MOBA souligne l'engagement de Saint-Laurent en faveur de la mobilité active avec cinq établissements certifiés Vélosympathique

SAINT-LAURENT, QC, le 15 avril 2026 /CNW/ - MOBA tient à féliciter l'arrondissement de Saint-Laurent pour l'obtention de cinq certifications dans le cadre du mouvement Vélosympathique, une reconnaissance décernée par Vélo Québec. Celle-ci témoigne de l'engagement concret de Saint-Laurent en faveur de la mobilité active et durable. Cette distinction met aussi en lumière les actions structurantes mises en place pour favoriser l'usage du vélo vers les établissements municipaux laurentiens.

Les membres du Conseil de Saint-Laurent célèbrent l’obtention de cinq certifications du mouvement Vélosympathique en compagnie de Jean-François Rhéault, PDG de Vélo Québec, et des membres du Comité AlterAuto de Saint-Laurent. (Groupe CNW/Mobilité Alternative MOBA)

Parmi les établissements reconnus, la mairie d'arrondissement et la Bibliothèque du Boisé se distinguent en obtenant la certification argent, tandis que la Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent, les ateliers municipaux et le Centre des loisirs reçoivent la certification bronze.

Citations

« L'obtention de ces certifications est une grande fierté pour Saint-Laurent. Elle reflète notre volonté de bâtir un réseau de mobilité actif mieux connecté, sécuritaire et accessible. En encourageant le vélo, nous contribuons à la fois à la santé et à la qualité de vie de notre population et du personnel, ainsi qu'à la transition écologique de notre territoire. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent et responsable de la mobilité et des infrastructures au Comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Félicitations à l'arrondissement de Saint-Laurent. En renouvelant la certification pour cinq de ses édifices, Saint-Laurent réaffirme son engagement pour l'essor de la mobilité active auprès de son personnel et des personnes qui fréquentent ses bâtiments. En collaborant avec MOBA sur le sujet de la mobilité, l'arrondissement démontre sa volonté d'offrir à son personnel et à sa population des milieux de vie valorisant des habitudes de vie saines et durables. »

Jean-François Rheault, président-directeur général, Vélo Québec

« Ce type de reconnaissance démontre qu'avec des actions concrètes et une vision claire, les milieux de travail municipaux peuvent jouer un rôle clé dans le changement des habitudes de déplacement. L'arrondissement de Saint-Laurent, avec son comité Alterauto, devient un exemple inspirant pour d'autres organisations. »

Isabelle Teasdale, conseillère en mobilité durable chez MOBA

Un processus structurant et mobilisateur

Ces distinctions témoignent des efforts déployés par Saint-Laurent afin de favoriser l'utilisation du vélo pour les déplacements quotidiens de son personnel, en mettant en place des infrastructures, des mesures incitatives et des pratiques organisationnelles qui soutiennent une véritable culture vélo.

MOBA a accompagné l'arrondissement dans cette démarche structurante. Le mouvement Vélosympathique, coordonné par Vélo Québec, vise à encourager les collectivités, les organisations et les campus à intégrer le vélo dans leurs pratiques.

Pour obtenir leur certification, les établissements ont complété un processus rigoureux permettant d'évaluer leurs pratiques en matière de promotion du vélo, d'aménagements et de soutien aux usagers.

Plusieurs éléments clés ont permis à Saint-Laurent de se distinguer :

un environnement adéquat pour les cyclistes (stationnements pour vélos et diverses installations à destination),

un effort soutenu d'éducation et de sensibilisation (formations offertes au personnel et outils d'information mis à la disposition des employés),

des initiatives d'encouragement en faveur des modes durables (remboursement des mises au point vélo et flotte accrue de vélos),

des ressources variées dédiées à l'évaluation et à la planification de la pratique du vélo.

Cette démarche de certification s'inscrit dans une logique d'amélioration continue, chaque organisation recevant des recommandations pour aller encore plus loin.

Il existe cinq niveaux de certification : bronze, argent, or, platine et diamant. Cette reconnaissance permet de valoriser les efforts déployés tout en encourageant la mise en place de nouvelles actions.

À propos de MOBA

MOBA, le Centre d'expertise en mobilité couvrant l'Ouest de l'Île de Montréal, Laval ainsi que les Laurentides, offre un soutien complet pour optimiser les enjeux et besoins de déplacements et de mobilité durable dans nos milieux.

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au nord de l'île de Montréal, son territoire compte 42,8 kilomètres carrés, ce qui en fait l'arrondissement le plus vaste de la Ville de Montréal. Sa population, de plus de 114 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles. Devenu « territoire municipal durable » début 2019, Saint-Laurent place le développement durable et la protection de l'environnement en particulier au cœur de toutes ses décisions. Un défi d'autant plus grand que plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales avec plus de 4500 entreprises et 108 000 emplois. Il possède d'ailleurs l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec.

Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent a accueilli quatre stations du nouveau Réseau express métropolitain (REM) en 2025. Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, l'arrondissement offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs, assurant ainsi une belle qualité de vie pour les familles et un milieu favorable aux entreprises.

À propos du mouvement VÉLOSYMPATHIQUE

Le mouvement Vélosympathique encourage les collectivités et les organisations à faire du vélo une réelle option en matière de transport et de loisirs pour tous. À travers son accompagnement personnalisé d'académie et sa démarche de certification rigoureuse, il propose des outils et un service de soutien aux collectivités et organisations qui travaillent à favoriser la pratique du vélo.

À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de développer la culture vélo pour toutes et tous, partout au Québec. Son expertise est reconnue à l'échelle nationale et internationale.

Le mouvement Vélosympathique est financé par le gouvernement du Québec dans le cadre d'Action-Climat Québec, un programme coordonné par le Fonds d'action québécois pour le développement durable et qui découle du Plan pour une économie verte 2030.

SOURCE Mobilité Alternative MOBA

Source : MOBA, Élisabeth Tremblay | Directrice, 514 716-0589 | [email protected]