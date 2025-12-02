Le Fonds III s'appuie sur la plateforme d'investissement établie de MKB, soutenant des entreprises en forte croissance dans les secteurs de l'énergie, de la mobilité et de l'efficacité industrielle.

MONTRÉAL, le 2 déc. 2025 /CNW/ - Partenaires de capital MKB Inc. (MKB), société d'investissement privée nord-américaine, annonce la clôture finale de son troisième fonds, le Fonds Partenaires MKB III, S.E.C. (Fonds III). Il s'agit du plus important fonds levé par MKB à ce jour, consolidant son engagement envers les entreprises en croissance qui innovent dans les domaines de l'énergie, de la mobilité, de l'environnement bâti et de l'efficacité industrielle.

Alors que la demande en électricité connaît une croissance rapide, les infrastructures de réseau peinent à suivre. Les centres de données, les charges industrielles et les systèmes de mobilité électrifiés exercent une pression accrue sur des réseaux déjà fortement sollicités. Le Fonds III vise à soutenir les entreprises qui proposent des solutions concrètes et évolutives à ces enjeux critiques.

« MKB a joué un rôle de pionnier dans l'évolution du paysage canadien de l'investissement en transition énergétique, et cette vision continue de guider notre stratégie pour le Fonds III. La transformation des systèmes critiques vers la décarbonation redéfinit les fondements de l'économie mondiale, en créant des opportunités significatives pour les équipes de direction qui font preuve d'innovation et de leadership. » -- Antonio Occhionero, associé directeur, MKB

MKB est fière de compter des partenaires de longue date ainsi que de nouveaux investisseurs institutionnels au sein du Fonds III. Parmi les principaux participants figurent La Caisse, Investissement Québec et la Banque de développement du Canada (BDC), rejoints par le Fonds de croissance du Canada inc., Fondaction, le Fonds de solidarité FTQ, BMO Partenaires en Capital, la Fondation familiale Trottier, ainsi que plusieurs bureaux familiaux bien établis et investisseurs accrédités.

« Le Fonds III marque un tournant important pour le secteur des technologies propres au Canada. En tant que partenaire clé de ce fonds, BDC contribue à accélérer la croissance d'entreprises qui renforcent nos systèmes énergétiques et notre base industrielle. Notre rôle ne se limite pas au financement : nous travaillons à créer les conditions qui assurent la compétitivité à long terme et le leadership mondial. L'accent du Fonds III sur des entreprises établies et en croissance reflète notre engagement à accélérer la commercialisation et l'impact des technologies propres à travers le Canada. Depuis 2018, BDC a engagé plus de 1,6 milliard de dollars auprès d'entreprises canadiennes de technologies propres, les aidant à prendre de l'expansion à l'échelle mondiale et à attirer d'importants capitaux privés. En collaborant avec MKB et d'autres investisseurs de premier plan, nous donnons aux propriétaires de PME les moyens de bâtir un avenir durable et carboneutre. » -- Geneviève Bouthillier, vice-présidente exécutive, BDC Capital

« Félicitations à l'équipe de MKB pour la clôture finale du Fonds III. Le Fonds de croissance du Canada est fier d'être un commanditaire dans ce fonds phare, conçu pour accélérer la croissance des technologies et des infrastructures clés essentielles à la transition énergétique du Canada. En octobre, nous avons annoncé un co-investissement aux côtés de MKB dans Cascadia Windows & Doors, une entreprise de technologies propres établie en Colombie-Britannique qui fait progresser la décarbonation du secteur du bâtiment. Nous sommes heureux de co-investir avec des partenaires de grande qualité afin de mobiliser des capitaux privés et de soutenir les champions canadiens. » -- Yannick Beaudoin, président et chef de la direction de Gestion d'actifs du Fonds de croissance du Canada Inc. (GAFCC)

Le Fonds III a déjà amorcé le déploiement de son capital dans trois entreprises à forte croissance qui incarnent la thèse d'investissement de MKB :

Circuit , un opérateur de services de navettes électriques qui fait progresser la mobilité urbaine à faibles émissions grâce à ses solutions de micro-transit à la demande;

, un opérateur de services de navettes électriques qui fait progresser la mobilité urbaine à faibles émissions grâce à ses solutions de micro-transit à la demande; Cascadia , un fabricant de systèmes de fenestration haute performance qui améliorent l'efficacité énergétique de l'environnement bâti; et

, un fabricant de systèmes de fenestration haute performance qui améliorent l'efficacité énergétique de l'environnement bâti; et IEC Holden, un sous-traitant spécialisé de moteurs électriques, générateurs et composants connexes, facilitant l'électrification des applications industrielles.

À propos de MKB

MKB est une société d'investissement privée nord-américaine qui appuie la transition énergétique en investissant dans des entreprises en croissance dans les secteurs de l'énergie, de la mobilité, de l'environnement bâti et des industries connexes. La société se concentre sur des thématiques évolutives à fort impact, au cœur de la transition, en partenariat avec des entreprises présentant des bases solides et un potentiel clair de mise à l'échelle. L'équipe expérimentée de MKB met à profit son expertise sectorielle et son approche disciplinée pour accompagner les entreprises qui contribuent à la décarbonation de l'économie mondiale. Pour en savoir plus sur MKB, visitez www.mkbandco.com.

SOURCE MKB

Demandes médias : [email protected]