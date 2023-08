TORONTO, le 29 août 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Mitsubishi Tanabe Pharma Canada (MTP-CA), une filiale de Mitsubishi Tanabe Pharma America, Inc. (MTPA), a annoncé que RADICAVAMD Suspension Orale (édaravone) est maintenant couverte par la liste de médicaments du Programme d'assurance-médicaments du Nouveau-Brunswick (NBDP) (autorisation spéciale) et le régime de médicaments de la Nouvelle-Écosse (statut d'exception) pour le traitement des personnes atteintes de sclérose latérale amyotrophique (SLA), une maladie neurodégénérative à évolution rapide.1

« Nous remercions les gouvernements du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse de permettre aux patients atteints de SLA admissibles dans les provinces de l'Atlantique de bénéficier d'un accès financé par des fonds publics à RADICAVAMD Suspension Orale », a déclaré Andy Zylak, président de MTP-CA. « Nous continuerons à collaborer avec les décideurs pour faire en sorte que RADICAVAMD Suspension Orale soit disponible dans tous les régimes publics d'assurance-médicaments. »

L'efficacité de RADICAVAMD Suspension Orale repose sur une étude de biodisponibilité/bioéquivalence la comparant à RADICAVAMD IV, qui a été autorisée en octobre 2018 par Santé Canada pour le traitement des personnes atteintes de SLA et qui a montré, lors d'un essai pivot, qu'elle contribuait à ralentir la perte de fonction physique chez les patients atteints de SLA de 33 %.2,3 La perfusion RADICAVAMD IV est actuellement disponible et remboursée par les régimes publics de toutes les provinces et de tous les territoires du Canada, ainsi que par Anciens Combattants Canada et Services aux Autochtones Canada.

« L'annonce d'aujourd'hui représente un important pas en avant pour les personnes vivant avec la SLA au Nouveau-Brunswick, car elle leur permet d'avoir un meilleur accès à un nouveau traitement moins lourd qui contribue à ralentir la perte de fonction physique dans la SLA », a déclaré la Dre Colleen O'Connell, spécialiste de la médecine physique et de la réadaptation, et professeure à l'université Dalhousie. « En tant que physicienne médicale spécialisée dans la SLA, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Nous avons besoin que nos patients aient accès à des thérapies approuvées ayant démontré leur efficacité dans le traitement de cette maladie dévastatrice. »

« Au fil du temps, la SLA affaiblit les muscles, ce qui a une incidence sur les capacités physiques de l'organisme et les activités quotidiennes des personnes atteintes de cette maladie neurodégénérative évolutive », a déclaré la Dre Amanda Fiander, neurologue à Maritime Neurology, à Halifax. « Compte tenu de l'évolution rapide de cette maladie, il est important que les patients aient accès à toutes les thérapies approuvées susceptibles de contribuer à ralentir son évolution. »

Selon la Société canadienne de la SLA, environ 3 000 Canadiens vivent actuellement avec la SLA4, une maladie incurable qui touche les cellules nerveuses du cerveau et de la moelle épinière.5 La majorité des personnes atteintes de SLA meurent dans les deux à cinq ans suivant le diagnostic.6 Les premiers symptômes de la maladie peuvent être subtils, et il faut en moyenne 21 mois pour recevoir un diagnostic de SLA au Canada.7,8

« Nous remercions les gouvernements du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse d'avoir donné la priorité aux besoins des personnes vivant avec la SLA dans le Canada atlantique », a déclaré Kimberly Carter, présidente-directrice générale de la Société de la SLA du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. « L'accès aux nouveaux traitements joue un rôle essentiel en aidant les patients et leurs familles à vivre le mieux possible après un diagnostic de SLA. Nous invitons les autres provinces à faire preuve du même engagement en garantissant l'accès à toutes les thérapies approuvées pour les patients atteints de SLA, quel que soit leur lieu de résidence. »

En plus du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, RADICAVAMD Suspension Orale est également ajoutée au régime public d'assurance-médicaments de l'Ontario, de l'Alberta, du Québec et de la Colombie-Britannique. À ce jour, on estime que la majorité des régimes privés d'assurance du pays couvrent RADICAVAMD Suspension Orale. MTP-CA poursuit ses discussions avec d'autres provinces, territoires et organismes fédéraux au sujet de l'ajout de RADICAVAMD Suspension Orale à la liste des médicaments couverts par d'autres programmes publics d'assurance-médicaments.

