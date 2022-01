MNP et Groupe TRIGONE fusionnent pour le bénéfice des organisations de la province

CALGARY, AB, le 13 janv. 2022 /CNW/ - MNP, l'un des plus grands cabinets nationaux de services professionnels au Canada, est heureux d'annoncer sa fusion avec Groupe TRIGONE, cabinet de services de consultation établi au Québec, avec prise d'effet le 1er mars 2022.

Groupe TRIGONE (« TRIGONE ») est dirigé par Claude Riverin, président et fondateur, et Carole Messaoudi, chef de la direction, qui se joindront à MNP en qualité d'associés. Créé en 1993, TRIGONE rassemble une équipe de 21 professionnels qui fournit une vaste gamme de services d'optimisation du rendement au marché du Québec. Le cabinet compte des bureaux à Chicoutimi, à Montréal et à Québec, ainsi que des activités en France (qui ne font pas partie de la fusion avec MNP).

MNP s'est doté d'une solide présence au Québec depuis son entrée sur ce marché en 2011, laquelle s'est récemment étendue à la suite de l'acquisition de plusieurs nouveaux bureaux en mars 2021. Depuis, le cabinet a réalisé quatre autres fusions dans la province et reste à l'affût des occasions qui peuvent l'aider à toujours mieux servir le marché québécois. Aujourd'hui, MNP compte 23 bureaux, plus de 114 associés et 900 employés au Québec. Jonathan Banford, associé directeur régional de MNP responsable des services-conseils et des services de consultation au Québec, affirme que la fusion montre bien l'engagement de MNP à investir dans la région.

« Dans la conjoncture actuelle inédite, les entreprises cherchent plus que jamais des moyens d'accroître leur efficacité et de poursuivre leur croissance, précise M. Banford. Pour y parvenir, elles doivent absolument se concentrer sur le rendement. Lorsqu'il est question d'amélioration du rendement, l'équipe TRIGONE propose une démarche unique qui harmonise la stratégie, les procédures, la technologie et les effectifs afin de produire des résultats concrets. Nous sommes impatients de joindre nos forces à celles de l'équipe TRIGONE, car nous savons que nous pouvons guider les organisations de la province dans ce contexte d'incertitude. »

Claude Riverin, président de TRIGONE, soutient que la fusion renforce la capacité de son équipe à proposer un éventail complet de services professionnels à sa clientèle.

« Au cours des derniers mois, nous avons eu la chance de travailler avec l'équipe de MNP et de servir des clients en commun. Nous avons réalisé rapidement à quel point MNP venait compléter et bonifier nos services aux entreprises à capital fermé et aux organisations du secteur public. De plus, grâce à cette fusion, nous aurons davantage de ressources à notre disposition pour fournir encore plus de valeur à nos clients et continuer à offrir des perspectives de carrière attrayantes à notre personnel. »

Fondé en 1958, MNP compte aujourd'hui plus de 125 bureaux partout au Canada et propose une vaste gamme de services, en plus de posséder une connaissance pointue de tous les secteurs et domaines d'affaires. En plus de ses services de fiscalité et de comptabilité, MNP propose également un large éventail de services de consultation et de services-conseils, notamment par l'entremise de son groupe de transformation numérique en pleine croissance qui accompagne les clients dans leurs besoins.

Dans son ascension pour devenir le plus important cabinet du Canada à servir le marché intermédiaire, MNP a toujours mis de l'avant sa culture entrepreneuriale et cherché à unir ses forces avec des cabinets et des professionnels aux mêmes visées et en mesure de l'aider à donner suite à ses plans stratégiques pour poursuivre sa croissance.

« Nous avons connu un essor rapide, mais jamais au dépend de notre culture. Nous sommes toujours très prudents dans nos décisions lorsqu'il est question de fusion, fait valoir Jeremy Cole, vice-président directeur de MNP pour les régions du Grand Toronto et du Québec. Claude, Carole et toute l'équipe de TRIGONE possèdent un bagage de compétences unique sur le marché. Leur savoir-faire spécialisé est reconnu et en très forte demande chez nos clients. Nous sommes ravis d'accueillir chez MNP un cabinet de la trempe de TRIGONE, qui partage nos valeurs et notre désir de bien servir nos clients par-dessus tout. »

Carole Messaoudi, chef de la direction de TRIGONE, soutient que la culture d'entreprise de MNP a été l'un des facteurs clés dans la décision de se joindre au cabinet :

« Malgré sa stature de grand cabinet national, MNP est reconnu partout au Canada pour sa proximité avec la réalité locale et son engagement à s'investir dans les marchés qu'il sert et où il travaille, a renchéri Mme Messaoudi. Pour Claude, notre équipe et moi-même, voilà un élément essentiel. Lorsque vous prenez une décision aussi importante que celle de procéder à une fusion, il faut choisir le bon partenaire. Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l'idée d'unir nos forces à celles de MNP. »

Pour le moment, le personnel de TRIGONE continuera d'occuper ses bureaux actuels. Il travaillera étroitement avec les équipes de MNP à Saguenay, à Québec et à Montréal pour fournir davantage de ressources et de services aux clients de partout dans la province.

À propos de MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l.

MNP est l'un des plus importants cabinets nationaux de services professionnels au Canada. Il fournit à ses clients des services de comptabilité, de fiscalité ainsi que des services-conseils. Présent à l'échelle nationale, mais proche de la réalité locale, MNP est fier de répondre aux besoins des particuliers, des sociétés ouvertes et des entreprises à capital fermé depuis plus de 60 ans. Grâce aux liens solides qu'il établit avec eux, MNP peut proposer à ses clients des stratégies sur mesure et une perspective locale pour les accompagner dans leur réussite. Pour en savoir plus, consultez le www.mnp.ca.

