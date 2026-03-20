Mobilis : 21ᵉ édition de l'Événement-bénéfice annuel de la Croix Rouge canadienne

Face à des crises de plus en plus fréquentes, la Croix-Rouge canadienne mobilise le milieu des affaires autour d'une culture de préparation collective.

MONTRÉAL, le 20 mars 2026 /CNW/ - Dans un contexte où les urgences et les crises humanitaires se multiplient et gagnent en intensité, la Croix-Rouge canadienne a eu le privilège de rassembler, le 18 mars au Théâtre St-James, à l'occasion de la 21ᵉ édition de son Événement-bénéfice annuel, plusieurs membres influents de la communauté d'affaires québécoise et canadienne. Plus de 300 convives ont répondu à l'appel dans un remarquable élan de solidarité.

Sur la photo, de gauche à droite : Pascal Mathieu, Vice-président, Québec, Croix-Rouge canadienne, Sophie Gagnon et Manon Michaud, bénévoles, et Conrad Sauvé, Président et chef de la direction, Croix-Rouge canadienne. (Groupe CNW/Croix-Rouge canadienne, Division du Québec)

Lors de cet événement, Conrad Sauvé, président et chef de la direction de la Croix-Rouge canadienne, a souligné le rôle clé de l'écosystème des affaires dans la préparation et la réponse aux catastrophes naturelles et humanitaires :

« Les trois plus importantes opérations de l'histoire de la Croix-Rouge canadienne n'ont pas eu lieu à l'international, mais ici, au pays, et ce, au cours des cinq dernières années », a-t-il indiqué, se référant à la pandémie de COVID-19, l'arrivée record de plus de 170 000 personnes fuyant le conflit en Ukraine, et les feux de forêt dévastateurs de 2025.

« Nous ne pouvons plus parler de phénomènes exceptionnels. Nous devons désormais adopter une culture de préparation collective. La proche collaboration entre la Croix-Rouge canadienne et le secteur privé notamment, en mettant à profit la mise en commun d'expertises et de ressources, constitue un des leviers essentiels pour renforcer notre capacité à nous préparer et à répondre aux catastrophes. »

Un montant de 779 300 $ a été amassé lors de cette édition.

Les fonds recueillis permettront notamment de recruter et de former des bénévoles et des employés, de renforcer la collaboration et l'interopérabilité des processus d'opération, d'assurer la disponibilité des équipements essentiels et d'offrir une aide concrète aux personnes touchées par des catastrophes ou des situations d'urgence. Sur le terrain, cela se traduit par une aide immédiate et tangible : l'accès à de l'hébergement sécuritaire, à des repas chauds, à des vêtements neufs et adaptés aux saisons, ainsi qu'à un soutien psychologique, matériel et financier.

« Chaque jour, au Québec, quelle que soit la région, un individu, une famille ou une communauté entière a besoin de nous. Nos équipes spécialisées sont mobilisées de trois à quatre fois par jour, sans parler de l'aide que nous offrons ailleurs au Canada et à l'international lorsque la situation l'exige. Placée sous le thème Mobilis, cette soirée nous invite à agir ensemble afin de faire une différence concrète et tangible dans la vie des personnes et des communautés, et ce, dans des moments les plus difficiles », a précisé Pascal Mathieu, vice-président, Québec, de la Croix-Rouge canadienne.

La Croix-Rouge canadienne tient à souligner la contribution essentielle de ses bénévoles et employés, ainsi que la générosité de sa coprésidence d'honneur et de nombreux partenaires et commanditaires, dont ABB Canada, Banque Nationale, Bell, Bureau en Gros, CAE, Canada Vie, CIBC, Desjardins, Fondation Air Canada, Fonds Cogeco, Groupe CH, iA Groupe financier, Intact Corporation financière, Mirego, RBC Banque Royale, Sagard et Sun Life.

À PROPOS DE LA CROIX-ROUGE CANADIENNE

Que ce soit ici ou à l'étranger, la Croix-Rouge s'assure d'être auprès de la population avant, pendant et après une catastrophe. En tant que membre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui est composé de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du Comité international de la Croix-Rouge et de 191 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Croix-Rouge canadienne a pour mission d'appuyer les personnes et les collectivités du Canada et du monde entier en cas de besoin et de les aider à renforcer leur résilience.

SOURCE Croix-Rouge canadienne, Division du Québec

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