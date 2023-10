Mobilité Montréal - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable relance le comité directeur de Mobilité Montréal

MONTRÉAL, le 27 oct. 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, a rencontré ce matin les membres du comité directeur de Mobilité Montréal afin d'échanger sur les besoins de chacun, d'établir les priorités d'action et d'émettre des recommandations qui guideront les travaux de la prochaine année.

La rencontre a également permis aux membres du comité de faire le bilan de la saison des travaux routiers. L'occasion était bien choisie pour revenir sur la cinquantaine de chantiers majeurs déployés depuis le printemps. Le travail de coordination fait par les partenaires de Mobilité Montréal, avec la collaboration étroite des équipes du ministère des Transports et de la Mobilité durable, aura permis d'atténuer les répercussions des entraves sur le réseau routier, et ce, malgré des défis importants. Depuis le début de l'année 2023, plus d'une trentaine de rencontres se sont tenues sous l'égide de Mobilité Montréal, tous comités confondus, dans l'esprit de coordonner les travaux de tous les partenaires concernés en vue d'assurer la mobilité des usagers.

La ministre a profité de cette rencontre pour inclure deux nouveaux membres au comité directeur : ADM Aéroports de Montréal et Tourisme Montréal. Ces ajouts font suite aux discussions entre le gouvernement du Québec et ces organisations à l'occasion desquelles toutes les parties ont convenu de mieux informer les usagers et les voyageurs d'ici et d'ailleurs des entraves à la circulation sur les chemins d'accès autour de l'aéroport. En plus de siéger dorénavant au comité directeur, ADM participera aux activités des comités des communications et technique, à celles du sous-comité planification et, ponctuellement, à celles du sous-comité de coordination des entraves majeures.

Rappelons que le 1er juin dernier, la ministre avait convié ses partenaires, dont la Ville de Montréal, le Port de Montréal, Tourisme Montréal et la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, à une rencontre afin d'améliorer à la fois la fluidité sur le réseau routier de la région et la coordination des travaux en vue de la saison des chantiers de 2023. C'est d'ailleurs à la suite de cette rencontre que plusieurs actions de communication ont été mises en place. Parmi celles-ci, nommons la diffusion, tous les jeudis, de communiqués de presse annonçant des travaux et d'une nouvelle infolettre, sans oublier la présence accrue de Mobilité Montréal dans les médias et sur les médias sociaux pour bien informer tous les usagers du réseau routier.

« En juin dernier, je m'étais engagée à relancer et à élargir le comité directeur de Mobilité Montréal. La rencontre d'aujourd'hui a permis de renouer certains liens et d'en créer de nouveaux, et s'ajoute aux actions que j'ai posées en moins d'un an pour améliorer la fluidité dans la région métropolitaine de Montréal : la modification du Tome V - Signalisation routière pour clarifier le recours possible à une signalisation optimale et adaptée autour des chantiers, l'entreposage ou le retrait des cônes orange lorsque des travaux sont suspendus pendant plus de 72 h, et le partage d'un maximum d'information relative aux divers chantiers privés hors mobilité, notamment. Les membres du comité sont unanimes : l'usager de la route, qu'il soit à vélo, en auto ou à pied, doit être la priorité de Mobilité Montréal. Bien que le maintien des infrastructures en bon état soit essentiel et qu'il requière des entraves, tous s'entendent pour poursuivre sur l'élan de l'été dernier en redoublant les efforts de coordination et de communication. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« La relance du comité directeur de Mobilité Montréal et l'ajout de partenaires clés comme ADM, sont essentiels pour assurer une meilleure prévisibilité des chantiers sur le territoire de Montréal et intervenir plus rapidement pour diminuer leurs impacts sur le réseau. On voit déjà que les mesures prises lors du Sommet sur les chantiers montréalais portent fruit et c'est encourageant, mais tous les partenaires doivent rester mobilisés pour contribuer à diminuer la congestion dans la région métropolitaine. Cette concertation contribuera à améliorer les déplacements de tous les usagers et d'avoir un impact multiplié. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal

« La relance du comité directeur de Mobilité Montréal était attendue depuis un certain temps, y compris à la Ville de Longueuil, particulièrement au moment où de grands chantiers sur le réseau du Grand Montréal sont en phase de réalisation ou de planification. Les travaux de réfection qui ont cours actuellement au pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, qui jouxte le territoire de l'agglomération de Longueuil, ont démontré la nécessité de se doter d'une structure efficace de concertation et de coordination entre les parties prenantes. La rencontre d'aujourd'hui nous a permis d'établir les bases d'une collaboration renouvelée entre toutes et tous dans la gestion de la mobilité. »

Catherine Fournier, mairesse de Longueuil

« Pour nous, il est clair que la concertation de tous les partenaires est essentielle à une coordination efficiente des chantiers. C'est pourquoi nous accueillons favorablement cette décision du gouvernement du Québec de relancer le comité directeur de Mobilité Montréal. Tous les citoyens de la région métropolitaine bénéficieront d'un travail plus concerté pour les différents travaux à venir. »

Stéphane Boyer, maire de Laval

« YUL Aéroport international Montréal-Trudeau est le plus important générateur de mouvement de l'île de Montréal. L'accessibilité vers le site aéroportuaire est une priorité et c'est donc dans un esprit de collaboration que mes équipes participeront aux travaux des divers comités du ministère. L'information partagée lors de ses rencontres sera essentielle : d'un côté, les prévisions du trafic de passagers constituent des intrants essentiels pour assurer une planification efficace des travaux routiers sur les axes menant à l'aéroport, de l'autre, une communication travaillée en amont et ciblée pour les voyageurs permettra une meilleure diffusion des possibles entraves, assurant d'éviter les mauvaises surprises aux usagers. »

Yves Beauchamp, président-directeur général, ADM Aéroports de Montréal

« Tourisme Montréal salue le leadership de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et se réjouit de la relance du comité directeur de Mobilité Montréal. Cette étape revêt une grande importance dans notre démarche visant à améliorer l'expérience touristique dans notre ville, en favorisant des déplacements fluides, durables et agréables. Nous espérons que cette collaboration connaitra un véritable succès, se traduisant rapidement par une amélioration de l'expérience des visiteurs, les incitant ainsi à prolonger leur séjour et à revenir dans notre ville. Nous aspirons aussi à ce que cette collaboration contribue au rayonnement de Montréal en tant que destination touristique accueillante et accessible. »

Yves Lalumière, président-directeur général, Tourisme Montréal

Faits saillants

Outre le ministère des Transports et de la Mobilité durable, le comité directeur regroupe des membres permanents des organisations suivantes : les villes de Montréal, Longueuil et Laval , la Table des préfets et élus de la couronne sud (TPÉCS), la Table des préfets et élus de la couronne nord (TPÉCN), l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), l'Association du camionnage du Québec (ACQ), CDPQ Infra, les Ponts Jacques Cartier et Champlain incorporée (PJCCI), le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), Infrastructure Canada (INFC), exo, la STM, la STL, le RTL, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le Port de Montréal, ADM Aéroports de Montréal, Tourisme Montréal et le CN.

En 2023, le ministère des Transports et de la Mobilité durable a investi 42,2 M$ pour le déploiement de mesures d'atténuation en transport collectif et actif, par le biais de Mobilité Montréal, et pour les mesures spécifiques au projet de réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine .

