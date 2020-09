Mobilisation du secteur de l'aluminium - Début de la consultation du secteur de l'aluminium et soutien d'un demi-million de dollars à la recherche

SAGUENAY, QC, le 17 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, et la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, ont rencontré aujourd'hui les représentants d'entreprises et de syndicats du secteur de l'aluminium au Saguenay.

Ces rencontres ont marqué le coup d'envoi de la consultation entourant la mise à jour de la Stratégie québécoise de développement de l'aluminium. L'objectif de cette démarche, réalisée auprès d'intervenants de l'industrie partout au Québec, est d'établir un portrait des enjeux concernant le secteur québécois de l'aluminium et de déterminer les actions à mener pour stimuler l'investissement dans tous les maillons de sa chaîne de valeur.

La consultation sera l'occasion d'échanger sur l'avenir et les défis du secteur, notamment les perturbations sur le marché de l'aluminium, l'accroissement de la productivité, l'adoption des technologies 4.0, l'innovation et les perspectives d'affaires pour l'aluminium vert.

Près d'un demi-million de dollars pour la recherche

Les ministres Fitzgibbon et Laforest ont profité de l'occasion pour annoncer le versement d'une subvention de 564 620 $ au Centre québécois de recherche et développement de l'aluminium (CQRDA) pour la mise en œuvre d'un projet touchant à l'allègement des véhicules.

Le projet, d'une valeur de 1 319 834 $, réunit Rio Tinto Fer et Titane, Intral Québec, Nippon Steel et Ford. En collaboration avec l'Université McGill, les quatre entreprises travaillent à l'élaboration d'un procédé de coulée novateur pour produire des structures légères à base d'aluminium et d'acier de qualité supérieure.

Les ministres ont d'ailleurs tenu à souligner la grande mobilisation du milieu en faveur de l'essor de cette industrie phare au Québec et, en particulier, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Citations :

« L'aluminium est stratégique pour l'économie du Québec. C'est un métal d'avenir, léger et recyclable à l'infini. Il a le potentiel de révolutionner des industries comme le transport et l'aérospatiale. Je suis d'ailleurs ravi de voir de grands acteurs de l'industrie s'allier à l'Université McGill afin d'innover dans la recherche de nouveaux procédés de fabrication. Nous devons mettre en place les meilleures mesures possible pour stimuler la transformation locale de notre aluminium primaire et promouvoir sa faible empreinte carbone sur tous les marchés. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Le Saguenay-Lac-Saint-Jean occupe une position stratégique dans la production et la transformation de l'aluminium au Québec. Son image de marque, la Vallée de l'aluminiumMD, est reconnue à travers le monde et est synonyme de qualité et d'innovation. Les rencontres d'aujourd'hui mettent une fois de plus en lumière la mobilisation des intervenants du secteur et leur volonté de faire reconnaître notre région en tant que pôle attractif et innovant en matière de transformation de l'aluminium et de fabrication d'équipements spécialisés. La stratégie gouvernementale à venir fera une place importante au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le joyau de l'aluminium au Québec. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants :

Le secteur québécois de l'aluminium primaire est le quatrième en importance à l'échelle mondiale, avec une production annuelle d'environ 2,8 millions de tonnes d'aluminium et des exportations de plus de 8,1 milliards de dollars (2018) .

. Environ 1,2 million de tonnes métriques d'aluminium primaire, soit 36 % de la production canadienne, sont produites annuellement dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le Québec dénombre 1 400 entreprises transformatrices de l'aluminium sur les quelque 1 500 entreprises de la filière, lesquelles procurent près de 30 000 emplois bien rémunérés. Ces entreprises sont actives sur plusieurs marchés, dont ceux du transport terrestre, de l'aérospatiale et de la construction.

La Vallée de l'aluminium MD représente près de 2 600 emplois directs permettant de transformer le métal gris brut en divers produits à valeur ajoutée.

représente près de 2 600 emplois directs permettant de transformer le métal gris brut en divers produits à valeur ajoutée. Le Québec compte environ 70 équipementiers et fournisseurs spécialisés, fortement axés sur l'innovation et tournés vers l'international, ainsi que 9 alumineries, qui appartiennent à 3 grands groupes, soit Alcoa, Aluminerie Alouette et Rio Tinto.

Le secteur québécois de l'aluminium doit composer actuellement avec une baisse de prix et de nombreux défis, parmi lesquels :

une surcapacité de production à l'échelle mondiale;



les contrecoups de la pandémie de la COVID-19.

L'aide financière accordée au CQRDA est issue du Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation, volet 2 (Projets de recherche en collaboration avec le milieu).

Lien connexe :

Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère de l'Économie et de l'Innovation, inscrivez-vous au fil RSS approprié au www.economie.gouv.qc.ca/rss.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

Twitter : twitter.com/economie_quebec

Facebook : www.facebook.com/EconomieQc

LinkedIn : linkedin.com/company/ministere-economie-et-innovation

YouTube : www.youtube.com/user/MDEIEQuebec

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation

Renseignements: Sources : Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5650; Bénédicte Trottier-Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Tél. : 418 691-2050; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710

Liens connexes

http://www.economie.gouv.qc.ca