Mobilité des talents au Québec : un signal préoccupant pour les employeurs

L'Institut de leadership lance, en collaboration avec Léger, l'Indice de mobilité des talents.

MONTRÉAL, le 12 mai 2026 /CNW/ - L'Institut de leadership, en collaboration avec Léger, dévoile les résultats de la première édition de l'Indice de mobilité des talents, une étude mettant en lumière plusieurs enjeux liés à l'engagement et à la rétention des talents au Québec.

L'étude, menée auprès de près de 1 000 travailleurs et travailleuses, révèle que 40 % des répondants ne recommanderaient pas leur employeur, et que plus d'un quart envisagent de quitter leur emploi au cours de la prochaine année. Ces résultats soulignent des enjeux importants liés à la mobilisation et à l'expérience employé.

Parmi les secteurs sondés, le secteur public et parapublic se démarque avec le niveau d'insatisfaction le plus élevé, alors que 46 % des répondants ne recommanderaient pas leur employeur.

« Ce qui est frappant dans ces résultats, c'est que même dans un contexte économique moins propice à la mobilité, les organisations québécoises peinent encore à mobiliser leurs talents. Moins d'opportunités sur le marché ne signifie pas automatiquement plus d'engagement -- c'est un signal que les employeurs doivent prendre au sérieux. »

-- Éric Paquette, président-cofondateur de l'Institut de leadership

La flexibilité du travail apparaît également comme un facteur déterminant. Près de trois travailleurs sur dix (29 %) se disent susceptibles de quitter leur emploi si leur employeur exigeait une présence accrue au bureau, confirmant l'importance stratégique des politiques de télétravail.

La pression est particulièrement forte du côté de la jeune génération. Chez les 18 à 34 ans, 36 % envisagent de quitter leur emploi au cours des 12 prochains mois, une proportion supérieure à la moyenne et révélatrice d'attentes en mutation.

« Les données confirment ce que nous observons sur le terrain depuis plusieurs années : le fossé intergénérationnel au sein des équipes reste une réalité bien présente. Comprendre les attentes et les valeurs de chaque génération n'est plus un avantage compétitif -- c'est une condition de base pour bâtir des milieux de travail cohésifs et performants. »

-- Éric Paquette, président-cofondateur de l'Institut de leadership

Cet indice vise à outiller les organisations en leur offrant une meilleure compréhension des dynamiques actuelles du marché du travail et des leviers à privilégier pour renforcer l'engagement et la rétention.

À propos de l'Institut de leadership en gestion

Depuis plus de 12 ans, l'Institut de leadership contribue au développement des cadres et des dirigeants au Québec et dans la francophonie. Grâce à son réseau d'experts et à ses programmes de formation, il accompagne les organisations dans l'évolution de leurs pratiques et participe activement au développement socioéconomique du Québec.

À propos de Léger

Léger est la plus grande firme de recherche marketing et analytique à propriété canadienne. Depuis 1986, elle accompagne les organisations dans leur prise de décision grâce à des données fiables, des analyses rigoureuses et une expertise reconnue des comportements et des tendances.

Source : Indice de mobilité des talents, Institut de leadership en gestion et Léger, 2026.

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SOURCE Institut de leadership en gestion

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