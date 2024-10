Grâce à la technologie révolutionnaire d'Apkudo, Mobile Klinik pourra offrir aux Canadiens un processus de réparation et de remise à neuf d'appareils plus rapide, plus transparent et s'appuyant sur des données



TORONTO, le 10 oct. 2024 /CNW/ - Mobile Klinik et Apkudo ont annoncé aujourd'hui une collaboration inédite, faisant de Mobile Klinik le premier grand détaillant canadien à intégrer la plateforme d'industrie circulaire d'Apkudo, qui transformera ses processus de réparation et de remise à neuf d'appareils. La technologie d'automatisation d'Apkudo permettra à Mobile Klinik d'optimiser les tests et la classification des appareils, de réduire les risques opérationnels, d'étendre ses activités et de s'assurer que chaque appareil remis en marché certifié répond aux normes rigoureuses de l'entreprise. Cela signifie que les clients bénéficieront désormais d'une plus grande transparence quant au cycle de vie de leurs appareils, ainsi que d'un plus grand choix d'appareils remis en marché certifiés dans les boutiques Mobile Klinik et TELUS à l'échelle nationale.

« La population canadienne veut des appareils et des options de réparation dignes de confiance qui, en plus d'être fiables, respectent la planète et leur portefeuille. Les attentes des consommateurs changent; il était donc temps pour nous d'adapter nos offres de services pour mieux accorder la priorité aux clients et devenir la destination incontournable pour l'entretien et la revente d'appareils en Amérique du Nord, a déclaré Dan Quick, président de Mobile Klinik. « En s'associant à Apkudo, en tant que premier et unique détaillant canadien, les clients de Mobile Klinik auront accès à un vaste choix d'appareils remis en marché certifiés et à des solutions de réparation d'appareils fiables avec un processus de remise à neuf transparent. Grâce à notre partenariat, les clients profiteront d'une tranquillité d'esprit, sachant qu'ils font un choix intelligent et sans souci pour tous leurs besoins en matière d'appareils. »

Mobile Klinik s'engage à fournir une expérience client avec un niveau de qualité constant, tout en proposant un service de réparation et de remise à neuf d'appareils reposant sur les données et plus rigoureux que jamais. Grâce à la technologie d'automatisation d'Apkudo, les clients bénéficieront d'un niveau de confiance supplémentaire, sachant que chaque appareil remis en marché certifié a été minutieusement testé - des fonctionnalités à la connectivité - et optimisé, pour offrir performance et haute qualité dans le cadre du nouveau processus amélioré de Mobile Klinik.

« Ce partenariat est un excellent exemple des changements dont le secteur des appareils connectés a besoin, a déclaré Josh Matthews, PDG et cofondateur d'Apkudo. « Mobile Klinik vise à offrir une expérience fiable. Dans cette optique, nous avons choisi la robotique reposant sur la plateforme d'Apkudo pour capter les données nécessaires à l'exécution de cette promesse client. Respecter l'environnement fait partie intégrante de la stratégie de la plateforme d'Apkudo et des changements que nous privilégions pour nos clients. »

Les clients peuvent acheter, vendre, connecter et faire réparer leurs appareils en ligne ou en boutique dans l'une des 130 succursales Mobile Klinik d'un océan à l'autre. Les Canadiens ont accès à un vaste choix d'appareils remis en marché certifiés de grandes marques, y compris des appareils iPhone et Android, ainsi qu'à des réparations effectuées de main de maître par des techniciens certifiés qui comptent plus d'un million de réparations à leur actif et n'utilisent que des pièces de première qualité. Pour en savoir plus et pour trouver une boutique Mobile Klinik, allez à mobileklinik.ca.

À propos de Mobile Klinik

Fondée en 2015, Mobile Klinik est la première destination de confiance au Canada pour la gestion du cycle de vie des téléphones, des tablettes et plus encore. Pour concrétiser notre vision d'un monde plus durable, nous aidons les consommateurs avisés à tirer le meilleur parti de leurs produits technologiques grâce à la réparation, la remise à neuf et la revente certifiées d'appareils d'occasion. En proposant une solution de rechange à l'achat d'un nouvel appareil tous les deux ans et en rendant plus pratique la réparation par rapport au remplacement, nous nous engageons à avoir des effets positifs sur le monde, un appareil à la fois. Pour en savoir plus, visitez mobileklinik.ca ou suivez-nous sur X, TikTok et Instagram (@MobileKlinik).

À propos d'Apkudo

Ayant son siège à Baltimore, dans le Maryland, et des bureaux dans le monde entier, Apkudo aide les entreprises à gérer leurs appareils connectés et à maximiser la valeur des appareils, à réduire au minimum les coûts de main-d'œuvre et à réduire les déchets électroniques. La plateforme d'industrie circulaire d'Apkudo fournit une gamme complète d'outils d'aide à la décision et d'outils d'exploitation : systèmes automatisés de test et de classement, gestion du cycle de vie des appareils et intégration du marché de la revente. Ainsi, les clients d'Apkudo ont toujours la réponse à la question « Que dois-je faire de cet appareil, maintenant? ».

