des quatre zones principales du gisement Moblan. Ces études permettront d'améliorer la connaissance spécifique des différents domaines de pegmatites et des caractéristiques géochimiques, minéralogiques et structurales spécifiques, afin d'aider à cibler les activités d'exploration et d'étendre la minéralisation à Moblan.

Trou de forage Est Nord De

(m) à (m) Description 1331-23-408 507413 5619985 37.4 48 10.6m @ 0.90% de 37.4m et 94 106.3 12.3m @ 0.94% de 94m et 136.5 189 52.5m @ 1.34% de 136.5m 1331-23-430 507066 5619808 154.2 209.6 55.4m @ 1.80% de154.2m 1331-23-431 507065 5619810 134 186.6 52.6m @ 1.50% de 134m 1331-23-463A 507496 5619857 217.6 234.6 17m @ 1.55% de 217.6m 1331-23-471 506307 5619641 54.1 105.5 51.4m @ 1.34% de 54.1m 1331-23-477 506821 5619634 105.5 159.5 54m @ 1.28% de 105.5m 1331-23-478 506800 5619602 114.1 168.3 54.2m @ 1.54% de 114.1m 1331-23-479 506805 5619562 109.9 153.2 43.3m @ 1.29% de 109.9m 1331-23-482 506656 5619696 66.6 81.6 15m @ 1.59% de 66.6m et 88.1 107.1 19m @ 1.37% de 88.1m et 137.5 148.5 11m @ 1.44% de 137.5m et 155.5 186.2 30.7m @ 0.78% de 155.5m 1331-23-485A 506302 5619593 61.3 77 15.7m @ 2.37% de 61.3m Tableau 1| Interceptions sélectionnées dans les trous de forage de 2023

Note : Les coordonnées sont UTM NAD83 Zone 18. Les intersections pourraient ne pas représenter l'épaisseur réelle. Une liste complète des intersections de forage et des informations sur les colliers de forage est présentée dans les tableaux 2 et 3 à la fin de ce rapport.

Figure 1. Plan de localisation. Les colliers noirs indiquent l'emplacement des forages signalés

Zone Ouest - Section 506305E

Le forage intercalaire le long de 506305E continue de confirmer la géométrie et la minéralisation de la pegmatite Sud à surface plane, avec 51,4 m @ 1,34 % Li 2 O à partir de 54,1 m dans le trou 1331-23-471. Le trou 1331-23-485A a été foré afin de convertir les ressources présumées et a recoupé 15,7m @ 2,37 Li 2 0 à partir de 61,3m.

Le filon présente une minéralisation bien distribuée contenant en moyenne 20 % de spodumène en cristaux idiomorphes de 1 à 2 cm. Le trou 1331-23-471 a été foré passant de ressources présumées à ressources indiquées. Le style de minéralisation est cohérent avec celui du trou 1331-23-485A, qui a révélé un filon caractérisé par 15 % de spodumène en cristaux idiomorphes de 1 à 2 cm.

Figure 2 : Coupe transversale du forage 506305E

Zone centrale - Section 506750E

Le forage de la section 506750E a permis de caractériser davantage l'extension de la minéralisation de la pegmatite sud et est illustré dans la figure 3 ci-dessous. Le forage 1331-23-477 ayant retourné 54,0 m @ 1,28 % de Li 2 O sur 105,5 m.

Le trou 1331-23-477 a été foré dans le but de convertir les ressources présumées en ressources indiquées et a recoupé un dyke épais et bien minéralisé. La minéralisation est constante dans l'ensemble du filon avec en moyenne de 10 % de spodumène. Le spodumène se présente sous forme de cristaux aciculaires de 3 à 4 cm de long et de cristaux idiomorphes de 1 cm près du contact supérieur.

Figure 3 : Coupe transversale du forage 506750E

Figure 4 : Coupe transversale du forage 507123E

Zone Inter Sud - Section 507123E

Sur la section 507123E, la pegmatite principale se rétrécit et la zone Inter Pegmatite est représentée par un nombre accru de pegmatites parallèles et en échelons. Le trou 1331-23-436 a retourné 32.8m @ 1.33% Li 2 O à partir de 54m. Le trou 1331-23-436 a été foré dans le but de convertir les ressources présumées vers la catégorie indiquées et a recoupé de nombreuses pegmatites d'une teneur et d'une épaisseur impressionnantes. La pegmatite la plus épaisse est caractérisée par des cristaux de spodumène bien distribués de 2 à 4 cm.