À propos de RADICAVAMD IV et de RADICAVAMD Suspension Orale (édaravone)

RADICAVAMD IV et RADICAVAMD Suspension Orale sont indiqués pour le traitement des patients atteints de sclérose latérale amyotrophique (SLA). L'édaravone a été découvert et mis au point comme traitement de la SLA par Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (MTPC) sur une période de 13 ans à l'aide d'une plateforme de développement clinique itératif. L'édaravone a été approuvé pour être utilisé comme traitement de la SLA au Japon et en Corée du Sud en 2015. RADICAVAMD a été approuvé aux États-Unis par la Food and Drug Administration (FDA) en mai 2017. RADICAVAMD en perfusion IV a reçu une autorisation de mise sur le marché au Canada (octobre 2018), en Suisse (janvier 2019), en Indonésie (juillet 2020), en Thaïlande (avril 2021) et en Malaisie (décembre 2021).

RADICAVAMD Suspension Orale (édaravone) a été approuvé aux États-Unis par la FDA en mai 2022. RADICAVAMD Suspension Orale (édaravone) a été autorisé par Santé Canada en novembre 2022.

À propos de Mitsubishi Tanabe Pharma Canada, Inc.

Basée à Toronto, Mitsubishi Tanabe Pharma Canada, Inc. (MTP-CA) est une filiale en propriété exclusive de Mitsubishi Tanabe Pharma America, Inc. (MTPA), dont l'objectif est de fournir des traitements pour certaines des maladies les plus difficiles à traiter, notamment la SLA. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Web www.mt-pharma-ca.com/fr/.

À propos de Mitsubishi Tanabe Pharma America, Inc.

Basée à Jersey City (N.J.), Mitsubishi Tanabe Pharma America, Inc. (MTPA) est une filiale en propriété exclusive de Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (MTPC). Fondée par MTPC, elle développe et perfectionne notre offre et commercialise des produits pharmaceutiques approuvés pour l'Amérique du Nord. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Web www.mt-pharma-america.com ou suivez-nous sur Twitter, Facebook ou LinkedIn.

Références : __________________________________

1 Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) Fact Sheet. National Institute of Neurological Disorders and Stroke, National Institutes of Health. Accessible à la page : https://www.ninds.nih.gov/health-information/patient-caregiver-education/fact-sheets/amyotrophic-lateral-sclerosis-als-fact-sheet. Site consulté le 6 juin 2023. 2 Monographie de RADICAVAMD. Mitsubishi Tanabe Pharma America, Inc.; 2022. 3 Groupe d'étude ALS 19 sur l'édaravone (MCI-186). Safety and efficacy of edaravone in well defined patients with amyotrophic lateral sclerosis: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet Neurol. Juill. 2017;16 (7):505-512. 4 Enquête comparative, Fédération des Sociétés canadiennes de la SLA, 2016. 5 Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) Fact Sheet. National Institute of Neurological Disorders and Stroke, National Institutes of Health. Accessible à la page : https://www.ninds.nih.gov/health-information/patient-caregiver-education/fact-sheets/amyotrophic-lateral-sclerosis-als-fact-sheet. Site consulté le 6 juin 2023. 6 Mehta P, Kaye W, Raymond J, Punjani R, Larson T, Cohen J, et al. Prevalence of Amyotrophic Lateral Sclerosis - United States, 2015. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2018;67:1285-1289. 7 Richards D, Morren JA, Pioro EP. Time to diagnosis and factors affecting diagnostic delay in amyotrophic lateral sclerosis. J Neurol Sci. 2020;417:117054. 8 Hodgkinson VL, Lounsberry J, Mirian A, Genge A, Benstead T, Briemberg H, et al. Provincial Differences in the Diagnosis and Care of Amyotrophic Lateral Sclerosis. Can J Neurol Sci. 2018;45(6):652-659.

SOURCE Mitsubishi Tanabe Pharma Canada, Inc.

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : [email protected]