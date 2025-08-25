Mobilisation citoyenne et fierté partagée

Un geste fort pour un message clair

SAINT-TITE-DES-CAPS, QC, le 25 août 2025 /CNW/ - Plusieurs centaines de citoyens - élèves, familles, anciens, partenaires régionaux et alliés du Collège - ont formé hier une immense chaîne humaine autour du Collège des Hauts Sommets (CHS). Ce geste d'unité, de fierté et de détermination visait à envoyer un message clair au ministère de l'Éducation du Québec : l'avenir du Collège doit être assuré au-delà des deux prochaines années.

« Par une chaîne humaine, c'est un message d'unité, de fierté et de détermination qui est envoyé, pour l'avenir éducatif des jeunes partout au Québec », a déclaré Marc Charbonneau, directeur général du Collège des Hauts Sommets.

Une mission éducative unique, un avenir incertain

Depuis plus de 20 ans, le Collège des Hauts Sommets a mis sur pied, en collaboration avec le ministère de l'Éducation, une mission éducative unique permettant d'accompagner vers la réussite des jeunes en difficulté d'apprentissage et d'adaptation (EHDAA) provenant de toutes les régions du Québec. Pour la grande majorité d'entre eux, ce milieu représente un dernier espoir de réussite scolaire et d'épanouissement personnel.

Or, bien que le gouvernement et le ministère reconnaissent l'impact du CHS et les résultats tangibles auprès de centaines de jeunes, la pérennité financière de cette mission essentielle n'est pas garantie au-delà de l'année scolaire 2026-2027.

C'est pourquoi la communauté du CHS, rassemblée autour de cette chaîne humaine, réclame un engagement clair et durable afin que les jeunes en situation de vulnérabilité puissent continuer à trouver au Collège un lieu d'encadrement, d'accompagnement et de réussite.

Appuis publics et relais sur les réseaux sociaux

Plusieurs personnalités publiques ont également tenu à souligner leur appui à la mobilisation, tant par leur présence à l'événement que par des interventions vidéo qui seront diffusées prochainement sur les réseaux sociaux du Collège. La députée de Charlevoix pour la Coalition Avenir Québec, Kariane Bourassa, a notamment transmis un message de soutien dont la vidéo est disponible depuis dimanche soir à l'adresse suivante : https://www.facebook.com/share/v/16rSEVSa6R/

À propos du Collège des Hauts Sommets

Le Collège des Hauts Sommets est un établissement secondaire privé à vocation régionale et nationale qui accueille des jeunes en difficulté d'apprentissage et d'adaptation (EHDAA) provenant de toutes les régions du Québec. Fort de son approche personnalisée, de ses valeurs humaines et de son environnement unique, le CHS a permis à des centaines de jeunes de retrouver confiance, motivation et réussite scolaire.

SOURCE Collège des Hauts Sommets

Source : Collège des Hauts Sommets, Personne-ressource : Benoît Letarte, Téléphone : 418-571-0009, Courriel : [email protected], Site web : https://www.collegedeshautssommets.com/