Zone Est - Section 507500

Le forage d'extension à l'est continue d'identifier la continuité de la zone Inter, à la fois en surface et en profondeur, avec le forage 1331-23-463A qui a retourné 17m @ 1.55% Li 2 O à partir de 217.6m. Ce dyke (filon couche) sub-horizontal se trouve en dehors du modèle de fosse actuel et montre le potentiel de nouvelles extensions.

Figure 5 : Coupe transversale du forage 507500E

Figure 6 : Géométrie 3D des pegmatites de MOBLAN avec l'emplacement des fosses d'exploitation de ressources ERM.

Le projet Moblan est situé à environ 130 km au nord-ouest de la ville de Chibougamau et à environ 85 km de la communauté Crie (Premières nations) de Mistissini. Le projet est accessible toute l'année par la Route du Nord. La proximité de Chibougamau et de Mistissini, avec leurs infrastructures disponibles et l'accès à une énergie hydroélectrique peu coûteuse et respectueuse de l'environnement, en fait un site favorable à l'exploration et au développement minier.

Le rapport des résultats complets de Sayona est accessible sur le site Web de la société, disponible à l'adresse suivante : https://clients3.weblink.com.au/pdf/SYA/02728375.pdf

À propos de Sayona

Sayona est une entreprise se consacrant à l'exploration et à la mise en valeur de gisements de lithium, la matière première entrant dans la fabrication des batteries électriques. L'entreprise développe divers projets qui sont tous situés au Québec. Elle possède notamment le complexe Lithium Amérique du Nord qui est entré en production au printemps 2023. Le complexe deviendra une pièce maîtresse du pôle lithium qu'elle souhaite implanter en Abitibi-Témiscamingue. À cet égard, Sayona possède les gisements Authier et Tansim. Sayona détient également 60 % du projet Moblan et 100 % du projet de Lac-Albert qui sont tous les deux situés sur le territoire Eeyou Istchee Baie-James.

L'entreprise est une filiale de Sayona Mining Limited qui est inscrite en bourse à la Australian Securities Exchange. Grâce à une valeur boursière avoisinant les 2 milliards de dollars canadiens, elle a fait son entrée dans le S&P/ASX200 qui comprend les 200 sociétés avec les plus grandes capitalisations boursières du pays. La quasi-totalité des activités de Sayona Mining Limited est réalisée au Québec.

Pour plus d'information, veuillez visiter notre site web : https://www.sayona.ca/

À propos de SOQUEM

SOQUEM, filiale d'Investissement Québec, a pour mission de favoriser l'exploration, la découverte et la mise en valeur de propriétés minières au Québec. SOQUEM contribue également au maintien d'une économie locale forte.

Fière partenaire et ambassadrice du développement de la richesse minérale du Québec, SOQUEM mise sur l'innovation, la recherche et la compréhension du développement minéral stratégique pour être bien positionnée dans l'avenir.

Déclaration de la personne compétente

Les informations contenues dans ce rapport sont basées sur les informations compilées par M. Simon Attwell, une personne compétente, et qui est membre de l'Institut australasien des mines et de la métallurgie. M. Attwell est un employé d'Attgold Pty Ltd ("Attgold") qui fournit des services géologiques à plein temps à Sayona.

M. Attwell possède une expérience suffisante en rapport avec le style de minéralisation et le type de gisement considérés, ainsi qu'avec l'activité entreprise, pour être qualifié de personne compétente au sens de l'édition 2012 du " Code australasien pour la déclaration des résultats d'exploration, des ressources minérales et des réserves de minerai ". M. Attwell consent à l'inclusion dans le rapport des questions basées sur ses informations, sous la forme et dans le contexte où elles apparaissent.

