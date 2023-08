TORONTO, le 1er août 2023 /CNW/ - Mitsubishi Tanabe Pharma Canada (MTP-CA), une filiale de Mitsubishi Tanabe Pharma America, Inc. (MTPA), a annoncé aujourd'hui que RADICAVAMD Suspension orale (édaravone) est maintenant couvert par le Programme de médicaments de l'Ontario (Programme d'accès exceptionnel) pour le traitement des personnes atteintes de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), une maladie neurodégénérative à évolution rapide.1 L'Ontario devient la première province à ajouter RADICAVAMD Suspension Orale à la liste des médicaments remboursés par le régime public d'assurance-médicaments suite à la conclusion des négociations avec l'Alliance Pancanadienne Pharmaceutique (APP). RADICAVAMD Suspension Orale a été autorisé par Santé Canada le 8 novembre 2022.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants au gouvernement de l'Ontario d'être la première province à mettre RADICAVAMD à la disposition des personnes qui sont couvertes par le Programme de médicaments de l'Ontario », a déclaré Andy Zylak, président de MTP-CA. « C'est une excellente nouvelle pour la communauté de la SLA de la province et nous continuerons à collaborer avec les décideurs pour faire en sorte que RADICAVAMD Suspension Orale soit disponible dans tous les régimes publics d'assurance-médicaments. »

L'efficacité de RADICAVAMD Suspension Orale repose sur une étude de biodisponibilité/ bioéquivalence le comparant à RADICAVAMD IV, qui a été autorisé en octobre 2018 par Santé Canada pour le traitement des personnes atteintes de SLA et qui a montré lors d'un essai pivot qu'elle contribuait à ralentir considérablement la perte de fonction physique chez les patients atteints de SLA.2 3 La perfusion RADICAVAMD IV est actuellement disponible et remboursée par les régimes publics de toutes les provinces et de tous les territoires du Canada, ainsi que par Anciens Combattants Canada et Services aux Autochtones Canada.

« La SLA affecte les neurones moteurs, les cellules nerveuses du cerveau et de la moelle épinière qui sont nécessaires pour des activités telles que parler, marcher, manger, avaler et respirer », explique Lorne Zinman, M.D., M.Sc., FRCPC, directeur de la ALS and Neuromuscular Clinic au Sunnybrook Health Sciences Centre. « La nouvelle d'aujourd'hui est importante pour les personnes et les familles touchées par la SLA en Ontario, ainsi que pour leurs médecins traitants, car elle leur permet d'accéder à une nouvelle formulation de traitement par voie orale, grâce à un financement public. »

Selon la Société canadienne de la SLA, environ 3 000 Canadiens sont atteints de SLA4, une maladie incurable qui touche les cellules nerveuses du cerveau et de la moelle épinière.5 La majorité des personnes atteintes de SLA meurent dans les deux à cinq ans suivant le diagnostic.6 Les premiers symptômes de la maladie peuvent être subtils, et il faut en moyenne 21 mois pour recevoir un diagnostic de SLA au Canada.7, 8

« Nous remercions le gouvernement de l'Ontario d'avoir pris l'initiative de donner la priorité aux besoins des personnes atteintes de SLA dans cette province en rendant cette nouvelle formulation de traitement disponible dans le cadre du régime public d'assurance-médicaments », a déclaré Tammy Moore, présidente-directrice générale de la Société canadienne de la SLA. « L'accès rapide aux traitements est crucial. Nous invitons les autres provinces à agir rapidement et à offrir aux personnes atteintes de SLA au Canada la même possibilité. »

À ce jour, on estime que la majorité des régimes privés d'assurance du pays couvrent RADICAVAMD Suspension Orale. MTP-CA poursuit ses discussions avec d'autres provinces, territoires et organismes fédéraux au sujet de l'ajout de RADICAVAMD Suspension Orale à la liste des médicaments couverts par d'autres programmes publics d'assurance-médicaments.

Le critère de remboursement pour le RADICAVAMD Suspension Orale pour leare RADICAVAMD IV sont les mêmes et peuvent être trouvés sur la page du Programme d'accès exceptionnel du site internet du Ministère de la santé de l'Ontario.

À propos de RADICAVAMD IV et de RADICAVAMD en suspension orale (édaravone)

RADICAVAMD IV et RADICAVAMD Suspension Orale sont indiqués pour le traitement des patients atteints de sclérose latérale amyotrophique (SLA). L'édaravone a été découvert et mis au point comme traitement de la SLA par Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (MTPC) sur une période de 13 ans à l'aide d'une plateforme de développement clinique itératif. L'édaravone a été approuvé pour être utilisé comme traitement de la SLA au Japon et en Corée du Sud en 2015. RADICAVAMD a été approuvé aux États-Unis par la Food and Drug Administration (FDA) en mai 2017. La perfusion RADICAVAMD IV a reçu une autorisation de mise sur le marché au Canada (octobre 2018), en Suisse (janvier 2019), en Indonésie (juillet 2020), en Thaïlande (avril 2021) et en Malaisie (décembre 2021).

RADICAVAMD Suspension Orale (édaravone) a été approuvé aux États-Unis par la FDA en mai 2022. RADICAVAMD Suspension Orale (édaravone) a été approuvé par Santé Canada en novembre 2022.

À propos de Mitsubishi Tanabe Pharma Canada, Inc.

Mitsubishi Tanabe Pharma Canada, Inc. (MTP-CA) est basée à Toronto. MTP-CA est une filiale en propriété exclusive de Mitsubishi Tanabe Pharma America, Inc. (MTPA), dont l'objectif est de fournir des traitements pour certaines des maladies les plus difficiles à traiter, notamment la SLA. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Web www.mt-pharma-ca.com/fr/.

À propos de Mitsubishi Tanabe Pharma America, Inc.

Mitsubishi Tanabe Pharma America, Inc. est basée à Jersey City (N.J.). (MTPA) est une filiale en propriété exclusive de Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (MTPC). MTPC est la branche pharmaceutique de Mitsubishi Chemical Group (MCG). Fondée par MTPC, elle commercialise des produits pharmaceutiques approuvés pour l'Amérique du Nord. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Web www.mt-pharma-ca.com/fr/ ou suivez-nous sur Twitter, Facebook ou LinkedIn.

