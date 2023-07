Mixpanel intègre l'IA générative afin que les entreprises puissent « chatter avec leurs données »

Les équipes de produits, les spécialistes du marketing et les dirigeants de 8 000 des plus grandes entreprises numériques du monde peuvent interroger leurs données utilisateur grâce au chat en langage naturel

L'intégration par Mixpanel du GPT-3.5 Turbo d'OpenAI permet de valider la précision et de prioriser la confidentialité

SAN FRANCISCO, 6 juillet 2023 /CNW/ - Mixpanel, une entreprise pionnière dans le domaine de l'analyse des événements* a intégré l'IA générative afin que les entreprises puissent « chatter avec leurs données ». Cette nouveauté permet aux entreprises de comprendre plus facilement l'impact des décisions en matière de produits et de marketing sur l'expérience de leurs clients et la finalité de leur entreprise. L'application de l'IA générative par Mixpanel permet d'examiner les requêtes créées par l'IA afin que les personnes puissent comprendre la source et l'exactitude du rapport créé, sans avoir à exposer leurs données exclusives au grand modèle de langage (LLM).

Maintenant, toute personne utilisant Mixpanel peut clairement comprendre l'expérience de chaque client en posant des questions simples en anglais sur le modèle GPT-3.5 Turbo d'OpenAI, éliminant encore une autre barrière pour les entreprises qui veulent comprendre comment les gens utilisent leurs applications.

Par exemple, un employé non technique d'une entreprise de VTC pourrait demander : « Quel groupe d'utilisateurs se convertit le plus fréquemment lorsque nous appliquons une majoration forfaitaire à l'échelle de nos marchés clés? » Un spécialiste du marketing peut rapidement comprendre les tendances relatives aux dépenses publicitaires et un vendeur peut observer les changements dans les revenus au fil du temps. L'IA générative construit la requête en question, qui est exécutée dans Mixpanel, et transforme le graphique pertinent en un instant afin d'afficher visuellement les tendances de conversion pour différentes cohortes sur différents marchés.

Amir Movafaghi, directeur général de Mixpanel, a déclaré : « L'IA générative est la prochaine interface de l'informatique, et elle offre d'énormes gains de productivité. Dans notre monde, cela signifie qu'il est beaucoup plus facile pour quiconque d'interroger ses données dans un anglais simple en posant une question à l'IA. Rendre les analyses accessibles, afin que tout le monde puisse y participer, améliorera considérablement la prise de décisions dans l'ensemble des entreprises. »

Privilégier la confidentialité et valider l'exactitude

Malgré l'énorme opportunité que représente l'IA générative, elle n'est pas toujours exacte. C'est pourquoi les requêtes de Mixpanel construites en utilisant l'IA générative permettent aux personnes de vérifier la source de leur réponse afin de comprendre comment un rapport a été généré. La fonctionnalité d'IA sera mise à la disposition de tous les utilisateurs de Mixpanel, mais elle sera également facultative, afin que les personnes puissent choisir de construire des requêtes en utilisant l'IA ou de rester sur l'interface utilisateur existante.

Les données de comportement d'utilisateur ont été confiées à Mixpanel et fournissent des renseignements aux 8 000 clients payants, parmi lesquels les grandes entreprises et les leaders du numérique les plus performants au monde, comme CNN, Uber et Yelp! C'est pourquoi l'intégration de l'IA générative par Mixpanel accorde la priorité à la vie privée. Les clients de Mixpanel n'auront pas besoin de fournir leurs données au grand modèle de langage ; au lieu de cela, l'IA augmente la vitesse et la facilité avec lesquelles les requêtes sont construites, et c'est Mixpanel qui analyse les données sous-jacentes.

« L'IA générative est un peu comme l'électricité, vous pouvez l'intégrer à d'autres produits pour accélérer et faciliter les choses. Nous l'utilisons pour accélérer les flux de travail et simplifier la façon dont les gens posent des questions sur leurs données. Mais ce n'est que le début, et nous nous attendons à ce que les LLM améliorent l'analyse pour les années à venir », a ajouté Amir Movafaghi.

Historiquement, les analystes de données utilisant des outils d'informatique décisionnelle nécessaires devaient écrire des requêtes SQL complexes lors de l'analyse de données, une exigence qui a fait de l'analyse une discipline de niche et a empêché les entreprises d'obtenir des réponses rapides à partir de données à l'échelle. Mixpanel a changé cela grâce à son système d'analyse fondée sur les événements, que les employés non techniques utilisent pour poser des questions sur leurs données grâce à des menus déroulants. L'introduction de l'IA générative réinvente le processus d'analyse des données, de sorte que tout le monde puisse utiliser Mixpanel pour prendre de meilleures décisions en posant facilement des questions sur leurs données.

La nouvelle interface d'IA générative de Mixpanel est actuellement utilisée par un groupe de clients limité dans le cadre d'un programme bêta fermé. La fonctionnalité sera accessible en option, sans frais supplémentaires, à tous les utilisateurs de Mixpanel au cours des prochaines semaines.

*À propos de l'analyse des événements

L'analyse des événements enregistre chaque action (ou événement) que chaque utilisateur effectue au sein d'un produit numérique, comme un site de e-commerce ou une application de VTC. Cette vision très détaillée aide les entreprises à comprendre comment différents groupes d'utilisateurs se comportent à différents moments de leur parcours, pour répondre à des questions comme : quelles cohortes d'utilisateurs abandonnent au moment de l'inscription ? En utilisant Mixpanel, il est désormais possible de comprendre l'impact de ces problèmes d'expérience utilisateur sur les revenus.

Cette approche est beaucoup plus rapide et simple que les outils traditionnels d'informatique décisionnelle (BI, Business Intelligence) qui exigent que les données soient préparées et mises sous forme de tableaux, et que les requêtes de BI soient codées en SQL. Bien que l'analyse de la BI puisse donner une idée du nombre d'attrition, elle ne permet pas d'explorer pourquoi les utilisateurs se comportent de certaines façons. C'est pourquoi l'analyse des événements est si cruciale pour les équipes de produits qui créent et améliorent continuellement les produits numériques les plus performants au monde.

À propos de Mixpanel

Mixpanel est une plateforme d'analyse des événements qui permet à chacun d'obtenir des réponses à partir de ses données clients et données de revenus en quelques secondes. Elle offre de puissants graphiques et des visualisations en temps réel sur la façon dont les utilisateurs interagissent avec les produits numériques. Quel que soit son niveau d'expertise technique, n'importe qui peut se concentrer sur ce qui fonctionne, et passer plus de temps sur les meilleures idées grâce à Mixpanel. Pour en savoir plus, consultez : www.mixpanel.com