Déclaration des personnes qualifiées

M. Ehouman N'Dah, P.Geo. de Sayona Inc. (une filiale de Sayona), M. Carl Corriveau, PGeo de Sayona Inc. et M. Alain Carrier, P.Geo., consultant indépendant chez InnovExplo Inc. sont des " personnes qualifiées " tel que défini par l'instrument national 43-101 et ont révisé et approuvé la divulgation des informations scientifiques et techniques contenues dans ce communiqué de presse. M. N'Dah, M. Carrier et M. Corriveau sont membres de l'Ordre des Géologues du Québec.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient certaines déclarations prospectives. Ces déclarations ne sont que des prédictions, basées sur certaines hypothèses et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, dont plusieurs sont hors du contrôle de Sayona. Les événements ou résultats réels peuvent différer matériellement des événements ou résultats attendus ou implicites dans toute déclaration prospective.

L'inclusion de déclarations prospectives dans cette annonce ne doit pas être considérée comme une déclaration, une garantie ou une prédiction concernant l'exactitude des hypothèses sous-jacentes ou que les déclarations prospectives seront ou seront probablement réalisées.

Tableau 2 : Tableau des interceptions

Trou de forage Est Nord Penda

ge Azi

mut Profo

ndeur

max (m) Profond

eur(m)

De Profondeur

(m) à Intervale

(m) Li 2 O% 1331-23-394 506809 5620434 -65 180 210 153.0 183.0 30.0 1.36 1331-23-402 507536 5619897 -65 180 435 238.5 256.5 18.0 0.59 et 269.0 283.5 14.5 0.64 1331-23-403 507456 5619960 -50 180 357 18.0 36.0 18.0 1.37 et 123.6 134.6 11.0 1.24 et 206.0 220.6 14.6 0.51 1331-23-405 507372 5619906 -80 180 213 34.2 46.2 12.0 0.87 et 89.6 100.3 10.7 1.66 1331-23-408 507413 5619985 -80 180 318 37.4 48.0 10.6 0.90 et 94.0 106.3 12.3 0.94 et 136.5 189.0 52.5 1.34 1331-23-411 507408 5619930 -60 180 222 126.2 136.8 10.6 1.53 et 141.4 151.4 10.0 1.31 1331-23-412 507408 5619930 -45 180 276 125.5 135.7 10.2 1.34 et 165.7 177.3 11.6 1.00 et 218.7 230.7 12.0 1.48 1331-23-413 507413 5619985 -60 180 255 108.9 120.6 11.7 0.84 et 142.0 154.5 12.5 0.97 et 175.4 195.4 20.0 0.60 1331-23-430 507066 5619808 -45 179 267 154.2 209.6 55.4 1.80 1331-23-431 507065 5619810 -55 180 264 134.0 186.6 52.6 1.50 1331-23-432 507114 5619850 -45 180 249 174.1 217.2 43.1 1.54 1331-23-435 507143 5619884 -45 180 255 29.8 41.0 11.2 1.09 et 70.8 86.8 16.0 1.51 et 162.6 183.3 20.7 1.53 et 194.4 228.8 34.4 1.29 1331-23-436 507122 5619891 -45 180 243 2.5 12.9 10.4 1.11 et 54.0 86.8 32.8 1.33 et 154.5 171.9 17.4 1.81 et 206.3 220.0 13.7 1.11 1331-23-439 507247 5619734 -50 180 180 126.5 159.3 32.8 1.58 1331-23-441 507244 5619828 -80 180 210 117.2 127.8 10.6 1.50 et 148.5 166.0 17.5 1.23 1331-23-445 507310 5619792 -65 181 222 150.5 166.5 16.0 1.26 1331-23-449 507332 5619900 -80 180 207 89.7 101.6 11.9 1.30 et 154.3 167.0 12.7 0.88 1331-23-462 507521 5619904 -81 180 315 226.1 237.9 11.8 1.42 et 267.1 281.1 14.0 0.57 1331-23-463A 507521 5619904 -80

