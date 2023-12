- RADICAVAMD Suspension Orale (édaravone) est maintenant couvert par tous les régimes publics d'assurance-médicaments du Canada-

TORONTO, le 15 déc. 2023 /CNW/ - Mitsubishi Tanabe Pharma Canada (MTP-CA), une filiale de Mitsubishi Tanabe Pharma America, Inc. (MTPA), a annoncé aujourd'hui qu'à partir du 21 décembre 2023, RADICAVAMD Suspension Orale (édaravone) sera couvert par le Régime d'assurance-médicaments du Manitoba (statut de médicament d'exception) pour le traitement des personnes atteintes de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), une maladie neurodégénérative à évolution rapide1.

« Nous remercions le gouvernement du Manitoba de permettre aux patients atteints de SLA admissibles d'avoir accès, grâce à un financement public, à RADICAVAMD Suspension Orale », a déclaré Andy Zylak, président de MTP-CA. « Nous sommes également ravis de confirmer que RADICAVAMD Suspension Orale est désormais couvert par tous les régimes d'assurance-médicaments provinciaux, territoriaux et fédéraux. »

L'efficacité de RADICAVAMD Suspension Orale repose sur une étude de biodisponibilité/bioéquivalence le comparant à RADICAVAMD IV, qui a été autorisé en octobre 2018 par Santé Canada pour le traitement des personnes atteintes de SLA et qui a montré, lors d'un essai pivot, qu'il contribuait à ralentir la perte de fonction physique chez les patients atteints de SLA de 33 %2,3. RADICAVAMD IV est actuellement disponible et remboursé par les régimes publics de toutes les provinces et de tous les territoires du Canada, ainsi que par Anciens Combattants Canada et Services aux Autochtones Canada.

« La SLA est une maladie neurodégénérative à évolution rapide qui peut entraîner une perte invalidante des fonctions physiques », a expliqué le Dr Davood Fathi, neurologue, directeur de la clinique ALS/MND de Winnipeg, professeur adjoint à l'Université du Manitoba. « L'évolution de la SLA peut varier considérablement d'une personne à l'autre et il est essentiel d'avoir accès à toutes les options de traitement approuvées qui peuvent aider à ralentir la progression de la maladie ».

Selon la Société canadienne de la SLA, environ 3 000 Canadiens vivent actuellement avec la SLA4, une maladie incurable qui touche les cellules nerveuses du cerveau et de la moelle épinière5. La majorité des personnes atteintes de SLA meurent dans les deux à cinq ans suivant le diagnostic6. Les premiers symptômes de la maladie peuvent être subtils, et il faut en moyenne 21 mois pour recevoir un diagnostic de SLA au Canada7,8.

RADICAVAMD Suspension Orale est couvert par les régimes d'assurance-médicaments de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l'Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi que par le régime d'assurance-médicaments fédéral d'Anciens combattants Canada, de Service correctionnel du Canada et de Services aux autochtones Canada, par l'entremise du programme des Services de santé non assurés (SSNA). À ce jour, on estime que la majorité des régimes privés d'assurance du pays couvrent RADICAVAMD Suspension Orale.

À propos de RADICAVAMD IV et de RADICAVAMD Suspension Orale (édaravone)

RADICAVAMD IV et RADICAVAMD Suspension Orale sont indiqués pour le traitement des patients atteints de sclérose latérale amyotrophique (SLA). L'édaravone a été découvert et mis au point comme traitement de la SLA par Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (MTPC) sur une période de 13 ans à l'aide d'une plateforme de développement clinique itératif. L'édaravone a été approuvé pour être utilisé comme traitement de la SLA au Japon et en Corée du Sud en 2015. RADICAVAMD a été approuvé aux États-Unis par la Food and Drug Administration (FDA) en mai 2017. RADICAVAMD en perfusion IV a reçu une autorisation de mise sur le marché au Canada (octobre 2018), en Suisse (janvier 2019), en Indonésie (juillet 2020), en Thaïlande (avril 2021) et en Malaisie (décembre 2021).

RADICAVAMD Suspension Orale (édaravone) a été approuvé aux États-Unis par la FDA en mai 2022. RADICAVAMD Suspension Orale (édaravone) a été approuvé par Santé Canada en novembre 2022.

À propos de Mitsubishi Tanabe Pharma Canada, Inc.

Mitsubishi Tanabe Pharma Canada, Inc. (MTP-CA) est basée à Toronto. MTP-CA est une filiale en propriété exclusive de Mitsubishi Tanabe Pharma America, Inc. (MTPA), dont l'objectif est de fournir des traitements pour certaines des maladies les plus difficiles à traiter, notamment la SLA. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Web www.mt-pharma-ca.com/fr/

À propos de Mitsubishi Tanabe Pharma America, Inc.

Mitsubishi Tanabe Pharma America, Inc. est basée à Jersey City (N.J.). (MTPA) est une filiale en propriété exclusive de Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (MTPC). Fondée par MTPC, elle développe et perfectionne notre offre et commercialise des produits pharmaceutiques approuvés pour l'Amérique du Nord. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Web www.mt-pharma-america.com. ou suivez-nous sur Twitter, Facebook ou LinkedIn.

