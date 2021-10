Mobilité de la main-d'œuvre : le Québec doit suivre l'Alberta

MONTRÉAL, le 26 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Pendant que de nombreuses provinces, dont le Québec, sont aux prises avec une pénurie de main-d'œuvre qui met à mal le système de santé et plusieurs secteurs de l'économie, l'Alberta a introduit un projet de loi susceptible de permettre à la province d'accéder à un plus grand bassin d'employés. Miguel Ouellette, directeur des opérations et économiste à l'Institut économique de Montréal, a souhaité réagir.

« En facilitant la reconnaissance des compétences des professionnels formés en dehors de l'Alberta, comme les ingénieurs ou les infirmières, le gouvernement se donne des outils supplémentaires afin de faciliter le recrutement. C'est une excellente idée de leur part », fait valoir M. Ouellette. « La semaine dernière, l'Ontario a également fait le choix de simplifier le processus de reconnaissance des compétences des immigrants. Cela peut bien déplaire à certains ordres professionnels et aux lobbies, mais c'est une mesure juste et efficace pour faire face aux défis auxquels nous sommes confrontés », ajoute l'économiste.

« À l'heure actuelle, trop d'obstacles entravent la mobilité des travailleurs au Canada. Un marché du travail plus souple et plus flexible nous permettrait de mieux répondre à nos besoins et à ceux des travailleurs », ajoute M. Ouellette. « La situation est d'autant plus navrante que de nombreuses provinces continuent d'ériger des obstacles au commerce entre les provinces. Pourtant, un document de travail du Fonds monétaire international est catégorique : nous pourrions augmenter notre PIB de 3,8 % simplement en mettant fin à ces mesures protectionnistes. L'Alberta continue de se positionner en chef de file dans ce dossier, et il est grand temps que le Québec emboîte le pas », conclut l'économiste.

L'Institut économique de Montréal est un think tank indépendant sur les politiques publiques. Par ses publications, ses apparitions dans les médias et ses services consultatifs aux décideurs politiques, l'IEDM stimule les débats et les réformes des politiques publiques en se basant sur les principes établis de l'économie de marché et sur l'entrepreneuriat.