321 217.6 234.6 17.0 1.55 1331-23-464 507521 5619904 -65 180 321 103.0 113.6 10.6 1.43 et 243.0 267.6 24.6 1.38 1331-23-468 507403 5619827 -75 180 219 121.9 132.7 10.8 1.50 et 156.5 171.7 15.2 0.99 1331-23-469 506257 5619684 -50 180 150 59.9 72.9 13.0 1.22 1331-23-471 506307 5619641 -51 180 162 54.1 105.5 51.4 1.34 1331-23-473 507129 5619808 -45 175 219 154.0 193.6 39.6 1.84 1331-23-475 506871 5619650 -55 190 219 99.9 146.4 46.5 0.84 1331-23-477 506821 5619634 -55 180 222 105.5 159.5 54.0 1.28 1331-23-478 506800 5619602 -55 180 249 114.1 168.3 54.2 1.54 1331-23-479 506805 5619562 -56 180 195 109.9 153.2 43.3 1.29 1331-23-482 506656 5619696 -55 180 207 66.6 81.6 15.0 1.59 et 88.1 107.1 19.0 1.37 et 137.5 148.5 11.0 1.44 et 155.5 186.2 30.7 0.78 1331-23-484 506257 5619685 -75 180 120 52.6 67.6 15.0 0.67 et 74.6 90.6 16.0 0.59 1331-23-485A 506302 5619593 -50 180 180 61.3 77.0 15.7 2.37 1331-23-486A 506261 5619579 -50 180 150 71.0 93.0 22.0 1.39

Notes : Les coordonnées sont UTM NAD83 Zone 18. La sélection des intersections est basée sur la lithologie des pegmatites en utilisant une coupe inférieure de 0,25 % Li2O et un maximum de 4 m de dilution interne consécutive avec un intervalle minimum de 10 m et une teneur d'intersection de 1 %+ Li2O pour l'inclusion. Toute lithologie sans pegmatite dans un intervalle a été traitée comme ayant une teneur nulle. L'algorithme de sélection a été appliqué à tous les résultats de forage et peut ne pas représenter l'épaisseur réelle. Les sondages 1331-23-364, 1331-23-373, 1331-23-397A, 1331-23-463, 1331-23-370, 1331-23-472, 1331-23-474, 1331-23-485, 1331-23-517 n'ont pas retourné de valeurs significatives en suivant les règles de calcul d'interception décrites ci-dessus.

Table 3: Drill Collar Data

Trou de forage Est Nord Élévation (m) Azimut Degrés de

pendage Fin de trou (m) 1331-23-364 506699 5620065 508 180 -45 108 1331-23-373 507066 5619809 502 180 -35 171 1331-23-394 506809 5620434 499 180 -65 210 1331-23-397A 506758 5620399 506 180 -60 228 1331-23-402 507536 5619897 475 180 -65 435 1331-23-403 507456 5619960 476 180 -50 357 1331-23-405 507372 5619906 476 180 -80 213 1331-23-408 507413 5619985 476 180 -80 318 1331-23-411 507408 5619930 476 180 -60 222 1331-23-412 507408 5619930 476 180 -45 276 1331-23-413 507413 5619985 476 180 -60 255 1331-23-430 507066 5619808 502 179 -45 267 1331-23-431 507065 5619810 502 180 -55 264 1331-23-432 507114 5619850 498 180 -45 249 1331-23-435 507143 5619884 495 180 -45 255 1331-23-436 507122 5619891 498 180 -45 243 1331-23-439 507247 5619734 476 180 -50 180 1331-23-441 507244 5619828 476 180 -80 210 1331-23-445 507310 5619792 476 181 -65 222 1331-23-449 507332 5619900 476 180 -80 207 1331-23-462 507521 5619904 491 180 -81 315 1331-23-463 507496 5619857 488 180 -80 63 1331-23-463A 507496 5619857 488 180 -80 321 1331-23-464 507455 5619852 486 180 -65 321 1331-23-468 507403 5619827 483 180 -75 219 1331-23-469 506257 5619684 557 180 -50 150 1331-23-470 506254 5619651 557 180 -50 150 1331-23-471 506307 5619641 553 180 -51 162 1331-23-472 506352 5619649 552 180 -80 126 1331-23-473 507129 5619808 488 175 -45 219 1331-23-474 506585 5620401 488 180 -65 225 1331-23-475 506871 5619650 499 190 -55 219 1331-23-477 506821 5619634 511 180 -55 222 1331-23-478 506800 5619602 519 180 -55 249 1331-23-479 506805 5619562 519 180 -56 195 1331-23-482 506656 5619696 540 180 -55 207 1331-23-484 506257 5619685 557 180 -75 120 1331-23-485 506302 5619593 550 180 -50 21 1331-23-485A 506302 5619593 550 180 -50 180 1331-23-486A 506261 5619579 550 180 -50 150 1331-23-517 506889 5620503 476 180 -64 201









TOTAL (m): 8925m

Note : Les coordonnées sont UTM NAD83 Zone 18.

